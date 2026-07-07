विजय थलापति की जाएगी CM पद की कुर्सी? मद्रास हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखत्म नहीं हो रहे विजय थलापति की राह में बिछे कांटे, अब हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका! क्या जाएगी CM की कुर्सी?

खत्म नहीं हो रहे विजय थलापति की राह में बिछे कांटे, अब हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका! क्या जाएगी CM की कुर्सी?

डीएमके नेता शेखर ने कई आधार पर विजय के चुनाव जीतने को चुनौती दी है. इनमें चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों का इस्तेमाल करने और पेश किए गए चुनावी हलफनामे में भी कई गड़बड़ियों का जिक्र किया है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 07 Jul 2026 11:21 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर टीवीके प्रमुख विजय थलापति सरकार बनाने में भले कामयाब हो चुके हों, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं.  मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार (7 जुलाई) को तमिलनाडु सीएम विजय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र से 2026 के विधानसभा चुनाव में हारे हुए डीएमके उम्मीदवार आर. डी. शेखर की ओर से दायर की गई चुनाव याचिका पर दिया गया.

जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है. डीएमके नेता शेखर ने कई आधार पर विजय के चुनाव जीतने को चुनौती दी है. इनमें चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप भी शामिल है. उन्होंने विजय की ओर से पेश किए गए चुनावी हलफनामे में भी कई गड़बड़ियों का जिक्र किया है.

यातिकाकर्ता के क्या आरोप?

याचिका में कहा गया है कि विजय के तिरुचिरापल्ली और पेरंबूर विधान सभा सीटों के एफिडेविट में दो अलग-अलग नोटरी के अलग-अलग वेरिफिकेशन दर्ज हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि विजय एक ही दिन दोनों नोटरी के सामने उपस्थित हुए थे. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विजय ने अपने आयकर बकाया का खुलासा नहीं किया और सोशल मीडिया प्रचार पर हुए खर्च की डिटेल भी चुनावी खर्च में शामिल नहीं किया.

ED Raid On TMC: TMC पर ED का बड़ा एक्शन! 150 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन की जांच में कई ठिकानों पर छापेमारी

लिमिट से ज्यादा चुनावी खर्च करने का आरोप

इसके अलावा, निर्धारित सीमा से अधिक चुनावी खर्च करने और चर्च और मंदिर परिसर में प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया है, जिन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाता है. इन्हीं आधारों पर तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने वाले डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुधयराज ने भी टीवीके चीफ और मुख्यमंत्री विजय के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

पेरंबूर से विजय ने 53 हजार से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत

पेरंबूर विधानसभा क्षेत्र में विजय को 1 लाख 20 हजार 365 वोट मिले थे, जबकि आर. डी. शेखर को 66 हजार 650 वोट हासिल हुए. विजय ने 53715 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ था, जबकि चार मई को परिणाम घोषित किए गए थे.

विजय थलापति का तमिलनाडु के इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बढ़ा दी 25 फीसदी सैलरी

Input By : PTI

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Madras High Court Tamil Nadu CM Tamil Nadu News Vijay Thalapathy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खत्म नहीं हो रहे विजय थलापति की राह में बिछे कांटे, अब हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका! क्या जाएगी CM की कुर्सी?
विजय थलापति की जाएगी CM पद की कुर्सी? मद्रास हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका!
इंडिया
पंजाब चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बैठकें, बघेल ने संभाली कमान, जानें कांग्रेस के कदम की इनसाइड स्टोरी
पंजाब चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बैठकें, बघेल ने संभाली कमान, जानें कांग्रेस के कदम की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
वायनाड लैंडस्लाइड: 'कुदरत का कहर नहीं, ये मैन-मेड आपदा', केरल के मंत्री ने उठाए सवाल
वायनाड लैंडस्लाइड: 'कुदरत का कहर नहीं, ये मैन-मेड आपदा', केरल के मंत्री ने उठाए सवाल
इंडिया
गृहमंत्री अमित शाह की अहम पहल! MP-गुजरात समेत चार राज्यों के बीच सुलझाया जल विवाद; कराया समझौता
गृहमंत्री अमित शाह की अहम पहल! MP-गुजरात समेत 4 राज्यों के बीच सुलझाया जल विवाद; कराया समझौता
Advertisement

वीडियोज

Kushal Tandon के मजाक पर Gauahar Khan ने दिया जवाब
Shilpa Shinde की एंट्री से Lock Upp 2 में मचा बवाल
क्या ₹15 लाख में यही सबसे Best SUV है? नई Hyundai Venue N Line full Review | #hyundai #autolive
DR. Aarambhi: Aarambhi की सूझबूझ के आगे हारी Avantika, खुद को बेइज्जत होने से बचाया #sbs
Bollywood News: पुरानी यादों की कसक, नए इश्क़ का जुनून! 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' बन गया चर्चा का केंद्र (07.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बैठकें, बघेल ने संभाली कमान, जानें कांग्रेस के कदम की इनसाइड स्टोरी
पंजाब चुनाव से पहले ताबड़तोड़ बैठकें, बघेल ने संभाली कमान, जानें कांग्रेस के कदम की इनसाइड स्टोरी
बिहार
भरत भूषण तिवारी मौत मामले में BHRC का बड़ा फैसला, माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश
भरत भूषण तिवारी मौत मामले में BHRC का बड़ा फैसला, माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश
क्रिकेट
सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाले 5 देश, ऑस्ट्रेलिया 24 खिताब के साथ नंबर-1; जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाले 5 देश, ऑस्ट्रेलिया 24 खिताब के साथ नंबर-1
बॉलीवुड
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
बिजनेस
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! देश में सिर्फ 27,737 स्टेशन, क्या बढ़ेगा चार्जिंग संकट?
इंडिया
इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'
इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'
ट्रेंडिंग
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर- वीडियो वायरल
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर
इंडिया
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर गडकरी का बड़ा खुलासा
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget