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Vastu Tips: आपके मोबाइल को भी डिजिटल Detox की जरूरत, वास्तु अनुसार फोन से हटाएं ये चीजें
Vastu Tips: घर की साफ-सफाई की तरह मोबाइल की सफाई भी जरूरी है, इसे डिजिटल डिटॉक्स (Digital Detox) कहते हैं. वास्तु अनुसार मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा के लिए डिजिटल स्पेस को भी क्लीन रखें.
डिजिटल वास्तु टिप्स
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Published at : 28 Apr 2026 06:40 PM (IST)
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