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Mangal Gochar 2026: 2 अगस्त से मंगल होंगे मेहरबान! इन 4 राशियों के करियर में आएगा बड़ा टर्निंग पॉइंट
Mangal Gochar 2026: मंगल 2 अगस्त को बुध की राशि मिथुन में गोचर करेंगे. मंगल यहां 18 सितंबर तक रहेंगे. इस दौरान मंगल किन राशियों पर मेहरबान रहेंगे. किसे होगा नौकरी, बिजनेस में लाभ.
मंगल गोचर 2026
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Published at : 02 Aug 2026 11:20 AM (IST)
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डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
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