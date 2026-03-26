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घर की दीवार पर इन मछलियों की पेंटिंग लगाते ही बदल जाएगा माहौल, पैसा, शांति और तरक्की सब मिलेगा!
Vastu Tips for Wall Painting: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मछली की पेटिंग दीवार पर लगाने से सुख-समृद्धि के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है. जानिए घर में किस तरह की पेंटिंग लगाना सही?
दीवार पेंटिंग के लिए वास्तु टिप्स
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Published at : 26 Mar 2026 02:09 PM (IST)
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घर की दीवार पर इन मछलियों की पेंटिंग लगाते ही बदल जाएगा माहौल, पैसा, शांति और तरक्की सब मिलेगा!
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion