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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 8 July 2026: बिजनेस में बढ़ेगा मुनाफा, करियर में मिलेगी खुशखबरी और संवाद से बनेंगे बिगड़े काम

Aaj ka Makar Rashifal 8 July 2026: बिजनेस में बढ़ेगा मुनाफा, करियर में मिलेगी खुशखबरी और संवाद से बनेंगे बिगड़े काम

Capricorn Horoscope: क्या आज मकर राशि वालों को बिजनेस में बड़ा लाभ और नौकरी में अच्छी खबर मिलेगी? जानें धन, करियर, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं. 

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. अतिगंड योग के प्रभाव से सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मुनाफा मिलने की संभावना है. यदि आप अपने उत्पाद की पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो आज मिले नए विचार भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकते हैं. ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने पर ध्यान दें, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी. व्यापारिक साझेदारों और ग्राहकों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, जिससे नए अवसर और बेहतर लाभ मिलने के योग बनेंगे. सरकारी मामलों या लंबित देनदारियों से भी राहत मिलने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी संवाद शैली और समझदारी वरिष्ठ अधिकारियों तथा क्लाइंट्स को प्रभावित करेगी. किसी कठिन बातचीत या महत्वपूर्ण मीटिंग को आप सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे. लंबे समय से जिस अच्छी खबर का इंतजार था, वह आज मिल सकती है. हालांकि किसी के बहकावे में आकर गलत या अनैतिक कार्य करने से बचें. अपने सिद्धांतों पर कायम रहना ही आपके करियर के लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. किसी प्रियजन की तबीयत या परेशानी को लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है. ऐसे समय में परिवार के साथ समय बिताएं और उनका मनोबल बढ़ाएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और तालमेल अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार से लाभ मिलने के साथ-साथ रुके हुए सरकारी या वित्तीय मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. आय में सुधार होने से भविष्य की योजनाओं पर काम करना आसान होगा. फिर भी अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन मेहनत और उपलब्धियों का रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अवसर मिलेगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की चिंता मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
उपाय:
शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से दूर रहें. इससे करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सफलता के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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