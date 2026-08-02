Aaj Ka Rashifal, 2 August 2026: आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि है. रविवार, 2 अगस्त 2026 का यह दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है.

चंद्रमा आज दोपहर 15:27 बजे तक कुंभ राशि में रहने के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इसके साथ ही, आज रात 22:29 तक 'अतिगंड योग' और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, रविवार को मीन राशि में चंद्रमा के गोचर और संकष्टी चतुर्थी के प्रभाव से वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर, व्यापार और धन लाभ के मामलों में बेहतरीन सफलता मिलने के योग हैं.

वहीं, मेष, कर्क और सिंह राशि वालों को अचानक धन खर्च, भागदौड़ और शाम के समय राहु काल के दौरान वित्तीय फैसलों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. ध्यान रहे, आज शाम को 17:30 से 19:11 तक राहु काल रहेगा.

आइए जानते हैं, मीन राशि में चंद्रमा के गोचर और अतिगंड योग के प्रभाव से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, बिजनेस, सेहत, फाइनेंस और रिलेशनशिप के लिहाज से आज रविवार का दिन कैसा रहने वाला है!

मेष राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी/बहुला चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव की उपासना और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से एकादश भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके द्वादश यानी व्यय और विदेश के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण इस समय अवधि में महत्वपूर्ण वित्तीय या नए कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 तक एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके दफ्तरी प्रोजेक्ट्स में मनमुताबिक सफलता और गति दिलाएगा. हालांकि, दोपहर के बाद चंद्रमा के व्यय भाव (मीन) में जाने से कार्यक्षेत्र में भागदौड़ और मानसिक व्यस्तता बढ़ सकती है. सहकर्मियों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहने के कारण इस समय दफ्तर में कोई बड़ा या जोखिम भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का पहला भाग (दोपहर 3:27 बजे तक) नए अनुबंधों और पुराने भुगतानों को प्राप्त करने के लिहाज से काफी अनुकूल रहेगा. दोपहर के बाद विदेशी कंपनियों, दूरस्थ संपर्कों या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े कारोबार में लाभ के योग बनेंगे.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; अति-आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आपको दिन के दूसरे हिस्से में संभलकर चलने की जरूरत है. दोपहर बाद द्वादश चंद्रमा अचानक खर्च बढ़ा सकता है. शेयर बाजार या सट्टेबाजी में कोई भी बड़ा और जोखिम भरा नया निवेश करने से बचें.

दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेन-देन या नया निवेश पूरी तरह टालें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी तालमेल बना रहेगा. रविवार का दिन होने के कारण परिजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. हालांकि, अतिगंड योग के कारण दिन के दूसरे भाग में छोटी-छोटी बातों पर किसी से गलतफहमी न होने दें. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके साथ शाम को किसी शांत या धार्मिक स्थल की यात्रा मन को राहत देगी.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण और अपने आगामी सप्ताह की प्लानिंग करने का है. दोपहर तक आपका मन काफी उत्साहित रहेगा, लेकिन शाम के समय ओवरथिंकिंग या मानसिक थकान से बचें. अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक हॉबी, स्पोर्ट्स या स्टडी गोल्स में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दोपहर के बाद थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम सीमित रखें, भरपूर पानी पीएं और शाम के समय मेडिटेशन (ध्यान) को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, केसरिया, पीला

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और रोली मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 'ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

इसके साथ ही गणेश चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से दशम यानी कर्म भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके एकादश यानी लाभ, आय और इच्छापूर्ति के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण इस समय अवधि में महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन या नए काम में सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक दशम भाव में चंद्रमा के रहने से कार्यक्षेत्र में आपके पेंडिंग काम तेज़ी से निपटेंगे. दोपहर के बाद चंद्रमा के लाभ (एकादश) भाव में प्रवेश करते ही दफ्तर में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान ऑफिस में किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी लाभदायक और प्रगतिशील रहने वाला है. दिन के दूसरे भाग में एकादश चंद्रमा और सूर्यदेव के प्रभाव से नए ग्राहक जुड़ेंगे और पुराने सौदों से बड़ा मुनाफा मिल सकता है.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहेगा. दोपहर बाद आय भाव में चंद्रमा का गोचर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और लॉन्ग-टर्म स्कीम्स से अच्छा रिटर्न दिलाने के संकेत दे रहा है.

