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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBudh Gochar 2026: आज से 7 जुलाई तक इन 3 राशियों पर धन हानि, बिजनेस में घाटे का संकट, बुध गोचर में रखें ये सावधानी

Budh Gochar 2026: आज से 7 जुलाई तक इन 3 राशियों पर धन हानि, बिजनेस में घाटे का संकट, बुध गोचर में रखें ये सावधानी

Budha Gochar 2026 in Kark: आज बुध का गोचर हो रहा है.बुध चंद्रमा की कर्क में प्रवेश करेंगे. कुछ राशियों को 7 जुलाई तक बेहद सावधान रहने की जरुरत है, ये गोचर धन हानि और स्वास्थ में संकट ला सकता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 22 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Budha Gochar 2026 in Kark: आज बुध का गोचर हो रहा है.बुध चंद्रमा की कर्क में प्रवेश करेंगे. कुछ राशियों को 7 जुलाई तक बेहद सावधान रहने की जरुरत है, ये गोचर धन हानि और स्वास्थ में संकट ला सकता है.

बुध गोचर 2026

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22 जून को दोपहर 3:09 बजे बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क राशि में प्रवेश के बाद कुछ राशियों के लिए यह समय भावनात्मक निर्णय, आर्थिक असंतुलन और योजनाओं में धीमी प्रगति का संकेत दे सकता है. निवेश, उधार और साझेदारी से जुड़े मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़े.
22 जून को दोपहर 3:09 बजे बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क राशि में प्रवेश के बाद कुछ राशियों के लिए यह समय भावनात्मक निर्णय, आर्थिक असंतुलन और योजनाओं में धीमी प्रगति का संकेत दे सकता है. निवेश, उधार और साझेदारी से जुड़े मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़े.
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सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन बारहवें भाव को सक्रिय करेगा. यह भाव खर्च, विदेश संबंधी विषयों, आंतरिक सोच और एकांत से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान बजट बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. बिना योजना के खर्च बढ़ सकते हैं और कुछ फैसलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा.
सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन बारहवें भाव को सक्रिय करेगा. यह भाव खर्च, विदेश संबंधी विषयों, आंतरिक सोच और एकांत से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान बजट बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. बिना योजना के खर्च बढ़ सकते हैं और कुछ फैसलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा.
Published at : 22 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Budh Gochar 2026 Mercury Transit 2026

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