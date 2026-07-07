हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे

'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे

Hema Malini: एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपनी फीस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. साथ ही उन्होंने उनके हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस के दावों को भी खारिज किया. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 07 Jul 2026 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी अपने जमाने की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी. उन्होंने 70 और 80 के दशक में बड़े पर्दे पर राज किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने अपने करियर में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चनन से लेकर राजेश खन्ना जैसे तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम किया. उन्हें अक्सर इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में गिना जाता है. हालांकि, अब सालों बाद हेमा मालिनी ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है. 

हमें बहुत कम पैसे मिलते थे...
हाल ही में हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बताया जाता है. जब हेमा से पूछा गया कि क्या वो अपने जमाने की सबसे ज्यादा फीस ली जाने वाली एक्ट्रेस थीं. इस सवाल पर उन्होंने तुरंत रोकते हुए कहा, 'नहीं, बिलकुल नहीं. किसने बोला ये? हमें बहुत कम पैसे मिलते थे. मेकर्स मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैंने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया. जैसे-जैसे नाम बढ़ता था, वो फीस थोड़ी बढ़ा देते थे. बस इतना ही. मुझे कभी वो बेहिसाब फीस नहीं मिली जो आज के सितारों को मिलती है. उसका तो हमें अंश भी नहीं मिलता था.'

ये भी पढ़ें: 'मैं प्लेबॉय था', 'लॉक अप 2' में राम कपूर का बड़ा खुलासा, बोले- मेरे कई अफेयर्स रहे हैं

उस दौर की बात ही अलग थी...
हेमा मालिनी ने आगे कहा, 'उस दौर की बात ही अलग थी. हमने जिन फिल्मों में काम किया, उनसे हमें पैसों से कहीं ज्यादा प्यार और सम्मान मिला. निर्माता जितना दे सकते थे, हम उतने में ही खुश रहते थे. मैंने कभी ये नहीं कहा कि इतनी फीस नहीं मिली तो फिल्म नहीं करूंगी.'

मां करती थी फीस से जुड़े सारे फैसले
वो कहती हैं, 'मेरी मां मेरे सारे काम और फीस से जुड़े फैसले संभालती थीं. अगर कोई निर्माता कहता था कि वो ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, तो मां कहती थीं, 'कोई बात नहीं.' हमने कभी पैसों को लेकर जोर नहीं दिया. निर्माता जो भी देते थे, हम खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते थे.'

जो रकम लिफाफे में दी, वो रख ली...
हेमा मालिनी ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि साल 1979 में आई फिल्म 'मीरा' के दौरान निर्माता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे. ऐसे में वो जितनी रकम लिफाफे में रखकर देते थे, उतनी ही वो स्वीकार कर लेती थीं. उन्होंने कहा कि उस समय पैसों को लेकर कभी कोई जिद्द नहीं की. बता दें कि 'मीरा' में हेमा मालिनी के साथ विनोद खन्ना और शम्मी कपूर भी नजर आए थे. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.

ये भी पढ़ें:- Video: अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए बोनी कपूर, स्टाइलिश लुक ने खींचा ध्यान, देखें वीडियो

और पढ़ें
Published at : 07 Jul 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Hema Malini
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
बॉलीवुड
Tuesday BO Live Updates: 10 बजे तक 42 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
Live Updates: 10 बजे तक 42 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
बॉलीवुड
Video: अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए बोनी कपूर, स्टाइलिश लुक ने खींचा ध्यान, देखें वीडियो
बेटी अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए बोनी कपूर, स्टाइलिश लुक ने खींचा ध्यान, देखें वीडियो
बॉलीवुड
सनी देओल का नया क्लीन शेव लुक वायरल, यूजर्स बोले- हनुमान जी की तैयारी शुरू
सनी देओल का नया क्लीन शेव लुक वायरल, यूजर्स बोले- हनुमान जी की तैयारी शुरू
Advertisement

वीडियोज

Kushal Tandon के मजाक पर Gauahar Khan ने दिया जवाब
Shilpa Shinde की एंट्री से Lock Upp 2 में मचा बवाल
क्या ₹15 लाख में यही सबसे Best SUV है? नई Hyundai Venue N Line full Review | #hyundai #autolive
DR. Aarambhi: Aarambhi की सूझबूझ के आगे हारी Avantika, खुद को बेइज्जत होने से बचाया #sbs
Bollywood News: पुरानी यादों की कसक, नए इश्क़ का जुनून! 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' बन गया चर्चा का केंद्र (07.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'
इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कायस्थ का काट कायस्थ! BJP ने अभिषेक कुमार बंटी पर क्यों जताया भरोसा?
बांकीपुर उपचुनाव: कायस्थ का काट कायस्थ! BJP ने अभिषेक कुमार बंटी पर क्यों जताया भरोसा?
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, आखिर क्यों पहुंचे अदालत? जानें क्या है पूरा मामला
अभिषेक शर्मा ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, आखिर क्यों पहुंचे अदालत?
टेलीविजन
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
बिजनेस
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! देश में सिर्फ 27,737 स्टेशन, क्या बढ़ेगा चार्जिंग संकट?
विश्व
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
इंडिया
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर गडकरी का बड़ा खुलासा
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget