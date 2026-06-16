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Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से इन 4 राशियों की शुरू होगी कड़ी परीक्षा, वक्री शनि करेंगे हिसाब, इन बातों का रखें ध्यान
Shani Vakri 2026: 27 जुलाई 2026 को शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं. 11 दिसंबर तक शनि उलटी चाल चलेंगे. ऐसे में किन 4 राशियों को 138 तक बेहद सावधान रहना होगा, किन-किन बातों का ध्यान रखें जान लें.
शनि वक्री 2026
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Published at : 16 Jun 2026 07:47 AM (IST)
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