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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Gochar in Kark 2026: सूर्य का कर्क राशि में गोचर, 16 जुलाई से 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

Surya Gochar in Kark 2026: सूर्य का कर्क राशि में गोचर, 16 जुलाई से 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

Surya Gochar i2026:16 जुलाई 2026 सूर्य कर्क राशि में जाएंगे. इस दिन से देवताओं की रातें शुरू हो जाएंगी. 17 अगस्त तक कुछ राशि के जीवन में विशेष बदलाव आने वाला है क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 02 Jul 2026 07:32 AM (IST)
Surya Gochar i2026:16 जुलाई 2026 सूर्य कर्क राशि में जाएंगे. इस दिन से देवताओं की रातें शुरू हो जाएंगी. 17 अगस्त तक कुछ राशि के जीवन में विशेष बदलाव आने वाला है क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है जानें.

सूर्य गोचर कर्क राशि 2026

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सूर्य 16 जुलाई को रात 11:44 बजे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. 17 अगस्त 2026 तक सूर्य यहीं विराजमान. सूर्य के कर्क राशि में जाते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर गति करते हैं.
सूर्य 16 जुलाई को रात 11:44 बजे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. 17 अगस्त 2026 तक सूर्य यहीं विराजमान. सूर्य के कर्क राशि में जाते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर गति करते हैं.
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मीन राशि वालों के लिए यह गोचर शिक्षा, करियर और संतान से जुड़े मामलों में शुभ फल देने वाला माना गया है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. विदेश संबंधी कार्यों में भी अनुकूल परिणाम मिलने के योग हैं.
मीन राशि वालों के लिए यह गोचर शिक्षा, करियर और संतान से जुड़े मामलों में शुभ फल देने वाला माना गया है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. विदेश संबंधी कार्यों में भी अनुकूल परिणाम मिलने के योग हैं.
Published at : 02 Jul 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Surya Gochar 2026 Sun Transit 2026

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