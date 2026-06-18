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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरGuru Gochar 2026: राजा नक्षत्र 'पुष्य' में आ रहे हैं देवगुरु, इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ!

Guru Gochar 2026: राजा नक्षत्र 'पुष्य' में आ रहे हैं देवगुरु, इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ!

Guru Nakshatra Parivartan 2026: गुरु नक्षत्र परिवर्तन, 18 जून को गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर मेष, मिथुन, सिंह और तुला राशि के लिए धन और तरक्की के द्वार खोलेगा.जानें भाग्यशाली रंग और ज्योतिषीय उपाय.

Reported By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 18 Jun 2026 04:00 AM (IST)
Guru Nakshatra Parivartan 2026: गुरु नक्षत्र परिवर्तन, 18 जून को गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर मेष, मिथुन, सिंह और तुला राशि के लिए धन और तरक्की के द्वार खोलेगा.जानें भाग्यशाली रंग और ज्योतिषीय उपाय.

गुरु नक्षत्र परिवर्तन 2026

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ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. 18 जून 2026 को गुरु ग्रह नक्षत्रों के राजा 'पुष्य' में प्रवेश करने जा रहे हैं. शनि के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में गुरु का यह महागोचर देश-दुनिया सहित सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समृद्धि और विकास के इस संयोग से विशेष रूप से चार भाग्यशाली राशियों के जीवन में धन, तरक्की और खुशियों का बड़ा बदलाव आने वाला है.
ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. 18 जून 2026 को गुरु ग्रह नक्षत्रों के राजा 'पुष्य' में प्रवेश करने जा रहे हैं. शनि के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में गुरु का यह महागोचर देश-दुनिया सहित सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समृद्धि और विकास के इस संयोग से विशेष रूप से चार भाग्यशाली राशियों के जीवन में धन, तरक्की और खुशियों का बड़ा बदलाव आने वाला है.
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मेष राशि (Aries): आर्थिक उन्नति और करियर में उछाल, मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मोर्चे पर सुनहरे अवसर लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं. व्यापार में अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे. पुराना फंसा हुआ धन वापस मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. इस अवधि में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ देगा. भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow), विशेष उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और केले के वृक्ष की पूजा करें.
मेष राशि (Aries): आर्थिक उन्नति और करियर में उछाल, मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मोर्चे पर सुनहरे अवसर लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं. व्यापार में अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे. पुराना फंसा हुआ धन वापस मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. इस अवधि में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ देगा. भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow), विशेष उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और केले के वृक्ष की पूजा करें.
Published at : 18 Jun 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Guru Nakshatra Parivartan Horoscope 2026 Guru Gochar 2026 Jupiter Transit 2026 Astrology Predictions 2026

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