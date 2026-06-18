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Guru Gochar 2026: राजा नक्षत्र 'पुष्य' में आ रहे हैं देवगुरु, इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ!
Guru Nakshatra Parivartan 2026: गुरु नक्षत्र परिवर्तन, 18 जून को गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर मेष, मिथुन, सिंह और तुला राशि के लिए धन और तरक्की के द्वार खोलेगा.जानें भाग्यशाली रंग और ज्योतिषीय उपाय.
गुरु नक्षत्र परिवर्तन 2026
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Published at : 18 Jun 2026 04:00 AM (IST)
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