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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरJuly Grah Gochar 2026: जुलाई में सूर्य-शुक्र गोचर, शनि चलेंगे वक्री चाल, इन 3 राशियों की लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव

July Grah Gochar 2026: जुलाई में सूर्य-शुक्र गोचर, शनि चलेंगे वक्री चाल, इन 3 राशियों की लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव

July Grah Gochar 2026: जुलाई में शुक्र, सूर्य, बुध का राशि परिवर्तन और शनि की वक्री चाल किन राशि वालों के खुशियोंभरे दिन लाने वाली है. जानें ले जुलाई के ग्रह गोचर और लकी राशियां.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Jun 2026 11:47 AM (IST)
July Grah Gochar 2026: जुलाई में शुक्र, सूर्य, बुध का राशि परिवर्तन और शनि की वक्री चाल किन राशि वालों के खुशियोंभरे दिन लाने वाली है. जानें ले जुलाई के ग्रह गोचर और लकी राशियां.

जुलाई ग्रह गोचर 2026

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4 जुलाई 2026 को शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा. सूर्य की राशि में शुक्र का जाना राजयोग के साथ धन वृद्धि करने वाला माना जाता है.
4 जुलाई 2026 को शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा. सूर्य की राशि में शुक्र का जाना राजयोग के साथ धन वृद्धि करने वाला माना जाता है.
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बुध का राशि परिवर्तन 7 जुलाई को सुबह 10.32 पर मिथुन राशि में होगा. बुध इस राशि के स्वामी है. यह गोचर मानसिक शांति, स्थिरता और कई क्षेत्रों में नई उपलब्धियां प्रदान करने वाला साबित हो सकता है
बुध का राशि परिवर्तन 7 जुलाई को सुबह 10.32 पर मिथुन राशि में होगा. बुध इस राशि के स्वामी है. यह गोचर मानसिक शांति, स्थिरता और कई क्षेत्रों में नई उपलब्धियां प्रदान करने वाला साबित हो सकता है
Published at : 25 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Budh Vakri Surya Gochar 2026 Shukra Gochar 2026 SHANI Vakri 2026 July Grah Gochar 2026

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