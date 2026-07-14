इंटरव्यू वाले दिन सुबह एक ताजा नींबू लें और उसमें चारों दिशाओं में चार साबुत लौंग लगा दें. इसके बाद किसी हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली के समक्ष बैठें और श्रद्धापूर्वक 'ॐ श्री हनुमंते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. प्रार्थना के बाद उस नींबू को अपने साथ रखने की मान्यता है. माना जाता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सकारात्मकता आती है.