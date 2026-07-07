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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहॉर्मुज के पास हुए ड्रोन हमले पर आया बड़ा अपडेट! गुजरात जा रहे LNG जहाज में सवार थे चार भारतीय

हॉर्मुज के पास हुए ड्रोन हमले पर आया बड़ा अपडेट! गुजरात जा रहे LNG जहाज में सवार थे चार भारतीय

इस जहाज में 29 लोग सवार थे. इनमें चार भारतीय नागरिक शामिल थे. फिलहाल सभी सुरक्षित हैं. इसे पहले खबर आई थी कि हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Jul 2026 11:28 PM (IST)
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Hormuz LNG Vessel Attack: सोमवार को हॉर्मुज में कतर के पास हुए एलएनजी कैरियर पर संदिग्ध ड्रोन हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. इस जहाज में चार भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. यह जहाज गुजरात के दहेज जा रहा था. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है. अधिकारियों की मानें तो सभी नागरिक सुरक्षित हैं.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, LNG अल रेकय्यात नाम के इस जहाज पर हॉर्मुज में ओमान की खाड़ी के पास हमला हुआ. RSPL ने DGCOMM को इससे जुड़ी जानकारी साझा की है. फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उससे जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है.

जहाज में कितने लोग थे सवार? हमले से इंजन रूम में लगी थी आग

इस जहाज में 29 लोग सवार थे. इनमें चार भारतीय नागरिक शामिल थे. फिलहाल सभी सुरक्षित हैं. इसे पहले खबर आई थी कि हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी. इससे धुआं निकला. हमले के दौरान सभी 29 लोग सवार थे. 

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कतर ने ईरान पर लगाया हमले का आरोप, जानें क्या कहा है? 
घटना ऐसे वक्त हुई है, जब ईरान अपने सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामेनेई को अंतिम विदाई दे रहा है. हॉर्मुज वैश्विक स्तर पर एक अहम ग्लोबल रूट है. इस पूरे मामले में कतर की तरफ से ईरान को इन हमलों को दोषी ठहराया है. कतर की तरफ से मैरिटाइम नेविगेशन सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाया गया है. साथ ही इस हमले को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है. 

ईरान से कतर ने की हमले रोकने की अपील

कतर की तरफ से बयान जारी किया गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान तुरंत इस तरह के गतिविधियों को बंद करे. यह इलाके की सुरक्षा को कमजोर करती है. इंटरनेशनल मैरिटाइम नेविगेशन की सुरक्षा के लिए खतरा है. कतर के जहाज पर हुए इस हमले से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 07 Jul 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Qatar Oman WORLD NEWS Hormuz
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