वीडियो में दिखाई देता है कि यह पारंपरिक कश्मीरी शैली का बहुमंजिला घर है. समय के साथ घर पुराना हो चुका है. दीवारों का रंग फीका पड़ गया है, लकड़ी के हिस्सों पर उम्र का असर साफ दिखाई देता है और कई जगह प्लास्टर भी उखड़ा हुआ नजर आता है. वहीं सबसे ऊपर की मंजिल पर लकड़ी की बनी बालकनी है, जिसे नक्काशीदार लकड़ी के खंभों का सहारा मिला हुआ है. बीच की मंजिलों में पत्थरों की दीवारें और गहरे भूरे रंग की लकड़ी की खिड़कियां दिखाई देती हैं.