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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Gochar 2026: 4 जुलाई से सिंह राशि में शुक्र-केतु एकसाथ, इन 4 राशियों का बिगड़ेगा बजट, रिश्तों में आ सकती है दरार

Shukra Gochar 2026: 4 जुलाई से सिंह राशि में शुक्र-केतु एकसाथ, इन 4 राशियों का बिगड़ेगा बजट, रिश्तों में आ सकती है दरार

Shukra Gochar 2026: धन, वैवाहिक सुख, के कारक ग्रह शुक्र 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. यहां केतु विराजमान हैं, ऐसे में कुछ राशियों पर आर्थिक, पारिवारिक मामले में खतरा मंडरा रहा है.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 03 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Shukra Gochar 2026: धन, वैवाहिक सुख, के कारक ग्रह शुक्र 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. यहां केतु विराजमान हैं, ऐसे में कुछ राशियों पर आर्थिक, पारिवारिक मामले में खतरा मंडरा रहा है.

शुक्र गोचर 2026

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4 जुलाई 2026 को शनिवार रात 7.18 पर सिंह राशि में शुक्र गोचर करेंगे. ऐसे में राहु-शुक्र की युति कन्या, वृश्चिक, मीन और मकर राशि वालों पर खतरा मंडरा रहा है. बजट बिगड़ सकता है, वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती है.
4 जुलाई 2026 को शनिवार रात 7.18 पर सिंह राशि में शुक्र गोचर करेंगे. ऐसे में राहु-शुक्र की युति कन्या, वृश्चिक, मीन और मकर राशि वालों पर खतरा मंडरा रहा है. बजट बिगड़ सकता है, वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती है.
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शुक्र वृश्चिक से दसवें भाव में गोचर करेंगे, जिससे करियर और कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद, बहस या अनावश्यक टकराव से बचें. आपके अपने ही काम में रुकावट डाल सकते हैं. कार्यस्थल की राजनीति से दूरी बनाकर रहें नहीं तो आर्थिक रूप से भी परेशानी आ सकती है.
शुक्र वृश्चिक से दसवें भाव में गोचर करेंगे, जिससे करियर और कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद, बहस या अनावश्यक टकराव से बचें. आपके अपने ही काम में रुकावट डाल सकते हैं. कार्यस्थल की राजनीति से दूरी बनाकर रहें नहीं तो आर्थिक रूप से भी परेशानी आ सकती है.
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शुक्र का गोचर कन्या राशि से बारहवें भाव में होने जा रहा है,खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है, ऐसे में बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बड़े निवेश या जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से दूरी बनाए रखें. किसी भी बड़े मौके मिलने पर जल्दबाजी न करें, सोच समझकर निर्णय लें.
शुक्र का गोचर कन्या राशि से बारहवें भाव में होने जा रहा है,खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है, ऐसे में बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बड़े निवेश या जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से दूरी बनाए रखें. किसी भी बड़े मौके मिलने पर जल्दबाजी न करें, सोच समझकर निर्णय लें.
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शुक्र का गोचर मीन राशि के छठे भाव में होगा, बजट बनाकर चलें नहीं तो कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. जॉब में हर कदम सोच-समझकर उठाना बेहतर रहेगा. रिश्तों में जरा सी बात को बड़ा न बनाए नहीं तो रिश्ते तार-तार हो सकते हैं.
शुक्र का गोचर मीन राशि के छठे भाव में होगा, बजट बनाकर चलें नहीं तो कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. जॉब में हर कदम सोच-समझकर उठाना बेहतर रहेगा. रिश्तों में जरा सी बात को बड़ा न बनाए नहीं तो रिश्ते तार-तार हो सकते हैं.
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मकर राशि के आठवें भाव में शुक्र एंट्री लेंगे. निजी जीवन और करियर दोनों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. बिजनेस को बढ़ाने के लिए अधिकम मेहनत करनी होगी. मैरिड लाइफ में छोटी बातों को तूल न दें, नहीं तो बड़ा संकट गहरा सकता है.
मकर राशि के आठवें भाव में शुक्र एंट्री लेंगे. निजी जीवन और करियर दोनों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. बिजनेस को बढ़ाने के लिए अधिकम मेहनत करनी होगी. मैरिड लाइफ में छोटी बातों को तूल न दें, नहीं तो बड़ा संकट गहरा सकता है.
Published at : 03 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026

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