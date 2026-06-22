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Budh Gochar 2026: आज से 7 जुलाई तक इन 3 राशियों पर धन हानि, बिजनेस में घाटे का संकट, बुध गोचर में रखें ये सावधानी
Budha Gochar 2026 in Kark: आज बुध का गोचर हो रहा है.बुध चंद्रमा की कर्क में प्रवेश करेंगे. कुछ राशियों को 7 जुलाई तक बेहद सावधान रहने की जरुरत है, ये गोचर धन हानि और स्वास्थ में संकट ला सकता है.
बुध गोचर 2026
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Published at : 22 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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