हालांकि, दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इस समय सीमा (विशेषकर शाम के राहु काल) में कोई बड़ा नया वित्तीय जोखिम या भारी लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा. रविवार का दिन होने के कारण परिजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा. दोस्तों या बड़े भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे तथा साथ में कोई सुखद योजना बन सकती है.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने फ्यूचर गोल्स, नेटवर्किंग और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने का है. एकादश चंद्रमा आपके सोशल नेटवर्क को बढ़ाएगा और आपके नए विचारों को दिशा देगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान, तरोताजा और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. दिनभर की सकारात्मक ऊर्जा से मन प्रसन्न रहेगा. फिर भी खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम व प्राणायाम जरूर शामिल रखें.

लकी नंबर: 6, 1

लकी कलर: सफेद, गुलाबी, चमकीला हरा

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल और रोली मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

इसके साथ ही आज संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं. इससे आपके करियर और धन भाव में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी.

मिथुन राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से नवम यानी भाग्य भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके दशम यानी कर्म और करियर के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण इस समय अवधि में महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन या नए काम में सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सोचे हुए कामों में सफलता दिलाएगा. इसके बाद जैसे ही चंद्रमा आपके दशम (कर्म) भाव में प्रवेश करेंगे, आपके काम करने की गति और प्रभावशीलता दोनों में बढ़ोतरी होगी. ऑफिस के किसी अटके काम में प्रगति मिलेगी.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काम में विस्तार और नए अवसरों को पकड़ने का है. दोपहर के बाद कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर आपके व्यापारिक नेटवर्क और साख में सुधार लाएगा. नए ग्राहकों से जुड़ने में आसानी होगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन मिलाजुला रहेगा. भाग्य और कर्म भाव का सकारात्मक प्रभाव आपको पुराने निवेश से अच्छा लाभ दे सकता है. हालांकि, अतिगंड योग के कारण जोखिम भरे क्षेत्रों में सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं.

दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का नया और बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. रविवार का दिन होने के कारण आप परिजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे. पिता या घर के किसी बड़े-बुजुर्ग का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत काम आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे और साथ में कोई शाम का प्लान बन सकता है.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने और हफ्ते के गोल्स सेट करने का है. दोपहर बाद दशम चंद्रमा आपके ध्यान को करियर और स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित करेगा. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और व्यर्थ की सोशल मीडिया ओवरथिंकिंग से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. फिर भी काम के बीच थोड़ा विश्राम लें, पर्याप्त पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम या योग शामिल रखें.

लकी नंबर: 5, 1

लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के पात्र से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का पाठ करें. इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. इससे आपके करियर और भाग्य मार्ग की सभी रुकावटें दूर होंगी.

कर्क राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से अष्टम भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके नवम यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने से दफ्तर में थोड़ा काम का दबाव या सुस्ती महसूस हो सकती है. हालांकि, दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके नवम (भाग्य) भाव में प्रवेश करेंगे, परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी. अटके हुए कार्यों में गति आएगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज दिन का दूसरा भाग (दोपहर 3:27 बजे के बाद) अधिक फलदायी और राहत देने वाला रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा नए व्यापारिक अवसर और दूरस्थ संपर्कों से लाभ दिला सकता है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज दोपहर तक विशेष सावधानी और संयम से काम लें. अष्टम चंद्रमा और अतिगंड योग के कारण दिन के पहले हिस्से में कोई भी जोखिम भरा निवेश करने से बचें. दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा.

हालांकि, दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में दोपहर के बाद सुख-शांति और सकारात्मक माहौल बनेगा. भाग्य चंद्रमा के प्रभाव से घर में किसी धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. शाम का समय परिवारजनों के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन दोपहर के बाद अपनी स्टडीज, पर्सनल ग्रोथ और फ्यूचर गोल्स पर फोकस करने का है. दिन के शुरुआती हिस्से में बेवजह की चिंता से बचें. दोपहर बाद आपका मूड बेहतर होगा और नई चीजें सीखने में आपकी रुचि बढ़ेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दोपहर तक थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है. पेट में गैस, सुस्ती या हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है. दोपहर बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें.

