आज का राशिफल 19 अक्टूबर 2026: सोमवार को भगवान शिव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें पूरा भविष्यफल

तुला राशि के जातकों की कूटनीतिक समझ आज कार्यक्षेत्र की कठिन परिस्थितियों को शांतिपूर्वक हल करने में मदद करेगी. टीमवर्क से दफ्तर में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और कारोबारियों को नए समझौतों के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें. खरीदारी और विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का कड़ाई से पालन करें. घर में सदस्यों के बीच सार्थक बातचीत से पुराने मतभेद समाप्त होंगे और सौहार्द बना रहेगा. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें ताकि शारीरिक जकड़न न हो. प्रेम संबंधों में साथी के साथ गलतफहमी होने पर शांत मन से बात करें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग वॉएलेट है. मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं.