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घर में WiFi रखने की ये 3 गलतियां बढ़ा सकती हैं नेगेटिविटी, तुरंत करें सुधार! देखें फोटो
Wifi Placement According to Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रोनिक आइटम और खासकर Wifi को घर में सही जगह रखना बेहद जरूरी है. गलत स्थान पर वाईफाई रखने से कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं.
घर में WiFi राउटर कहाँ रखें
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Published at : 28 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Tags :WiFi Vastu Tips Vastu Shastra
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प्रेम कुमारJournalist
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