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल व रोली मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके भाग्य मार्ग की सभी रुकावटें दूर होंगी.

सिंह राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन आपकी राशि के स्वामी भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ व फलदायी माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से सप्तम भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके अष्टम यानी अनिश्चितता और गहन शोध के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों और वित्तीय निर्णयों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक सप्तम भाव में चंद्रमा रहने से दफ्तर में सहकर्मियों और टीम मेंबर्स के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने से काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है या कुछ अप्रत्याशित चुनौतियाँ आ सकती हैं. कार्यस्थल पर राजनीति या विवादों से दूर रहकर केवल अपने काम पर ध्यान दें.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या बैठक के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय अवधि में करियर से जुड़ा कोई भी जोखिम भरा फैसला न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का पहला भाग (दोपहर 3:27 बजे तक) पार्टनरशिप के काम और नए सौदों को अंतिम रूप देने के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर के बाद नए निवेश या लेन-देन में सतर्कता बरतें और बिजनेस पेपर्स को ध्यान से पढ़ें.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज दोपहर के बाद संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. अष्टम चंद्रमा के कारण शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बिना सोचे-समझे निवेश करने से नुकसान हो सकता है.

दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश या भारी वित्तीय लेन-देन टालें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए वाणी में मधुरता रखें. रविवार का दिन परिजनों के साथ बिताने का है, लेकिन दोपहर बाद अतिगंड योग के कारण छोटी बात पर गलतफहमी हो सकती है. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी सेहत का ध्यान रखें. शाम का समय घर में शांति से बिताएं.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने का है. दोपहर तक आपका मूड काफी सोशल और एक्टिव रहेगा, लेकिन शाम के समय ओवरथिंकिंग या व्यर्थ की चिंताओं से बचें. अपनी ऊर्जा को किसी क्रिएटिव काम या अगले हफ्ते की प्लानिंग में लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दोपहर के बाद थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. अष्टम भाव का चंद्रमा पेट संबंधी परेशानी, सुस्ती या आंखों में थकावट दे सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, बाहर के खाने से बचें, पर्याप्त पानी पीएं और तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: नारंगी, सुनहरा, लाल

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें. इससे आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी और मान-सम्मान बढ़ेगा.

कन्या राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और जीवन में तेज व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से छठे भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके सप्तम यानी विवाह, साझेदारी और जनसंपर्क के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक छठे भाव में चंद्रमा के रहने से आप दफ्तर के पेन्डिंग काम और चुनौतियों पर हावी रहेंगे. दोपहर के बाद चंद्रमा के सप्तम भाव में प्रवेश करते ही कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और जनसंपर्क (Networking) से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान ऑफिस में किसी से भी बेवजह की बहस या बहसबाजी से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है. दिन के दूसरे हिस्से में सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से नए क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं और साझेदारी (Partnership) के कामों में प्रगति होगी.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज योजनाबद्ध तरीके से चलना फायदेमंद रहेगा. आय और खर्च में संतुलन बना रहेगा. शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

हालांकि, दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश या जोखिम भरा वित्तीय लेन-देन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. दोपहर बाद सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मिठास और आपसी समझ को बढ़ाएगा. रविवार की शाम को जीवनसाथी या परिवार के साथ बाहर जाने या साथ में समय बिताने का मौका मिल सकता है.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग को मजबूत करने का है. दोपहर बाद का समय नए लोगों से जुड़ने, ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने और अपने करियर गोल्स को री-इवेevaluate करने के लिए बेहतरीन रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और तरोताजा महसूस करेंगे. फिर भी अपने आहार-विहार का ध्यान रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम व प्राणायाम शामिल रखें.

लकी नंबर: 5, 1

लकी कलर: हरा, सफेद, पीला

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल और रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें.

इसके साथ ही आज संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे कार्यक्षेत्र की सभी रुकावटें दूर होंगी.

