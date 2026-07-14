एक्सप्लोरर
Mangalwar Upay: मंगलवार को है इंटरव्यू ? घर से निकलने से पहले कर लें ये टोटका, मिलेगी सफलता
Mangalwar Upay for Interview: अक्सर लोग अपनी इंटरव्यू के लिए राशि, कुंडली अनुसार दिन तय करते हैं.अगर आपका इंटरव्यू मंगलवार को है तो सफलता पाने के लिए घर निकले से पहले कुछ विशेष कार्य जरुर करें.
मंगलवार उपाय
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 14 Jul 2026 05:50 AM (IST)
Tags :Hanuman Ji Interview Mangalwar
ऐस्ट्रो
5 Photos
आषाढ़ अमावस्या पर इन 4 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, क्या है संकेत देखें ?
ऐस्ट्रो
5 Photos
14 जुलाई को दुर्लभ संयोग! आषाढ़ अमावस्या पर करें ये एक उपाय, पितृ दोष के साथ भोलेनाथ की भी मिलेगी कृपा
ऐस्ट्रो
6 Photos
Brahma Muhurta Morning Ritual: ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बनते हैं भाग्यशाली, ये है इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य
ऐस्ट्रो
6 Photos
Sadguru: क्या इंसान को भविष्य जानना चाहिए? कृष्ण और कुरुक्षेत्र की कथा से समझिए जीवन का सच
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
चतुर्थ भाव का चंद्रमा: परिवार, संपत्ति और कार्यक्षेत्र में धैर्य से ही सफलता मिलेगी
राशिफल
व्याघात योग का लाभ रुका धन मिलेगा, करियर और शिक्षा में मनचाही सफलता के योग
राशिफल
षष्ठम भाव सक्रिय विरोधियों पर बढ़त मिलेगी, मेहनत से करियर में नई उपलब्धि हासिल होगी
राशिफल
साझेदारी में सफलता बिजनेस, नौकरी और वैवाहिक जीवन में सहयोग से बनेंगे बड़े काम
Advertisement
ऐस्ट्रो
5 Photos
आषाढ़ अमावस्या पर इन 4 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, क्या है संकेत देखें ?
शिवाजी सरकार
Opinion