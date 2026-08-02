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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamayan: रामायण का अनसुना सच! कैकेयी को क्यों समझा गया गलत?

Ramayan: रामायण का अनसुना सच! कैकेयी को क्यों समझा गया गलत?

Ramayan: क्या कैकेयी सच में रामायण की सबसे बड़ी दोषी थीं? उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष सामने आता है, जहां वे राम-भरत में भेद नहीं करतीं और उनके निर्णय के पीछे धर्म, वचन और अधिकार की चर्चा मिलती है.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 02 Aug 2026 07:00 AM (IST)
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Ramayan: रामायण का नाम आते ही श्रीराम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ एक ऐसा पात्र भी याद आता है, जिसे सदियों से दोषी माना जाता रहा है महारानी कैकेयी. आम धारणा यही है कि कैकेयी ने ही श्रीराम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा और अयोध्या के सुख-शांति को भंग कर दिया. लेकिन अगर  रामायण के कुछ प्रसंगों को गहराई से पढ़ा जाए, तो कैकेयी का एक ऐसा पक्ष सामने आता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है.

इन प्रसंगों में कैकेयी को केवल एक कठोर रानी नहीं, बल्कि धर्म, वचन, अधिकार और परिस्थितियों के बीच संघर्ष करने वाली एक मां के रूप में प्रस्तुत किया गया है. यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके एक निर्णय से नहीं करना चाहिए.

जब राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुश थीं कैकेयी:

इन प्रसंगों के अनुसार, जब मंथरा ने कैकेयी को यह समाचार दिया कि अगले दिन श्रीराम का राज्याभिषेक होने वाला है, तब कैकेयी दुखी नहीं हुईं. इसके विपरीत उन्होंने इस समाचार को अत्यंत शुभ माना. उन्होंने मंथरा को प्रसन्न होकर आभूषण देने की बात कही और साफ शब्दों में कहा कि राम और भरत दोनों उनके लिए समान हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि राम को राज्य मिले या भरत को, उनके लिए दोनों स्थितियां समान हैं. इससे यह साफ होता है कि प्रारंभ में उनके मन में न तो राम के प्रति ईर्ष्या थी और न ही भरत को किसी भी कीमत पर राजा बनाने की जिद.


Ramayan: रामायण का अनसुना सच! कैकेयी को क्यों समझा गया गलत?

कैकेयी ने स्वयं स्वीकार किए थे श्रीराम के गुण:

कैकेयी ने श्रीराम के व्यक्तित्व की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने उन्हें धर्म का पालन करने वाला, गुणवान, सत्यवादी, संयमी और योग्य बताया. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी माना कि ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राम युवराज बनने के अधिकारी हैं.

यह प्रसंग बताता है कि सच्चा चरित्र वही होता है जो योग्य व्यक्ति की योग्यता को स्वीकार करे, चाहे वह उसका अपना पुत्र न हो.

फिर आखिर क्यों बदल गया कैकेयी का निर्णय?

यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है. मंथरा कैकेयी को यह स्मरण कराती है कि विवाह के समय राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता से एक वचन दिया था कि कैकेयी से उत्पन्न पुत्र को राज्य का अधिकार मिलेगा.

यही बात कैकेयी के मन में भरत के अधिकार को लेकर चिंता उत्पन्न करती है. इन प्रसंगों में यह संकेत मिलता है कि उनका निर्णय व्यक्तिगत द्वेष से अधिक उस प्रतिज्ञा और अधिकार से जुड़ा था, जिसे वह सत्य मानती थीं.

श्रीराम के शब्द भी करते हैं एक महत्वपूर्ण संकेत:

चित्रकूट में जब भरत श्रीराम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने जाते हैं, तब श्रीराम स्वयं बताते हैं कि उनके पिता ने कैकेयी के पिता से पहले ही राज्य के संबंध में एक प्रतिज्ञा की थी.

यह प्रसंग इस बात की ओर संकेत करता है कि उस समय का विवाद केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि पूर्व दिए गए वचन और उत्तराधिकार की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ था.

कौशल्या और कैकेयी के विचारों में दिखता है अंतर:

इन प्रसंगों में कौशल्या के कुछ कथनों का भी उल्लेख मिलता है. वहां यह संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने परिवार और सुमित्रा के परिवार का अलग उल्लेख किया, जबकि कैकेयी पहले ही साफ कर चुकी थीं कि वे राम और भरत में कोई भेद नहीं मानतीं.

यह अंतर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी घटना को समझने के लिए केवल एक पक्ष नहीं, बल्कि सभी दृष्टिकोणों को देखना आवश्यक है.

राजनीति, परिवार और कर्तव्य—तीनों का था कठिन संतुलन:

प्रसंगों में श्रीराम का लक्ष्मण से यह कहना कि वे उनके साथ पृथ्वी का शासन करें, यह भी दर्शाता है कि उस समय राजपरिवार के भीतर उत्तराधिकार और शासन को लेकर अनेक जटिल परिस्थितियां थीं.

इसलिए किसी भी पात्र के निर्णय को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि उस समय की राजनीतिक, पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझकर देखना चाहिए.

कैकेयी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख:

इन प्रसंगों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर कहानी के दो पक्ष होते हैं. कई बार इतिहास किसी व्यक्ति को एक ही घटना के आधार पर खलनायक बना देता है, जबकि उसके पीछे की परिस्थितियां, कर्तव्य और मन की भावना कहीं अधिक जटिल होती हैं.

कैकेयी का यह पक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में जल्दबाजी में किसी के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए. पहले तथ्यों को समझना, परिस्थितियों को परखना और फिर निष्कर्ष तक पहुंचना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है.

FAQs

Q1. क्या कैकेयी हमेशा से श्रीराम के विरोध में थीं?
उत्तर: नहीं. कई प्रसंगों में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राम और भरत दोनों उनके लिए समान हैं और उन्होंने राम के गुणों की भी प्रशंसा की है.

Q2. क्या रामायण से आज के जीवन के लिए भी सीख मिलती है?
उत्तर: हां. रामायण हमें कर्तव्य, वचन निभाने, धैर्य रखने और किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों को समझने की प्रेरणा देती है.

Q3. क्या किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र को एक घटना से आंकना सही है?
उत्तर: नहीं. किसी भी पात्र के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले उसके पूरे जीवन, परिस्थितियों और संबंधित प्रसंगों को समझना अधिक उचित माना जाता है.

यह भी पढ़े- Ramayan: राजा दशरथ की वो 7 बातें, जिन्हें अपनाकर बदल सकती है आपकी जिंदगी!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

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Published at : 02 Aug 2026 07:00 AM (IST)
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