IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ

हार्दिक पांड्या पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, उनको लेकर रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह मुंबई इंडियंस से अलग हो सकते हैं. ये भी रिपोर्ट है कि वह IPL 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में आ सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स भी उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की इच्छुक है. इन खबरों के बीच हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दर्शन और भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे. इस दौरान उनके नए लुक को देख फैंस हैरान रह गए.

हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है. तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है.

इस दौरान हार्दिक पांड्या के नए लुक को देख फैंस हैरान रह गए. उन्होंने अपने सिर के पूरे बाल कटवा लिए हैं, सिर्फ दाढ़ी में उनका अलग ही लुक आ रहा है. हालांकि क्रिकेटर ने अपने बाल किसी मन्नत के कारण कटवाएं हैं या इसका कोई और कारण है, ये स्पष्ट नहीं है.

VIDEO | Tirupati, Andhra Pradesh: Indian cricketer Hardik Pandya offers prayers during the Suprabhata Seva at the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/HKdtPmcyC3 — Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2026

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IPL 2027 में किस टीम से खेलेंगे हार्दिक पांड्या?

ये सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि उनको लेकर कोई ट्रेड डील अभी कंफर्म नहीं हुई है. हार्दिक पांड्या को 2024 से पहले रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया था. हार्दिक ने अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था. हालांकि MI में बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा. 2024 में टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही, 2025 में भी शुरुआत खराब हुई. हालांकि अंत में वापसी करते हुए टीम प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाई. पिछले संस्करण टीम ने 14 में से 10 मैच हारे और तालिका में 9वें स्थान पर रही.

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