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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 8 July 2026: बिजनेस में होगा अच्छा लाभ, करियर में मिलेगी नई खुशखबरी और भाग्य देगा पूरा साथ

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 July 2026: बिजनेस में होगा अच्छा लाभ, करियर में मिलेगी नई खुशखबरी और भाग्य देगा पूरा साथ

Aquarius Horoscope: क्या आज कुंभ राशि वालों को बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नौकरी में नई सफलता मिलेगी? जानें प्रेम, परिवार, धन, करियर, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं. 

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए लाभदायक रहने वाला है. व्यापार में विस्तार और नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश या बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करना चाहते हैं तो सुबह 7:00 से 9:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे का समय शुभ रहेगा. सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है. अतिगंड योग के प्रभाव से व्यापार में मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं और कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन नए अवसर लेकर आएगा. यदि आपका फाइनल सेटलमेंट, अनुभव प्रमाण पत्र या रिलीविंग लेटर लंबे समय से अटका हुआ था तो आज सकारात्मक समाचार मिल सकता है. कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग या विशेष प्रोजेक्ट का अवसर सामने आ सकता है. अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और हर अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें. आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच बना रहेगा. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. तनाव के बीच कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, जिससे घर का वातावरण खुशहाल रहेगा. रिश्तों में विश्वास और सहयोग पहले से अधिक मजबूत होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार और अन्य स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना है. यदि कोई भुगतान या रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है तो उसमें सफलता मिल सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभदायक रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से आर्थिक संतुलन बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. अपनी पसंद के क्षेत्र में मन लगेगा और प्रदर्शन बेहतर होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. नई स्किल सीखने और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने से भविष्य में सफलता के रास्ते खुलेंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास पूरे दिन बना रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपको सक्रिय बनाए रखेंगे. अधिक काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
उपाय:
भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या हल्दी का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, आर्थिक लाभ बढ़ेगा और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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