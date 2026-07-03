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Shukra Gochar 2026: 4 जुलाई से इन 4 राशियों पर बरसेगी शुक्र की कृपा

Shukra Gochar 2026: क्या 4 जुलाई 2026 का शुक्र गोचर आपकी किस्मत बदल देगा? जानिए किन 4 राशियों को मिलेगा धन लाभ, करियर में सफलता और नए अवसर, जबकि किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 03 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Shukra Gochar 2026: क्या 4 जुलाई 2026 का शुक्र गोचर आपकी किस्मत बदल देगा? जानिए किन 4 राशियों को मिलेगा धन लाभ, करियर में सफलता और नए अवसर, जबकि किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

शुक्र गोचर 2026

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4 जुलाई 2026 को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर प्रेम, धन, वैभव, सुख-सुविधाओं और करियर पर गहरा प्रभाव डालेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष, कर्क, सिंह और तुला राशि के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा. वहीं कुछ राशियों को खर्च, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
4 जुलाई 2026 को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर प्रेम, धन, वैभव, सुख-सुविधाओं और करियर पर गहरा प्रभाव डालेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष, कर्क, सिंह और तुला राशि के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा. वहीं कुछ राशियों को खर्च, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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शुक्र का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बनेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और रिश्ते मजबूत होंगे. अचानक धन लाभ, पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई उपलब्धियां मिल सकती हैं.
शुक्र का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बनेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और रिश्ते मजबूत होंगे. अचानक धन लाभ, पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई उपलब्धियां मिल सकती हैं.
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कर्क राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र और समाज में सम्मान मिलेगा. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी और नए आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. निवेश के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है.
कर्क राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र और समाज में सम्मान मिलेगा. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी और नए आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. निवेश के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है.
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शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व पहले से अधिक प्रभावशाली बनेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. नया व्यापार, स्टार्टअप या किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. करियर में नई उपलब्धियां और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं.
शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व पहले से अधिक प्रभावशाली बनेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. नया व्यापार, स्टार्टअप या किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. करियर में नई उपलब्धियां और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं.
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तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है. शेयर बाजार और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं.
तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है. शेयर बाजार और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं.
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सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति के कारण कन्या, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. अनावश्यक खर्चों से बचें, पारिवारिक रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. सोच-समझकर निवेश करें तथा महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें.
सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति के कारण कन्या, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. अनावश्यक खर्चों से बचें, पारिवारिक रिश्तों में धैर्य बनाए रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. सोच-समझकर निवेश करें तथा महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें.
Published at : 03 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Lucky Zodiac Signs Gochar 2026 Venus Transit 2026 Venus In Leo

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