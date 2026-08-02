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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?

केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?

केरल में भारी बारिश के चलते हालात गंभीर हो गए हैं. राज्य में कुल 65 राहत कैंप खोले गए हैं, जिनमें 1,465 लोगों को आश्रय दिया गया है. मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 07:04 AM (IST)
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केरल में हो रही भारी बारिश के चलते पैदा हुए हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लगातार राजस्व मंत्री और अन्य मंत्रियों के संपर्क में हैं. मंत्री अलग-अलग जिलों में प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों का समन्वय कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, उन्होंने हालात का जायजा लेने और राहत व बचाव कार्यों की निगरानी के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों के विधायकों और अन्य जन-प्रतिनिधियों से भी बात की है. शाम 6:00 बजे तक आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं. जन-प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की मदद से कई एजेंसियां ​​मिलकर खोज अभियान चला रही हैं.

17 घर पूरी तरह बर्बाद

राज्य में कुल 65 राहत कैंप खोले गए हैं, जिनमें 1,465 लोगों को आश्रय दिया गया है. जरूरत पड़ने पर और लोगों को राहत कैंपों में ले जाने के इंतजाम किए गए हैं. 17 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, जबकि 127 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. जिन इलाकों में दिन में भारी बारिश हुई थी, वहां शाम तक बारिश कम होने से लोगों को राहत मिली है. बचाव कार्यों को और मजबूत करने के लिए जरूरत के हिसाब से दूसरे जिलों से नावें मंगवाई गई हैं. अलग-अलग बांधों में पानी के बहाव पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

35 घंटों में 340 मिमी बारिश

कोझिकोड जिले के अनाक्कम्पोयिल इलाके में पिछले 35 घंटों में 340 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि वायनाड जिले के मेप्पाडी में 177 मिमी बारिश हुई. राज्य सरकार ने कहा है कि वह किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों से सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 07:04 AM (IST)
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