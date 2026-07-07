भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपना 45वां जन्मदिवस (MS Dhoni 45th Birthday) इंग्लैंड में मनाया है. बता दें कि भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी20 मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला गया. धोनी भी ट्रेंट ब्रिज में ही मौजूद रहे और मुकाबले का लुत्फ उठाते नजर आए. उनकी मैदान में मौजूद रहने की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है.

आज एमएस धोनी 45 साल के हो गए हैं और दिनभर सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जन्मदिवस के मौके पर बधाई देते रहे. इससे पहले कई और तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि धोनी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल बनाम स्पेन मैच देखने पहुंचे थे.

MS DHONI AT THE TRENT BRIDGE STADIUM FOR INDIA VS ENGLAND. 🐐 pic.twitter.com/guS8fsd1ko — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 7, 2026

पूर्व क्रिकेटर ने एमएस धोनी के लिए जो बर्थडे मैसेज लिखा, उसने भी फैंस का दिल जीता. सहवाग ने कहा कि कैसे धोनी ऊपर से एकदम शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आग हैं. उन्होंने केरल में मौजूद एक वाटरफॉल से धोनी की तुलना की.

मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया. टॉस जीतते ही कप्तान श्रेयस का नाम एक खास लिस्ट में जुड़ गया. यूके टूर पर अब तक सभी 5 मैचों में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता है, जिससे वो टी20 में भारत के लिए लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तानों में शामिल हो गए.

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