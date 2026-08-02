#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra 2026: शामली में सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक

Kanwar Yatra 2026: शामली में सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा 2026 में शामली की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह अलर्ट रही। पुलिस, ट्रैफिक टीम और 60 CCTV कैमरों की निगरानी के बीच शिवभक्त श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहे.

Written By : पंकज प्रजापति |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Aug 2026 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

Kanwar Yatra 2026: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा 2026 पूरे उत्तर भारत में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा उत्सव बन चुकी है. हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर हजारों शिवभक्त अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

इसी सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज़ ने देर रात शामली शहर में कांवड़ यात्रा सुरक्षा का रियलिटी चेक किया. रात करीब 11 बजे शहर के प्रमुख चौराहों, कांवड़ मार्ग और मंदिरों के आसपास का जायजा लिया गया. तस्वीरें यह बताने के लिए काफी थीं कि पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं हैं.

रात 11 बजे भी पूरी तरह अलर्ट दिखी शामली पुलिस:

रात का समय होने के बावजूद शामली शहर में पुलिस की सक्रियता साफ नजर आई. कांवड़ मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते दिखाई दिए. उनका मुख्य उद्देश्य कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते नियंत्रित करना था.

शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण शिव चौक पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और महिला कांस्टेबल तैनात रहे. आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखने के साथ-साथ कांवड़ियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था.

यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी पूरी सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी. कांवड़ियों और सामान्य वाहनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा रहा था, जिससे किसी तरह का जाम या अव्यवस्था पैदा न हो.

CCTV कैमरों से हो रही हर गतिविधि की निगरानी:

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी इस बार सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बना हुआ है. पूरे शामली शहर में लगाए गए करीब 60 CCTV कैमरों के जरिए कांवड़ यात्रा पर लगातार नजर रखी जा रही है.

इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम से की जा रही है. यदि कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है या किसी प्रकार की समस्या की आशंका बनती है तो संबंधित पुलिस टीम को तुरंत सूचना भेजी जाती है, ताकि मौके पर बिना देरी कार्रवाई की जा सके.

विशेषज्ञों का मानना है कि भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में CCTV निगरानी और फील्ड पुलिसिंग का बेहतर तालमेल सुरक्षा को और मजबूत बनाता है. यही कारण है कि इस बार प्रशासन तकनीक और मानव संसाधन दोनों का प्रभावी उपयोग करता नजर आया.

लगातार गश्त कर रहे अधिकारी, जवानों को दिए जा रहे निर्देश:

सिर्फ स्थायी ड्यूटी ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी लगातार शहर में गश्त करते दिखाई दिए. वे अलग-अलग ड्यूटी प्वाइंट का निरीक्षण कर रहे थे और तैनात पुलिसकर्मियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दे रहे थे.

इस तरह की नियमित निगरानी से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है बल्कि ड्यूटी पर मौजूद जवानों का मनोबल भी बढ़ता है. प्रशासन का फोकस यही है कि यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके.

गुलजारी वाले मंदिर में दिखा भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम:

जहां एक ओर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नजर आई, वहीं दूसरी ओर शामली का धार्मिक माहौल भी पूरी तरह भक्तिमय दिखाई दिया.

शहर के प्रसिद्ध गुलजारी वाले मंदिर को रंग-बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजाया गया है. मंदिर परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र रोशनी से जगमगा रहा था. यहां से गुजरने वाले कांवड़ियों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था.

डीजे पर बज रहे शिव भजनों और भक्ति गीतों की धुन पर कई कांवड़िये झूमते और नाचते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे थे. इस मनमोहक वातावरण को देखने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक सड़कों पर मौजूद रहे. आस्था, अनुशासन और उत्साह का यह संगम पूरे माहौल को और भी विशेष बना रहा था.

कांवड़ यात्रा 2026 में सुरक्षा और श्रद्धा साथ-साथ:

एबीपी न्यूज़ के रियलिटी चेक से यह स्पष्ट हुआ कि शामली में कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय और व्यवस्थित दिखाई दे रही है. पुलिस बल, ट्रैफिक प्रबंधन, CCTV निगरानी और अधिकारियों की लगातार गश्त से यह संदेश मिलता है कि प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है.

दूसरी ओर, हजारों शिवभक्त पूरी श्रद्धा, अनुशासन और उत्साह के साथ अपनी कांवड़ यात्रा जारी रखे हुए हैं. सुरक्षा और आस्था का यह संतुलन ही कांवड़ यात्रा को सफल बनाने की सबसे बड़ी ताकत माना जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 02 Aug 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Shamli Police Security Traffic Management Kanwar Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kanwar Yatra 2026: शामली में सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक
शामली में सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक
धर्म
First Sawan Somwar 2026 LIVE: पहले सावन सोमवार पर जलाभिषेक के लिए ये है श्रेष्ठ मुहूर्त, बन रहे खास योग, देखें अपडेट्स
First Sawan Somwar 2026 LIVE: पहले सावन सोमवार पर जलाभिषेक के लिए ये है श्रेष्ठ मुहूर्त, बन रहे खास योग, देखें अपडेट्स
धर्म
ऐश्वर्या राय आज भी क्यों है बला की खूबसूरत, वायरल VIDEO में एस्ट्रोलॉजर ने बताया ज्योतिषीय राज!
ऐश्वर्या राय आज भी क्यों है बला की खूबसूरत, वायरल VIDEO में एस्ट्रोलॉजर ने बताया ज्योतिषीय राज!
धर्म
Weekly Love Horoscope 2-8 August 2026: वृषभ सहित 5 राशियों को मिलेगा पार्टनर से सरप्राइज, प्यार या धोखा ? देखें साप्ताहिक लव राशिफल
वृषभ सहित 5 राशियों को मिलेगा पार्टनर से सरप्राइज, प्यार या धोखा ? देखें साप्ताहिक लव राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
टेलीविजन
'तुम हर जगह कमाल करोगी...', प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
Home Tips
How to Store Roti: रोटी टाइट हो जाती है? ऐसे करेंगे स्टोर तो घंटो रहेगी मुलायम
रोटी टाइट हो जाती है? ऐसे करेंगे स्टोर तो घंटो रहेगी मुलायम
शिक्षा
KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget