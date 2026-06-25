बुध का राशि परिवर्तन 7 जुलाई को सुबह 10.32 पर मिथुन राशि में होगा. बुध इस राशि के स्वामी है. यह गोचर मानसिक शांति, स्थिरता और कई क्षेत्रों में नई उपलब्धियां प्रदान करने वाला साबित हो सकता है