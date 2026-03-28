ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का असर भारत में गैस की कमी के तौर पर असर कर रहा है. एलपीजी पाने की होड़ के बीच अब अधिकतर लोगों ने इंडक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लेकिन इससे जुड़े वास्तु नियम भी जान लें.