तुला राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और जीवन में तेज व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से पंचम यानी बुद्धि व संतान के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके छठे यानी रोग, ऋण और प्रतियोगिता के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक पंचम भाव में चंद्रमा के रहने से कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और नए विचारों की सराहना होगी. दोपहर के बाद चंद्रमा के छठे भाव में जाने से दफ्तर में काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है. प्रतिस्पर्धियों और गुप्त विरोधियों पर आपका वर्चस्व बना रहेगा, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान दफ्तर में किसी भी सहकर्मी से अनावश्यक बहस में न पड़ें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और पुराने पेन्डिंग कामों को पूरा करने का है. दिन के दूसरे हिस्से में छठे चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने व्यावसायिक विरोधियों से आगे रहेंगे और अटके हुए भुगतानों को निकालने में सफलता मिल सकती है.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज दोपहर तक का समय सोच-समझकर निवेश के लिए बेहतर है. दोपहर के बाद अतिगंड योग और छठे चंद्रमा के कारण बिना सोचे-समझे या किसी के बहकावे में आकर निवेश करने से बचें. दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश या उधार लेन-देन टालें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में रविवार का दिन आनंद और सुकून लेकर आएगा. दोपहर तक संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. दोपहर के बाद पारिवारिक बातचीत में धैर्य और सौम्यता बनाए रखें. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा और आपसी समझ बनी रहेगी.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने और खुद को ज्यादा अनुशासित (Disciplined) बनाने का है. दोपहर बाद आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षा या किसी टेक्निकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे युवाओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दोपहर के बाद थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है. छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी संवेदनशीलता या आंखों/सिर में हल्की थकान दे सकता है. काम के बीच ब्रेक लें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम शामिल रखें.

लकी नंबर: 6, 1

लकी कलर: नीला, सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और रोली मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें.

इसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. इससे आपके करियर और जीवन की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी.

वृश्चिक राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और ऊर्जा व आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से चतुर्थ यानी सुख भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके पंचम यानी बुद्धि, विद्या, प्रेम और संतान के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक चतुर्थ भाव में चंद्रमा के रहने से आप कार्यक्षेत्र में स्थिरता और धैर्य के साथ काम करेंगे. दोपहर के बाद चंद्रमा के पंचम (बुद्धि व रचनात्मकता) भाव में जाने से आपके सोचने-समझने की क्षमता और निर्णय क्षमता में जबर्दस्त सुधार आएगा.

दफ्तर में आपके नए विचारों और कार्यशैली की सराहना होगी. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज दिन का दूसरा भाग (दोपहर 3:27 बजे के बाद) विशेष रूप से फलदायी रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच को मजबूत करेगा, जिससे नए सौदों में लाभ की संभावना बनेगी.

बिजनेस में विस्तार की नई योजनाएं बन सकती हैं. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन सोच-समझकर और गणनात्मक (Calculated) निवेश के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर के बाद शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म स्कीम्स में बुद्धिमानी से किया गया निवेश लाभ दे सकता है.

हालांकि, दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या अत्यधिक जोखिम भरे वित्तीय फैसलों से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहेगा. रविवार का दिन होने से परिजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा. दोपहर के बाद पंचम चंद्रमा आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है या उनकी प्रगति से मन प्रसन्न होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और बेहतर होगी.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने, सीखने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का है. अतिगंड योग के बावजूद दोपहर बाद आपका ध्यान और स्पष्टता बढ़ेगी. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग, डिजाइनिंग या किसी आर्ट से जुड़े हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी अपने खान-पान का ध्यान रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास व हल्का व्यायाम जरूर शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, केसरिया, गहरा नीला

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और रोली मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें.

इसके साथ ही आज संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके करियर और जीवन की सभी विघ्न-बाधाएं समाप्त होंगी.

धनु राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और जीवन में ऊर्जा व सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से तृतीय यानी पराक्रम व साहस के भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके चतुर्थ यानी सुख, माता और अचल संपत्ति के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक तृतीय भाव में चंद्रमा के रहने से कार्यक्षेत्र में आपका साहस, आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन मजबूत रहेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा के चतुर्थ (सुख) भाव में जाने से आपको मानसिक स्थिरता मिलेगी और आप अपने काम को बहुत शांत व संतुलित तरीके से निपटा पाएंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में ऑफिस या करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा या जोखिम भरा बदलाव करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी स्थिरता देने वाला रहेगा. दोपहर के बाद चतुर्थ चंद्रमा और सूर्यदेव की कृपा से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन या घरेलू सामानों के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सोच-समझकर और सुरक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है. अचल संपत्ति या दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश की सोच रहे हैं तो दोपहर बाद का समय अनुकूल है.

