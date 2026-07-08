Aaj ka Makar Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. अतिगंड योग के प्रभाव से सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मुनाफा मिलने की संभावना है. यदि आप अपने उत्पाद की पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो आज मिले नए विचार भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकते हैं. ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने पर ध्यान दें, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी. व्यापारिक साझेदारों और ग्राहकों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, जिससे नए अवसर और बेहतर लाभ मिलने के योग बनेंगे. सरकारी मामलों या लंबित देनदारियों से भी राहत मिलने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी संवाद शैली और समझदारी वरिष्ठ अधिकारियों तथा क्लाइंट्स को प्रभावित करेगी. किसी कठिन बातचीत या महत्वपूर्ण मीटिंग को आप सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे. लंबे समय से जिस अच्छी खबर का इंतजार था, वह आज मिल सकती है. हालांकि किसी के बहकावे में आकर गलत या अनैतिक कार्य करने से बचें. अपने सिद्धांतों पर कायम रहना ही आपके करियर के लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. किसी प्रियजन की तबीयत या परेशानी को लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है. ऐसे समय में परिवार के साथ समय बिताएं और उनका मनोबल बढ़ाएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और तालमेल अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार से लाभ मिलने के साथ-साथ रुके हुए सरकारी या वित्तीय मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. आय में सुधार होने से भविष्य की योजनाओं पर काम करना आसान होगा. फिर भी अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन मेहनत और उपलब्धियों का रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर मिलेगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की चिंता मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

उपाय:

शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से दूर रहें. इससे करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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