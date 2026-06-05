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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips: वास्तु अनुसार रेफ्रिजेरेटर पर चिपाएं ये फ्रिज मैग्नेट, धन-ऊर्जा होगी आकर्षित

Vastu Tips: वास्तु अनुसार रेफ्रिजेरेटर पर चिपाएं ये फ्रिज मैग्नेट, धन-ऊर्जा होगी आकर्षित

Vastu Tips: फ्रिज की सजावट के लिए आजकल फ्रिज मैग्नेट का ट्रेंड काफी वायरल है. लेकिन अगर आप वास्तु अनुसार फ्रिड मैग्नेट लगाते हैं तो यह ट्रेंड धन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी कर सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Vastu Tips: फ्रिज की सजावट के लिए आजकल फ्रिज मैग्नेट का ट्रेंड काफी वायरल है. लेकिन अगर आप वास्तु अनुसार फ्रिड मैग्नेट लगाते हैं तो यह ट्रेंड धन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी कर सकता है.

फ्रिज मैग्नेट वास्तु टिप्स

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घरों में फ्रिज का इस्तेमाल खाने-पीने की चीजों को ठंडा कर लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. लेकिन आजकल फ्रिज को सजाने का चलन भी तेजी से बढ़ा है. इनमें फ्रिज मैग्नेट भी एक है.
घरों में फ्रिज का इस्तेमाल खाने-पीने की चीजों को ठंडा कर लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. लेकिन आजकल फ्रिज को सजाने का चलन भी तेजी से बढ़ा है. इनमें फ्रिज मैग्नेट भी एक है.
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लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष प्रतीकों वाले फ्रिज मैग्नेट सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करने में सहायक हो सकते हैं. अगर आप भी फ्रिज मैग्नेट लगे हैं तो यहां जानें रेफ्रिजेरेटर पर किस तरह का मैग्नेट लगाना शुभ होता है.
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष प्रतीकों वाले फ्रिज मैग्नेट सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करने में सहायक हो सकते हैं. अगर आप भी फ्रिज मैग्नेट लगे हैं तो यहां जानें रेफ्रिजेरेटर पर किस तरह का मैग्नेट लगाना शुभ होता है.
Published at : 05 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Refrigerator Vastu Tips Vastu Shastra Fridge Magnet

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