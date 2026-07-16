Shani Dev Favourite Zodiac: शनिदेव की विशेष कृपा रहती है इन राशियों पर, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

वृषभ राशि: वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि कई परिस्थितियों में धैर्य, आर्थिक स्थिरता और कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर दे सकते हैं. यदि ये लोग मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, तो शनिदेव का शुभ प्रभाव मिलने की संभावना मानी जाती है.