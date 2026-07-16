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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShani Dev Favourite Zodiac: शनिदेव की विशेष कृपा रहती है इन राशियों पर, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

Shani Dev Favourite Zodiac: शनिदेव की विशेष कृपा रहती है इन राशियों पर, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

Shani Dev Favourite Zodiac: वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा मानी जाती है. जानिए किन राशियों को मिल सकता है शुभ प्रभाव और क्या कहती है ज्योतिष.

Written By : रुचि शर्मा  | Updated at : 16 Jul 2026 06:07 PM (IST)
Shani Dev Favourite Zodiac: वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा मानी जाती है. जानिए किन राशियों को मिल सकता है शुभ प्रभाव और क्या कहती है ज्योतिष.

शनिदेव

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मकर राशि: मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं. इसलिए इस राशि के जातकों में अनुशासन, मेहनत और धैर्य जैसे गुण अधिक देखने को मिल सकते हैं. यदि ये लोग निरंतर परिश्रम करें, तो उन्हें धीरे-धीरे सफलता मिलने की संभावना रहती है.
मकर राशि: मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं. इसलिए इस राशि के जातकों में अनुशासन, मेहनत और धैर्य जैसे गुण अधिक देखने को मिल सकते हैं. यदि ये लोग निरंतर परिश्रम करें, तो उन्हें धीरे-धीरे सफलता मिलने की संभावना रहती है.
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कुंभ राशि : कुंभ राशि का स्वामित्व भी शनिदेव के पास माना जाता है. इस राशि के लोग नए विचारों वाले, गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव के हो सकते हैं. कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता इन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है.
कुंभ राशि : कुंभ राशि का स्वामित्व भी शनिदेव के पास माना जाता है. इस राशि के लोग नए विचारों वाले, गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव के हो सकते हैं. कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता इन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है.
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तुला राशि: वैदिक ज्योतिष में तुला राशि में शनि को उच्च का माना जाता है. इसी कारण कई ज्योतिषीय मान्यताओं में तुला राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव संतुलन, न्यायप्रियता और करियर में स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है.
तुला राशि: वैदिक ज्योतिष में तुला राशि में शनि को उच्च का माना जाता है. इसी कारण कई ज्योतिषीय मान्यताओं में तुला राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव संतुलन, न्यायप्रियता और करियर में स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है.
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वृषभ राशि: वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि कई परिस्थितियों में धैर्य, आर्थिक स्थिरता और कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर दे सकते हैं. यदि ये लोग मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, तो शनिदेव का शुभ प्रभाव मिलने की संभावना मानी जाती है.
वृषभ राशि: वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि कई परिस्थितियों में धैर्य, आर्थिक स्थिरता और कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर दे सकते हैं. यदि ये लोग मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, तो शनिदेव का शुभ प्रभाव मिलने की संभावना मानी जाती है.
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मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हों, तो करियर में स्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता और लंबे समय में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं.
मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हों, तो करियर में स्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता और लंबे समय में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं.
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डा. अनीष व्यास के अनुसार, केवल राशि देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि शनिदेव किस पर विशेष कृपा करेंगे. व्यक्ति की जन्म कुंडली, कर्म, दशा और गोचर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है.
डा. अनीष व्यास के अनुसार, केवल राशि देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि शनिदेव किस पर विशेष कृपा करेंगे. व्यक्ति की जन्म कुंडली, कर्म, दशा और गोचर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है.
Published at : 16 Jul 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Horoscope Libra Capricorn Aquarius Shani Dev Vedic Astrology Shani Favourite Zodiac Saturn Astrology Saturn Blessings

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