हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips Induction: घर में इस जगह भूलकर भी न करें इंडक्शन, बची हुई बरकत भी चली जाएगी

Vastu Tips Induction: घर में इस जगह भूलकर भी न करें इंडक्शन, बची हुई बरकत भी चली जाएगी

Vastu Tips: भारत में गैस की कमी के चलते अब घरों में इंडक्शन का इस्तेमाल बढ़ने लगा है. ऐसे में वास्तु अनुसार इंडक्शन से जुड़ी कुछ खास बातें जान लें नहीं तो बची हुई बरकत भी चली जाएगी.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 28 Mar 2026 07:29 AM (IST)
Vastu Tips: भारत में गैस की कमी के चलते अब घरों में इंडक्शन का इस्तेमाल बढ़ने लगा है. ऐसे में वास्तु अनुसार इंडक्शन से जुड़ी कुछ खास बातें जान लें नहीं तो बची हुई बरकत भी चली जाएगी.

वास्तु टिप्स

1/6
ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का असर भारत में गैस की कमी के तौर पर असर कर रहा है. एलपीजी पाने की होड़ के बीच अब अधिकतर लोगों ने इंडक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लेकिन इससे जुड़े वास्तु नियम भी जान लें.
ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का असर भारत में गैस की कमी के तौर पर असर कर रहा है. एलपीजी पाने की होड़ के बीच अब अधिकतर लोगों ने इंडक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लेकिन इससे जुड़े वास्तु नियम भी जान लें.
2/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार इंडक्शन अग्नि तत्व से जुड़ा माना जाता है. इसलिए इसे सही जगह रखना बहुत महत्वपूर्ण है. इंडक्शन को कभी ईशान कोण में न रखें. ये देवी-देवताओं का स्थान होता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार इंडक्शन अग्नि तत्व से जुड़ा माना जाता है. इसलिए इसे सही जगह रखना बहुत महत्वपूर्ण है. इंडक्शन को कभी ईशान कोण में न रखें. ये देवी-देवताओं का स्थान होता है.
Published at : 28 Mar 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips Induction LPG 

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: शनिवार और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग आज, मेष से मीन तक जानें किसका होगा भाग्योदय और किसे बरतनी होगी सावधानी?
Aaj Ka Rashifal: शनिवार और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग आज, मेष से मीन तक जानें किसका होगा भाग्योदय और किसे बरतनी होगी सावधानी?
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashial 28 March 2026: मीन राशि अचानक धन लाभ, करियर में बड़ी छलांग और बिजनेस में सुनहरा अवसर
Aaj Ka Meen Rashial 28 March 2026: मीन राशि अचानक धन लाभ, करियर में बड़ी छलांग और बिजनेस में सुनहरा अवसर
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashial 28 March 2026: कुंभ राशि कर्ज से राहत, करियर में पहचान और बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा
Aaj Ka Kumbh Rashial 28 March 2026: कुंभ राशि कर्ज से राहत, करियर में पहचान और बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा
राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 28 March 2026: मकर राशि बिजनेस में तेजी, करियर में बड़ी जिम्मेदारी और आर्थिक सफलता के संकेत
Aaj Ka Makar Rashifal 28 March 2026: मकर राशि बिजनेस में तेजी, करियर में बड़ी जिम्मेदारी और आर्थिक सफलता के संकेत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में सुबह काले बादलों का डेरा, आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी, अप्रैल शुरू होने तक कैसा रहेगा मौसम?
स्पोर्ट्स
IPL 2026: MI की प्लेइंग 11 पर संकट, बुमराह की वापसी के बाद भी दो खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बरकरार
MI की प्लेइंग 11 पर संकट, बुमराह की वापसी के बाद भी दो खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बरकरार
ओटीटी
Friday OTT Release: 'ओ रोमियो' से 'मर्दानी 3' तक, ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की आई बाढ़, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
'ओ रोमियो' से 'मर्दानी 3' तक, ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज की आई बाढ़, वीकेंड पर करें एंजॉय
इंडिया
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
Results
BSEB Compartment Exam 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
बिहार बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान दें, अंक सुधार के लिए इस डेट से पहले करें आवेदन
रिलेशनशिप
Signs Of Situationship: प्यार है या सिर्फ टाइमपास? इन 5 सवालों से मिलेगी आपको रिश्तों की क्लियरिटी
प्यार है या सिर्फ टाइमपास? इन 5 सवालों से मिलेगी आपको रिश्तों की क्लियरिटी
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget