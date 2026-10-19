आज का राशिफल 19 अक्टूबर 2026: सोमवार को भगवान शिव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें पूरा भविष्यफल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग पाने और पुराने अटके कार्यों को पूरा करने का रहेगा. कारोबार में पुराने संपर्क और क्लाइंट्स से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. प्रॉपर्टी या साझेदारी से जुड़े मामलों में कागजी पड़ताल ध्यानपूर्वक करें और बिना विशेषज्ञ की सलाह के निवेश न करें. परिवार में बुजुर्गों के आशीर्वाद से सकारात्मकता रहेगी और बच्चों के भविष्य को लेकर उत्पादक चर्चा होगी. काम की व्यस्तता के बीच थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग हरा है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
2/12
वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध कार्यशैली से नई जिम्मेदारियों को संभालने में सफलता मिलेगी. कारोबारियों को ग्राहकों की संतुष्टि और उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, जिससे पुराने प्रयासों का लाभ मिलेगा. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी को उधारी देने या नए निवेश से पहले वित्तीय स्थिति की पूरी पड़ताल करें. परिवार के सदस्यों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा, बशर्ते छोटी बातों पर तनाव न पालें. लगातार बैठकर काम करने से बचें और टहलने की आदत डालें. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा गहरा होगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गुलाबी है. जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल दान करें.
3/12
मिथुन राशि के जातकों को अपनी बेहतरीन संवाद शैली के बल पर मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में वरिष्ठों की सराहना मिलेगी. व्यापार में नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे, हालांकि एक साथ कई काम शुरू करने से बचें ताकि ध्यान न भटके. नियमित बचत और लेन-देन में स्पष्टता से वित्तीय संतुलन बना रहेगा; जल्द मुनाफे के लालच में जोखिम न लें. परिवार में पुराने परिचितों से उपयोगी सूचना मिलेगी और जरूरी फैसलों में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों और गर्दन में खिंचाव हो सकता है, विश्राम लें. लव लाइफ में निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पर्पल है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
4/12
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और लंबे समय से रुके काम गति पकड़ेंगे. कारोबारियों को नई साझेदारी या सौदों पर विचारपूर्वक कदम उठाना चाहिए. घरेलू जरूरतों पर खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट की समीक्षा करें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में समझदारी से कठिन परिस्थितियां सुलझेंगी और माता के आशीर्वाद से मानसिक सुकून मिलेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में साथी से अपनी चिंताएं साझा करने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग बादामी है. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें.
5/12
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. कारोबार में नए लक्ष्य तय करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी जुटा लें और अपनी बात मनवाने की जिद से बचें. दिखावे या शौक पर फिजूलखर्ची से बचें और भविष्य के लिए बचत बढ़ाएं. परिवार में बच्चों के करियर पर सकारात्मक चर्चा होगी और माता-पिता का सहयोग मिलेगा. गर्मी के प्रति संवेदनशीलता और काम के दबाव से होने वाली थकान से बचने हेतु तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं. प्रेम संबंधों में उत्साह और आकर्षण बना रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. जरूरतमंद को गुड़ दान करें.
6/12
कन्या राशि वालों की विश्लेषण क्षमता आज कार्यक्षेत्र के जटिल दस्तावेजों, आंकड़ों और योजनाओं को सुलझाने में बेहद मददगार साबित होगी. कारोबारियों को पुरानी कार्यप्रणाली बेहतर बनाने और पुराने ग्राहकों से लाभ कमाने का मौका मिलेगा. आकर्षक वित्तीय प्रस्तावों की शर्तों को समझे बिना पूंजी न लगाएं और खर्चों का लिखित हिसाब रखें. परिवार में सूझबूझ से काम लें और किसी सदस्य की छोटी गलती पर तिल का ताड़ न बनाएं. पेट संबंधी हल्की परेशानी से बचने के लिए सादा व हल्का भोजन लें और काम के बीच ब्रेक लें. जीवनसाथी के साथ छोटी खुशियां बांटने से रिश्ते में मिठास आएगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हरा है. पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें.
7/12
तुला राशि के जातकों की कूटनीतिक समझ आज कार्यक्षेत्र की कठिन परिस्थितियों को शांतिपूर्वक हल करने में मदद करेगी. टीमवर्क से दफ्तर में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और कारोबारियों को नए समझौतों के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें. खरीदारी और विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का कड़ाई से पालन करें. घर में सदस्यों के बीच सार्थक बातचीत से पुराने मतभेद समाप्त होंगे और सौहार्द बना रहेगा. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें ताकि शारीरिक जकड़न न हो. प्रेम संबंधों में साथी के साथ गलतफहमी होने पर शांत मन से बात करें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग वॉएलेट है. मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं.
8/12
वृश्चिक राशि वालों की एकाग्रता और रणनीतिक सोच आज कार्यक्षेत्र की पुरानी उलझनों को समाप्त कराएगी. व्यापार में कड़े मुकाबले के बीच गुणवत्ता पर ध्यान देने से पुराने क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलेंगे, हालांकि गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें. अचानक आने वाले खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें और उधारी के लेन-देन में जल्दबाजी न करें. पारिवारिक जीवन में शक या गुस्से के चलते रिश्तों में कड़वाहट न आने दें; बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभ देगा. तनाव को खुद पर हावी न होने दें, पर्याप्त पानी पिएं और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में पुरानी बातें दोहराने के बजाय वर्तमान पर ध्यान दें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
9/12
धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. कारोबारियों को नए संपर्कों से अच्छा मुनाफा होगा, बस काम की समयसीमा का ध्यान रखें और अति-आत्मविश्वास से बचें. पुराने बकाए को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर भी लाभ की गारंटी मानकर जोखिम भरे निवेश से बचें. परिवार में दूर रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेगा और सकारात्मक माहौल रहेगा. यात्रा या काम की अधिकता के चलते भोजन न छोड़ें और पर्याप्त आराम लें. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग बैंगनी है. भगवान विष्णु को पीली दाल अर्पित करें.
10/12
मकर राशि वालों का अनुशासन और व्यवस्थित कार्यशैली आज वरिष्ठ अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. कारोबार में विस्तार की योजना बनाते समय लागत और संसाधनों का सही आकलन करें. नियमित बचत पर ध्यान दें और किसी बड़े खर्च को टालने का प्रयास करें ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत रहे. पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएं और सदस्यों से बातचीत में विनम्रता रखें. लगातार काम करने से थकान या जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसलिए काम के बीच टहलें और नींद पूरी लें. जीवनसाथी के लिए समय निकालें, आपसी सहयोग से रिश्ता प्रगाढ़ होगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग भूरा है. जरूरतमंद को काले तिल दान करें.
11/12
कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और नई तकनीक अपनाने का जज्बा कार्यक्षेत्र में शानदार परिणाम दिलाएगा. कारोबारियों को नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए. किसी मित्र के कहने पर बिना जांचे निवेश न करें और ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी रखें. परिवार में नए विचारों से पुरानी समस्याएं हल होंगी और मित्रों के सुझाव उपयोगी साबित होंगे. देर रात तक जागने और लगातार स्क्रीन देखने से बचें ताकि आंखों और गर्दन में तनाव न हो. लव लाइफ में दोस्ताना भाव और आपसी सम्मान रिश्ते को नई मजबूती देगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग आसमानी है. जरूरतमंद को पीने का पानी उपलब्ध कराएं.
12/12
मीन राशि के जातकों की रचनात्मकता और सहज समझ आज कार्यक्षेत्र में नए विचारों को सकारात्मक दिशा देगी. सेवा और कला से जुड़े लोगों के लिए उन्नति के नए द्वार खुलेंगे; जरूरी कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता तय करें. अचानक खरीदारी करने से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए आर्थिक फैसलों में व्यावहारिक रहें और पुराने निवेश की समीक्षा करें. परिवार में खुली बातचीत से पुरानी उलझनें समाप्त होंगी और शांति रहेगी. थकान व तनाव से बचने हेतु पसंदीदा कार्यों के लिए समय निकालें और पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में संवेदनशीलता और अपनापन बना रहेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग क्रीम है. माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं.