सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन बारहवें भाव को सक्रिय करेगा. यह भाव खर्च, विदेश संबंधी विषयों, आंतरिक सोच और एकांत से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान बजट बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. बिना योजना के खर्च बढ़ सकते हैं और कुछ फैसलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा.