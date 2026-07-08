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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 8 July 2026: सावधानी से लें हर फैसला, बिजनेस और नौकरी में लापरवाही पड़ सकती है भारी

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 July 2026: सावधानी से लें हर फैसला, बिजनेस और नौकरी में लापरवाही पड़ सकती है भारी

Sagittarius Horoscope: क्या आज धनु राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और परिवार में सतर्क रहने की जरूरत है? जानें धन, करियर, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ी आज की पूरी भविष्यवाणी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं. 

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए सतर्कता और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. यदि आप व्यापार का विस्तार या नई शाखा शुरू कर चुके हैं तो उसकी कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान दें. अपेक्षित लाभ न मिलने से चिंता बढ़ सकती है, लेकिन घबराने के बजाय खर्चों को नियंत्रित करने और नई रणनीति बनाने की जरूरत होगी. बिजनेस इंश्योरेंस, कानूनी दस्तावेज और जरूरी औपचारिकताओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज हर काम सोच-समझकर करना होगा. जल्दबाजी में किया गया कार्य दोबारा करना पड़ सकता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की हानि होगी. जोखिम वाले कार्यों से दूरी बनाए रखें और अपने पुराने अनुभवों से सीख लें. कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी आपकी निजी जिंदगी के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें. अनुशासन और गोपनीयता बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. दोपहर तक परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर माता-पिता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखें तथा अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. घर की किसी महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें. जीवनसाथी के साथ धैर्य और संवाद बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहना जरूरी होगा. व्यापार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक निवेश और जोखिम लेने से बचें. बजट बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा. पुराने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुशासन की मांग कर रहा है. केवल प्रेरणादायक वीडियो देखने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें. समय का सही उपयोग ही सफलता दिलाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए. मेहनत का कोई विकल्प नहीं है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में घर की किसी महिला सदस्य की तबीयत को लेकर चिंता हो सकती है. स्वयं भी मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें. संतुलित भोजन, योग और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग: सफेद
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7
उपाय:
भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. इससे पारिवारिक सुख और कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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