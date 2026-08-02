Kanwar Yatra 2026: शामली में सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक

Kanwar Yatra 2026: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा 2026 पूरे उत्तर भारत में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा उत्सव बन चुकी है. हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर हजारों शिवभक्त अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

इसी सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज़ ने देर रात शामली शहर में कांवड़ यात्रा सुरक्षा का रियलिटी चेक किया. रात करीब 11 बजे शहर के प्रमुख चौराहों, कांवड़ मार्ग और मंदिरों के आसपास का जायजा लिया गया. तस्वीरें यह बताने के लिए काफी थीं कि पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं हैं.

रात 11 बजे भी पूरी तरह अलर्ट दिखी शामली पुलिस:

रात का समय होने के बावजूद शामली शहर में पुलिस की सक्रियता साफ नजर आई. कांवड़ मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते दिखाई दिए. उनका मुख्य उद्देश्य कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते नियंत्रित करना था.

शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण शिव चौक पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और महिला कांस्टेबल तैनात रहे. आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखने के साथ-साथ कांवड़ियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था.

यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी पूरी सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी. कांवड़ियों और सामान्य वाहनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा रहा था, जिससे किसी तरह का जाम या अव्यवस्था पैदा न हो.

CCTV कैमरों से हो रही हर गतिविधि की निगरानी:

आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी इस बार सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बना हुआ है. पूरे शामली शहर में लगाए गए करीब 60 CCTV कैमरों के जरिए कांवड़ यात्रा पर लगातार नजर रखी जा रही है.

इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम से की जा रही है. यदि कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है या किसी प्रकार की समस्या की आशंका बनती है तो संबंधित पुलिस टीम को तुरंत सूचना भेजी जाती है, ताकि मौके पर बिना देरी कार्रवाई की जा सके.

विशेषज्ञों का मानना है कि भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में CCTV निगरानी और फील्ड पुलिसिंग का बेहतर तालमेल सुरक्षा को और मजबूत बनाता है. यही कारण है कि इस बार प्रशासन तकनीक और मानव संसाधन दोनों का प्रभावी उपयोग करता नजर आया.

लगातार गश्त कर रहे अधिकारी, जवानों को दिए जा रहे निर्देश:

सिर्फ स्थायी ड्यूटी ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी लगातार शहर में गश्त करते दिखाई दिए. वे अलग-अलग ड्यूटी प्वाइंट का निरीक्षण कर रहे थे और तैनात पुलिसकर्मियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दे रहे थे.

इस तरह की नियमित निगरानी से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है बल्कि ड्यूटी पर मौजूद जवानों का मनोबल भी बढ़ता है. प्रशासन का फोकस यही है कि यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके.

गुलजारी वाले मंदिर में दिखा भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम:

जहां एक ओर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नजर आई, वहीं दूसरी ओर शामली का धार्मिक माहौल भी पूरी तरह भक्तिमय दिखाई दिया.

शहर के प्रसिद्ध गुलजारी वाले मंदिर को रंग-बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजाया गया है. मंदिर परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र रोशनी से जगमगा रहा था. यहां से गुजरने वाले कांवड़ियों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था.

डीजे पर बज रहे शिव भजनों और भक्ति गीतों की धुन पर कई कांवड़िये झूमते और नाचते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे थे. इस मनमोहक वातावरण को देखने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक सड़कों पर मौजूद रहे. आस्था, अनुशासन और उत्साह का यह संगम पूरे माहौल को और भी विशेष बना रहा था.

कांवड़ यात्रा 2026 में सुरक्षा और श्रद्धा साथ-साथ:

एबीपी न्यूज़ के रियलिटी चेक से यह स्पष्ट हुआ कि शामली में कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय और व्यवस्थित दिखाई दे रही है. पुलिस बल, ट्रैफिक प्रबंधन, CCTV निगरानी और अधिकारियों की लगातार गश्त से यह संदेश मिलता है कि प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है.

दूसरी ओर, हजारों शिवभक्त पूरी श्रद्धा, अनुशासन और उत्साह के साथ अपनी कांवड़ यात्रा जारी रखे हुए हैं. सुरक्षा और आस्था का यह संतुलन ही कांवड़ यात्रा को सफल बनाने की सबसे बड़ी ताकत माना जा सकता है.

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