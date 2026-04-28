आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है और यह केवल गैजेट नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन गया है. सुबह से लेकर रात तक लोग अधिकांश समय मोबाइल फोन के संपर्क में रहते है. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि, आपका फोन शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना रहे.