शुक्र वृश्चिक से दसवें भाव में गोचर करेंगे, जिससे करियर और कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद, बहस या अनावश्यक टकराव से बचें. आपके अपने ही काम में रुकावट डाल सकते हैं. कार्यस्थल की राजनीति से दूरी बनाकर रहें नहीं तो आर्थिक रूप से भी परेशानी आ सकती है.