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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी

'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी

ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ईरान पर हमला हुआ तो जवाब केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जहां से हमला होगा वहां तक कार्रवाई की जाएगी।

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 09:43 AM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने वाशिंगटन को हमला करने पर स्टोन एज में पहुंचाने की सख्त चेतावनी दी है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने कहा कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी ईरान पर हमला करते हैं तो जवाब सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन के सभी सैन्य ठिकानों और जहां से हमला किया जाएगा, वहां तक जवाब देगा। इसी बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका इजरायल में अतिरिक्त हवाई ईंधन भरने वाले सैन्य विमानों की तैनाती करने जा रहा है।

ईरानी सांसद बोले- जवाब सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा

ईरान की संसद के सदस्य और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि किसी भी संभावित दुश्मन के हमले का जवाब केवल फारस की खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन के सभी सैन्य अड्डों और जहां से हमला होगा, वहां तक जवाबी कार्रवाई करेगा।

ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर पहले भी दी थी चेतावनी

ईरान का शीर्ष नेतृत्व पहले भी साफ कर चुका है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे, तेल या गैस प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया तो जवाब में फारस की खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान का कहना है कि किसी भी हमले का जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ेंः ईरान में तबाही का मास्टर प्लान! ट्रंप ने अमेरिकी सेना को क्या दिया आदेश?

ट्रंप और नेतन्याहू पर भी साधा निशाना

इब्राहिम रेजाई ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका को यह गलतफहमी है कि वह ईरान पर तेज और विनाशकारी हमला कर दो दिनों के भीतर उसे झुकने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डाला है, जिन्होंने पिछले सप्ताह वाशिंगटन डीसी का दौरा किया था।

रेजाई ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर ईरान पर हमला किया गया तो हम पूरे क्षेत्र और वहां की सुविधाओं को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। आपके हित में यही है कि कोई नासमझी वाला कदम न उठाएं।"

इजरायली मीडिया का दावा- अमेरिका भेजेगा अतिरिक्त सैन्य विमान

इस बीच इजरायली समाचार वेबसाइट Ynet ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी सेना अगले कुछ दिनों में इजरायल के लिए करीब 10 अतिरिक्त हवाई ईंधन भरने वाले सैन्य विमान तैनात करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से अधिकांश विमान तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर तैनात किए जाएंगे।

पहले से मौजूद हैं 30 से अधिक अमेरिकी विमान

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये नए विमान उन 30 से अधिक अमेरिकी हवाई ईंधन भरने वाले विमानों के साथ शामिल होंगे, जो पहले से ही बेन गुरियन हवाई अड्डे पर तैनात हैं। इससे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है।

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 09:33 AM (IST)
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