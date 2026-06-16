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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShani Vakri 2026: 27 जुलाई से इन 4 राशियों की शुरू होगी कड़ी परीक्षा, वक्री शनि करेंगे हिसाब, इन बातों का रखें ध्यान

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से इन 4 राशियों की शुरू होगी कड़ी परीक्षा, वक्री शनि करेंगे हिसाब, इन बातों का रखें ध्यान

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई 2026 को शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं. 11 दिसंबर तक शनि उलटी चाल चलेंगे. ऐसे में किन 4 राशियों को 138 तक बेहद सावधान रहना होगा, किन-किन बातों का ध्यान रखें जान लें.

Reported By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 16 Jun 2026 07:47 AM (IST)
Shani Vakri 2026: 27 जुलाई 2026 को शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं. 11 दिसंबर तक शनि उलटी चाल चलेंगे. ऐसे में किन 4 राशियों को 138 तक बेहद सावधान रहना होगा, किन-किन बातों का ध्यान रखें जान लें.

शनि वक्री 2026

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27 जुलाई से कुछ राशियों की परीक्षा की घड़ी शुरू होने वाली है. इस दिन से शनि वक्री चाल चलेंगे. ज्योतिष शास्त्र में शनि की उल्टी चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वक्री होने पर शनि का प्रभाव और अधिक गहरा और तीव्र हो जाता है.
27 जुलाई से कुछ राशियों की परीक्षा की घड़ी शुरू होने वाली है. इस दिन से शनि वक्री चाल चलेंगे. ज्योतिष शास्त्र में शनि की उल्टी चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वक्री होने पर शनि का प्रभाव और अधिक गहरा और तीव्र हो जाता है.
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मीन राशि के जातकों के लिए शनि की वक्री चाल आत्ममंथन और संतुलन का समय लेकर आ सकती है. योजनाएं अपेक्षा से देर से आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन यह समय जल्दबाजी के बजाय रणनीति बदलने का संकेत देता है. साढ़ेसाती के पहले चरण का प्रभाव करियर और कार्यक्षेत्र में कुछ धीमी गति और अतिरिक्त जिम्मेदारियों आ सकती है.
मीन राशि के जातकों के लिए शनि की वक्री चाल आत्ममंथन और संतुलन का समय लेकर आ सकती है. योजनाएं अपेक्षा से देर से आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन यह समय जल्दबाजी के बजाय रणनीति बदलने का संकेत देता है. साढ़ेसाती के पहले चरण का प्रभाव करियर और कार्यक्षेत्र में कुछ धीमी गति और अतिरिक्त जिम्मेदारियों आ सकती है.
Published at : 16 Jun 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Saturn Retrograde Shani Dev SHANI Vakri 2026

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