हालांकि, दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में शेयर बाजार में बड़ा नया जोखिम लेने या भारी वित्तीय लेन-देन करने से दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाली और सुकून से भरा रहेगा. अपनी माता जी और घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उनका आशीर्वाद आपको मानसिक प्रसन्नता देगा. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और घर-परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने, करियर और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाने और आने वाले हफ्ते की योजनाएं तैयार करने का है. अतिगंड योग के कारण बेवजह की बहसबाजी से दूर रहें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे. मौसम के बदलाव से सतर्क रहें, घर का सात्विक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 1

लकी कलर: पीला, केसरिया, गहरा नीला

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

इसके साथ ही आज संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

मकर राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और जीवन में ऊर्जा व सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से द्वितीय यानी धन भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके तृतीय यानी पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहनों के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक द्वितीय भाव में चंद्रमा के रहने से दफ्तर में आपकी बातचीत और भाषा शैली बहुत प्रभावशाली रहेगी. दोपहर के बाद चंद्रमा के तृतीय (पराक्रम) भाव में जाने से आपके आत्मविश्वास, कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि होगी. कठिन से कठिन कार्यों को भी आप अपनी मेहनत और लगन से पूरा कर लेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी लाभदायक और प्रगति देने वाला रहेगा. दोपहर के बाद तृतीय चंद्रमा के प्रभाव से नेटवर्किंग, मार्केटिंग और नए व्यापारिक संपर्क बनाने से बड़ा लाभ होगा. छोटी व्यावसायिक यात्राएं नए सौदे दिला सकती हैं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. दोपहर तक रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और दोपहर बाद साहसिक निर्णय लेने का मन बनेगा. हालांकि, अतिगंड योग के कारण किसी के बहकावे में आकर बिना सोचे-समझे निवेश न करें.

दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश या जोखिम भरा लेन-देन टालें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध मजबूत होंगे. परिवार के साथ शाम का समय हंसी-खुशी बीतेगा. जीवनसाथी का हर कदम पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी और पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान देने का है. अतिगंड योग के बावजूद दोपहर बाद आपकी ऊर्जा और फोकस उच्च स्तर पर रहेगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कंटेंट निर्माण या नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की मेहनत आपको आगे रखेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, भागदौड़ की वजह से कंधों या हाथों में थोड़ी थकावट हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और अपनी दिनचर्या में हल्का प्राणायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 1

लकी कलर: गहरा नीला, काला, केसरिया

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

इसके साथ ही आज संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके करियर की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी और पराक्रम में वृद्धि होगी.

कुंभ राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और जीवन में तेज व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपके द्वितीय यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक आपकी ही राशि में चंद्रमा रहने से दफ्तर में आपका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सोचने की शैली बहुत प्रभावी रहेगी. दोपहर के बाद चंद्रमा के द्वितीय (वाणी व धन) भाव में प्रवेश करने से आधिकारिक बैठकों और संवाद में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा.

सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी लाभदायक और व्यावसायिक स्थिरता देने वाला रहेगा. दोपहर के बाद द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और नए सौदों के माध्यम से आय में वृद्धि होगी.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज बचत और संचय (Wealth Accumulation) पर आपका पूरा ध्यान रहेगा. दीर्घकालिक और सुरक्षित योजनाओं में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है. हालांकि, अतिगंड योग के कारण सट्टेबाजी से दूर रहें. दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश या भारी वित्तीय जोखिम न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाली और सौहार्द से भरा रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा परिजनों के बीच प्रेम और आत्मीयता को बढ़ाएगा. घर में किसी पारिवारिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है और स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर प्लानिंग पर ध्यान देने का है. अतिगंड योग के बावजूद दोपहर बाद आपकी सोच व्यावहारिक और दूरदर्शी बनेगी. आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरों से आगे रखेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव के प्रभाव से मुंह या गले में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. अत्यधिक ठंडा या मसालेदार भोजन खाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योग-ध्यान शामिल रखें.

लकी नंबर: 8, 1

लकी कलर: गहरा नीला, आसमान, सफेद

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

इसके साथ ही आज संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके मार्ग की सभी रुकावटें दूर होंगी और जीवन में समृद्धि आएगी.

