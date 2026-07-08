Aaj ka Kumbh Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए लाभदायक रहने वाला है. व्यापार में विस्तार और नई योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश या बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करना चाहते हैं तो सुबह 7:00 से 9:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे का समय शुभ रहेगा. सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है. अतिगंड योग के प्रभाव से व्यापार में मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं और कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन नए अवसर लेकर आएगा. यदि आपका फाइनल सेटलमेंट, अनुभव प्रमाण पत्र या रिलीविंग लेटर लंबे समय से अटका हुआ था तो आज सकारात्मक समाचार मिल सकता है. कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग या विशेष प्रोजेक्ट का अवसर सामने आ सकता है. अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और हर अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें. आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच बना रहेगा. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. तनाव के बीच कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, जिससे घर का वातावरण खुशहाल रहेगा. रिश्तों में विश्वास और सहयोग पहले से अधिक मजबूत होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार और अन्य स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना है. यदि कोई भुगतान या रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है तो उसमें सफलता मिल सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभदायक रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से आर्थिक संतुलन बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. अपनी पसंद के क्षेत्र में मन लगेगा और प्रदर्शन बेहतर होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. नई स्किल सीखने और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने से भविष्य में सफलता के रास्ते खुलेंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास पूरे दिन बना रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपको सक्रिय बनाए रखेंगे. अधिक काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

उपाय:

भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या हल्दी का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, आर्थिक लाभ बढ़ेगा और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे.

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