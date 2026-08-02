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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे

सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे

असम में आई भीषण बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है. ऐसे समय में कई बॉलीवुड सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 11:02 AM (IST)
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असम इस समय भीषण बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है, जहां लाखों लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं. ऐसे मुश्किल समय में बॉलीवुड सितारे भी मदद के लिए आगे आए हैं. सलमान खान, कार्तिक आर्यन से लेकर रणदीप हुड्डा तक कई सेलेब्स ने बाढ़ पीड़ितों का साथ दिया.

मदद के लिए आगे आए रणदीप हुड्डा 
रणदीप हुड्डा असम के बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले पहुंचकर राहत कार्यों में शामिल हुए. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनके बीच जरूरी सामान बांटा और लंगर सेवा में भी हिस्सा लिया. साथ ही लोगों से अपील की कि इस मुश्किल समय में असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं.

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने शुरू किया राहत अभियान
सलमान खान ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपने एनजीओ 'बीइंग ह्यूमन' के जरिए राहत अभियान शुरू किया है. उनकी टीम और फैन क्लब प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट और जरूरी सामान बांट रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये अभियान कई चरणों में चलेगा, जिसके तहत जरूरतमंदों को राशन किट, दवाइयां, पीने का पानी, सैनिटरी नैपकिन और मच्छर भगाने वाले स्प्रे जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी. 

कार्तिक आर्यन के दान किए 1 करोड़ रुपये
कार्तिक आर्यन ने भी असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है. एक्टर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये का दान दिया है. असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कार्तिक का धन्यवाद किया और उनके इस सहयोग को जरूरत की घड़ी में मिली बड़ी मदद बताया.

इसके अलावा कई बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की है. आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, गुरु रंधावा और अरमान मलिक जैसे सितारों ने अपने पोस्ट के जरिए लोगों से आगे आने और राहत कार्यों में सहयोग करने की अपील भी की.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 02 Aug 2026 11:02 AM (IST)
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