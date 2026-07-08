Aaj ka Dhanu Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए सतर्कता और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. यदि आप व्यापार का विस्तार या नई शाखा शुरू कर चुके हैं तो उसकी कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान दें. अपेक्षित लाभ न मिलने से चिंता बढ़ सकती है, लेकिन घबराने के बजाय खर्चों को नियंत्रित करने और नई रणनीति बनाने की जरूरत होगी. बिजनेस इंश्योरेंस, कानूनी दस्तावेज और जरूरी औपचारिकताओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज हर काम सोच-समझकर करना होगा. जल्दबाजी में किया गया कार्य दोबारा करना पड़ सकता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की हानि होगी. जोखिम वाले कार्यों से दूरी बनाए रखें और अपने पुराने अनुभवों से सीख लें. कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी आपकी निजी जिंदगी के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें. अनुशासन और गोपनीयता बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. दोपहर तक परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर माता-पिता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखें तथा अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. घर की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें. जीवनसाथी के साथ धैर्य और संवाद बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहना जरूरी होगा. व्यापार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक निवेश और जोखिम लेने से बचें. बजट बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा. पुराने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुशासन की मांग कर रहा है. केवल प्रेरणादायक वीडियो देखने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें. समय का सही उपयोग ही सफलता दिलाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए. मेहनत का कोई विकल्प नहीं है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में घर की किसी महिला सदस्य की तबीयत को लेकर चिंता हो सकती है. स्वयं भी मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें. संतुलित भोजन, योग और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

उपाय:

भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. इससे पारिवारिक सुख और कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी.

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