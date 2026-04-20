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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips: वास्तु अनुसार जानें फैमिली ग्रोथ कॉर्नर, क्या आपके घर में है ये पॉवर?

Vastu Tips: वास्तु अनुसार जानें फैमिली ग्रोथ कॉर्नर, क्या आपके घर में है ये पॉवर?

Vastu Tips: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं. वास्तु अनुसार, घर की कुछ दिशाओं को फैमली ग्रोथ के लिए बेहतर माना जाता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 20 Apr 2026 10:16 AM (IST)
Vastu Tips: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) दूसरी बार पैरेंट्स बनने वाले हैं. वास्तु अनुसार, घर की कुछ दिशाओं को फैमली ग्रोथ के लिए बेहतर माना जाता है.

वास्तु शास्त्र

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संतान सुख से जीवन में खुशियां, प्रेम और परिवार में पूर्णता आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आपके घर का वास्तु भी फैमिली ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है.
संतान सुख से जीवन में खुशियां, प्रेम और परिवार में पूर्णता आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आपके घर का वास्तु भी फैमिली ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है.
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वास्तु शास्त्र में ऐसी दिशाओं के बारे में बताया गया है, जिसे ‘फैमली ग्रोथ कॉर्नर’ कहा जाता है. अगर यह दिशा सही हो तो इससे पारिवारिक जीवन हमेशा अच्छा रहता है.
वास्तु शास्त्र में ऐसी दिशाओं के बारे में बताया गया है, जिसे ‘फैमली ग्रोथ कॉर्नर’ कहा जाता है. अगर यह दिशा सही हो तो इससे पारिवारिक जीवन हमेशा अच्छा रहता है.
Published at : 20 Apr 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Parenting Tips Vastu Tips Deepika Padukone Ranveer SIngh

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