घर में WiFi रखने की ये 3 गलतियां बढ़ा सकती हैं नेगेटिविटी, तुरंत करें सुधार! देखें फोटो

आज के समय में Wifi केवल इंटरनेट का साधन ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीज बन गई है. ऐसे में घर में लगा वाईफाई कहीं न कहीं हमारी ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है. कई लोग इसे घर में कहीं भी रख देते हैं, बिना ये सोचे कि इससे उनके काम, मूड और मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तु शास्त्र के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गलत जगह पर रखने से घर में असंतुलन पैदा हो सकता है.