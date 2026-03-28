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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रघर में WiFi रखने की ये 3 गलतियां बढ़ा सकती हैं नेगेटिविटी, तुरंत करें सुधार! देखें फोटो

घर में WiFi रखने की ये 3 गलतियां बढ़ा सकती हैं नेगेटिविटी, तुरंत करें सुधार! देखें फोटो

Wifi Placement According to Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रोनिक आइटम और खासकर Wifi को घर में सही जगह रखना बेहद जरूरी है. गलत स्थान पर वाईफाई रखने से कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 28 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Wifi Placement According to Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रोनिक आइटम और खासकर Wifi को घर में सही जगह रखना बेहद जरूरी है. गलत स्थान पर वाईफाई रखने से कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं.

घर में WiFi राउटर कहाँ रखें

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आज के समय में Wifi केवल इंटरनेट का साधन ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीज बन गई है. ऐसे में घर में लगा वाईफाई कहीं न कहीं हमारी ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है. कई लोग इसे घर में कहीं भी रख देते हैं, बिना ये सोचे कि इससे उनके काम, मूड और मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तु शास्त्र के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गलत जगह पर रखने से घर में असंतुलन पैदा हो सकता है.
आज के समय में Wifi केवल इंटरनेट का साधन ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीज बन गई है. ऐसे में घर में लगा वाईफाई कहीं न कहीं हमारी ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है. कई लोग इसे घर में कहीं भी रख देते हैं, बिना ये सोचे कि इससे उनके काम, मूड और मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तु शास्त्र के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गलत जगह पर रखने से घर में असंतुलन पैदा हो सकता है.
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पहली बड़ी गलती यह है कि, WiFi राउटर को बेडरूम में रखना, खास सिर के नजदीक. लगातार निकलने वाले सिग्नल आपकी नींद की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं. इससे सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी महसूस हो सकता है. अच्छा होगा कि, इसे लिविंग रूम या कॉमन एरिया स्पेस में रखें, जहां इसका असर कम हो.
पहली बड़ी गलती यह है कि, WiFi राउटर को बेडरूम में रखना, खास सिर के नजदीक. लगातार निकलने वाले सिग्नल आपकी नींद की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं. इससे सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी महसूस हो सकता है. अच्छा होगा कि, इसे लिविंग रूम या कॉमन एरिया स्पेस में रखें, जहां इसका असर कम हो.
Published at : 28 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
WiFi Vastu Tips Vastu Shastra

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