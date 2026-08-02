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Kunal Khemu Kashmir House Tour: कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
Kunal Khemu Kashmir House Tour: कुनाल खेमू की बहन करिश्मा खेमू ने घर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने बचपन की यादों से जुड़े कई किस्से शेयर किए.
कुनाल खेमू की बहन करिश्मा खेमू हाल ही में अपने परिवार के साथ कई सालों बाद श्रीनगर स्थित अपने पुश्तैनी घर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने घर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने बचपन की यादों से जुड़े कई किस्से शेयर किए. वीडियो में घर का पुराना इंटीरियर, परिवार की यादें और समय के साथ आए बदलाव साफ दिखाई देते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 09:07 AM (IST)
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