मीन राशिफल, 2 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

रविवार, 2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रात 23:17:49 तक रहेगी. रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव की उपासना करने और जीवन में ऊर्जा व आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात 21:38:04 तक रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:27:44 तक आपकी राशि से द्वादश भाव (कुंभ राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा. शाम को 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय और नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

दोपहर 15:27 बजे तक चंद्रमा के द्वादश भाव में रहने से दफ्तर में काम का दबाव और थोड़ी भागदौड़ महसूस हो सकती है. हालांकि, दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे, आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता अचानक बढ़ जाएगी. आपके विचार स्पष्ट होंगे और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का जल्दबाजी भरा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज दिन का दूसरा भाग (दोपहर 3:27 बजे के बाद) अधिक फलदायी और राहत देने वाला रहेगा. लग्न भाव का चंद्रमा आपकी ब्रांड वैल्यू और व्यापारिक साख को मजबूत करेगा. नई साझेदारियों और नए ग्राहकों से जुड़ने में आसानी होगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज रविवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर थोड़ा घी या पान खाकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज दोपहर तक थोड़े अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, इसलिए संभलकर चलें. दोपहर के बाद वित्तीय स्थिति में सुधार महसूस होगा. हालांकि, अतिगंड योग के कारण सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म रिस्की ट्रेड से दूर रहें.

दोपहर 12:27:12 से 14:08:20 तक यमगण्ड काल और शाम 17:30:37 से 19:11:46 तक राहु काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश या जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में दोपहर के बाद काफी सकारात्मक माहौल बनेगा. आपकी ही राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपके व्यवहार में सौम्यता, मिठास और आकर्षण लाएगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और शाम का समय सुखद रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण करने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हफ्ते के गोल्स तय करने का है. दोपहर के बाद आपका मूड काफी पॉजिटिव रहेगा और आपकी क्रिएटिव सोच नई ऊंचाइयों को छुएगी. अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दोपहर तक थोड़ी सुस्ती या सिरदर्द महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आएगा. आप तरोताजा महसूस करेंगे. भरपूर पानी पीएं, सात्विक आहार लें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय मेडिटेशन या योगाभ्यास जरूर करें.

लकी नंबर: 3, 1

लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

उपाय

आज रविवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

इसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी तिथि होने के कारण विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

2 अगस्त 2026 के पंचांग और राशिफल से जुड़े FAQs

1. 2 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और व्रत-त्योहार है?

2 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी / बहुला चतुर्थी) है, जो रात 23:17:49 तक रहेगी. यह दिन भगवान सूर्यदेव और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ है.

2. आज (2 अगस्त 2026) का राहु काल कब से कब तक रहेगा?

2 अगस्त 2026 को राहु काल शाम को 17:30:37 से रात 19:11:46 तक रहेगा. राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य, बड़ा वित्तीय लेन-देन या महत्वपूर्ण अनुबंध (Contract) करने से बचना चाहिए.

3. 2 अगस्त 2026 को शुभ काम करने के लिए अभिजीत मुहूर्त कब है?

आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00:14 से 12:54:10 तक रहेगा. किसी भी आधिकारिक बैठक, नए काम की शुरुआत या महत्वपूर्ण फैसले के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ है.

4. आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं?

2 अगस्त 2026 को चंद्रमा दोपहर 15:27:44 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

5. आज कौन सा नक्षत्र और योग बन रहा है?

आज पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (रात 21:38:04 तक) रहेगा. इसके साथ ही आज रात 22:29:33 तक अतिगंड योग रहेगा.

6. रविवार, 2 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

रविवार के दिन पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. यदि यात्रा अत्यधिक आवश्यक हो, तो घर से थोड़ा घी या पान खाकर ही निकलें.

7. आज संकष्टी चतुर्थी पर क्या उपाय करने से लाभ होगा?

प्रातः काल सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल, रोली और लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. इससे जीवन की सभी बाधाएं और विघ्न समाप्त होंगे.

यह भी पढ़ें- Weekly Rashifal 2-8 August 2026: मंगल का मिथुन में गोचर इस सप्ताह सभी राशियों पर क्या पड़ेगा असर, मेष-मीन तक राशिफल देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

