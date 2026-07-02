मीन राशि वालों के लिए यह गोचर शिक्षा, करियर और संतान से जुड़े मामलों में शुभ फल देने वाला माना गया है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. विदेश संबंधी कार्यों में भी अनुकूल परिणाम मिलने के योग हैं.