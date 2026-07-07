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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर- वीडियो वायरल

बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर- वीडियो वायरल

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एक महिला से पूछ रहा है कि ये भैंस दूध क्यों नहीं दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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आपने छोटे बच्चों को अक्सर खाना खाते वक्त ड्रामा करते या नखरे करते देखा होगा. ऐसे में मां अक्सर बच्चों के सामने या तो फोन रख देती है या टीवी चला देती है जिसके बाद बच्चे आराम से खाना खाने लगते हैं. लेकिन क्या आपने किसी भैंस को ये सब करते देखा? जी हां, सोशल मीडिया पर एक भैंस इस वक्त काफी वायरल है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो दूध तभी देती है जब उसके सामने टीवी चलाई जाए, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपको हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी.

बगैर टीवी देखे दूध नहीं देती है ये भैंस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एक महिला से पूछ रहा है कि ये भैंस दूध क्यों नहीं दे रही है, इसके जवाब में महिला कहती है कि ये अभी दूध नहीं देगी. इसके बाद शख्स पूछता है कि अभी नहीं देगी तो कब देगी, इस पर महिला जो जवाब देती है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. वीडियो में महिला कहती है कि ये भैंस दूध तब ही देगी जब इसे टीवी दिखाई जाएगी. इसके बाद आगे जो होता है वो काफी मजेदार है.

 
 
 
 
 
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वीडियो हो रहा वायरल

दूध निकालने के लिए महिला अपने घर के कमरे में टीवी ऑन कर देती है, जिसके बाद भैंस का सारा ध्यान टीवी पर चला जाता है और वो महिला को दूध निकालने देती है. वीडियो सभी को हैरान कर रहा है और हंसा भी रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और भैंस की तुलना घर के जिद्दी बच्चे से कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले, इस भैंस के तो नखरे ही अलग हैं

वीडियो को  ghantaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....भाई इस भैंस के तो नखरे ही अलग हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये तो घर के बच्चों की तरह ड्रामे कर रही है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये भैंस तो बड़ी नखराली है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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