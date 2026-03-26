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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रघर की दीवार पर इन मछलियों की पेंटिंग लगाते ही बदल जाएगा माहौल, पैसा, शांति और तरक्की सब मिलेगा!

घर की दीवार पर इन मछलियों की पेंटिंग लगाते ही बदल जाएगा माहौल, पैसा, शांति और तरक्की सब मिलेगा!

Vastu Tips for Wall Painting: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मछली की पेटिंग दीवार पर लगाने से सुख-समृद्धि के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है. जानिए घर में किस तरह की पेंटिंग लगाना सही?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Mar 2026 02:09 PM (IST)
Vastu Tips for Wall Painting: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मछली की पेटिंग दीवार पर लगाने से सुख-समृद्धि के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है. जानिए घर में किस तरह की पेंटिंग लगाना सही?

दीवार पेंटिंग के लिए वास्तु टिप्स

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घर सजाने के लिए लोग अक्सर पेंटिंग और डेकोर आइटम्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ खास तरह की पेंटिंग घर में लगाने से धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है. वास्तु शास्त्र में मछलियों की पेटिंग दीवार पर लगाने से न केवल घर सुंदर लगता है, बल्कि सुख, शांति और तरक्की भी आकर्षित होती है.
घर सजाने के लिए लोग अक्सर पेंटिंग और डेकोर आइटम्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ खास तरह की पेंटिंग घर में लगाने से धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है. वास्तु शास्त्र में मछलियों की पेटिंग दीवार पर लगाने से न केवल घर सुंदर लगता है, बल्कि सुख, शांति और तरक्की भी आकर्षित होती है.
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वास्तु में मछलियों को शुभता का प्रतीक माना जाता है. दरअसल पानी में तैरती मछलियां हमेशा आगे बढ़ती है, इसलिए यह प्रगति, सफलता और जीवन में लगातार विस्तार का संकेत देती हैं. आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि, घर में किस तरह की मछलियां की पेटिंग लगानी सही मानी जाती है.
वास्तु में मछलियों को शुभता का प्रतीक माना जाता है. दरअसल पानी में तैरती मछलियां हमेशा आगे बढ़ती है, इसलिए यह प्रगति, सफलता और जीवन में लगातार विस्तार का संकेत देती हैं. आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि, घर में किस तरह की मछलियां की पेटिंग लगानी सही मानी जाती है.
Published at : 26 Mar 2026 02:09 PM (IST)
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Vastu Tips Vastu Tips For Painting Vastu Shastra

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