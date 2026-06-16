मीन राशि के जातकों के लिए शनि की वक्री चाल आत्ममंथन और संतुलन का समय लेकर आ सकती है. योजनाएं अपेक्षा से देर से आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन यह समय जल्दबाजी के बजाय रणनीति बदलने का संकेत देता है. साढ़ेसाती के पहले चरण का प्रभाव करियर और कार्यक्षेत्र में कुछ धीमी गति और अतिरिक्त जिम्मेदारियों आ सकती है.