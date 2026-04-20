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Vastu Tips: वास्तु अनुसार जानें फैमिली ग्रोथ कॉर्नर, क्या आपके घर में है ये पॉवर?
Vastu Tips: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं. वास्तु अनुसार, घर की कुछ दिशाओं को फैमली ग्रोथ के लिए बेहतर माना जाता है.
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Published at : 20 Apr 2026 10:16 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion