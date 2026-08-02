मंगल आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे. यह गोचर व्यापार और साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ देने वाला माना जा रहा है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं और कारोबार में विस्तार की संभावना रहेगी. वैवाहिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. हालांकि, बातचीत के दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.