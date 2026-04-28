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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips: आपके मोबाइल को भी डिजिटल Detox की जरूरत, वास्तु अनुसार फोन से हटाएं ये चीजें

Vastu Tips: आपके मोबाइल को भी डिजिटल Detox की जरूरत, वास्तु अनुसार फोन से हटाएं ये चीजें

Vastu Tips: घर की साफ-सफाई की तरह मोबाइल की सफाई भी जरूरी है, इसे डिजिटल डिटॉक्स (Digital Detox) कहते हैं. वास्तु अनुसार मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा के लिए डिजिटल स्पेस को भी क्लीन रखें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 28 Apr 2026 06:40 PM (IST)
Vastu Tips: घर की साफ-सफाई की तरह मोबाइल की सफाई भी जरूरी है, इसे डिजिटल डिटॉक्स (Digital Detox) कहते हैं. वास्तु अनुसार मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा के लिए डिजिटल स्पेस को भी क्लीन रखें.

डिजिटल वास्तु टिप्स

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आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है और यह केवल गैजेट नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन गया है. सुबह से लेकर रात तक लोग अधिकांश समय मोबाइल फोन के संपर्क में रहते है. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि, आपका फोन शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना रहे.
आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है और यह केवल गैजेट नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन गया है. सुबह से लेकर रात तक लोग अधिकांश समय मोबाइल फोन के संपर्क में रहते है. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि, आपका फोन शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना रहे.
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आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है और यह केवल गैजेट नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन गया है. सुबह से लेकर रात तक लोग अधिकांश समय मोबाइल फोन के संपर्क में रहते है. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि, आपका फोन शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना रहे.
आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में है और यह केवल गैजेट नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन गया है. सुबह से लेकर रात तक लोग अधिकांश समय मोबाइल फोन के संपर्क में रहते है. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि, आपका फोन शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना रहे.
Published at : 28 Apr 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Mobile Phone Digital Detox Vastu Tips Vastu Shastra

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