Vastu Tips: वास्तु अनुसार रेफ्रिजेरेटर पर चिपाएं ये फ्रिज मैग्नेट, धन-ऊर्जा होगी आकर्षित

लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष प्रतीकों वाले फ्रिज मैग्नेट सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करने में सहायक हो सकते हैं. अगर आप भी फ्रिज मैग्नेट लगे हैं तो यहां जानें रेफ्रिजेरेटर पर किस तरह का मैग्नेट लगाना शुभ होता है.