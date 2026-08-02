महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी

महाराष्ट्र के मुंबई और आसपास के इलाकों में रविवार (2 अगस्त) को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिनभर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर गरज-चमक और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

राज्य में मानसून सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. कोंकण, घाट क्षेत्रों, पुणे, नासिक, सतारा, कोल्हापुर सहित कई जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

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मौसम विभाग ने लोगों को दी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की है. महाराष्ट्र में अगले पांच दिनों तक कई जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.1 अगस्त को पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में बारिश की अलर्ट जारी

वहीं नंदुरबार, नासिक घाट क्षेत्र, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 2 अगस्त को रायगढ़, पुणे घाट क्षेत्र, सतारा घाट क्षेत्र, रत्नागिरी, कोल्हापुर, अकोला, वाशिम, अमरावती, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.

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