Aaj ka Meen Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. ग्रहों का अनुकूल सहयोग व्यापार में तरक्की और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है. यदि आपने बैंक लोन या किसी फंडिंग के लिए आवेदन किया है तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. निवेशकों के साथ होने वाली बैठक या किसी बड़े व्यापारिक प्रस्ताव में सफलता मिल सकती है. बिक्री बढ़ाने के लिए आज विशेष प्रयास करें, क्योंकि दूरदराज के क्षेत्रों से भी अच्छे ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं. कारोबार के विस्तार की दिशा में उठाया गया कदम भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रगति और सीखने का रहेगा. अतिगंड योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारी या कोई अनुभवी व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा. यदि आपको किसी जूनियर का नेतृत्व करने का अवसर मिले तो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं. ज्ञान और अनुभव साझा करने से आपकी छवि मजबूत होगी और भविष्य में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. माता-पिता का विश्वास और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेवा करने से मानसिक संतोष मिलेगा. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर बहस करने से बचें और शांतिपूर्ण संवाद बनाए रखें. परिवार के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं, बच्चों की पढ़ाई और बचत को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, जिससे आने वाले समय की नींव मजबूत होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन काफी शुभ रहेगा. व्यापार से अच्छा लाभ मिलने के साथ-साथ किसी निवेश, लोन या वित्तीय योजना में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए बचत, एसआईपी, पीपीएफ और इमरजेंसी फंड जैसी योजनाओं पर विचार करना लाभदायक रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचकर धन संचय पर ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. नियमित अभ्यास और सही रणनीति आपको लक्ष्य के करीब ले जाएगी. समय का सदुपयोग करें और आत्मविश्वास बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होगी. हालांकि काम के साथ पर्याप्त आराम करना भी जरूरी रहेगा. योग, ध्यान और संतुलित आहार आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे. तनाव से बचने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

उपाय:

भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या पीले फल का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, आर्थिक उन्नति होगी और कार्यक्षेत्र में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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