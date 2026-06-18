मेष राशि (Aries): आर्थिक उन्नति और करियर में उछाल, मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मोर्चे पर सुनहरे अवसर लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं. व्यापार में अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे. पुराना फंसा हुआ धन वापस मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. इस अवधि में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ देगा. भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow), विशेष उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और केले के वृक्ष की पूजा करें.