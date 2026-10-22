Mithun Rashifal: मिथुन राशि आज चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य, धर्म, रचनात्मकता, उच्च सोच व मार्गदर्शन स्थान) में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आप आंतरिक रूप से असाधारण रूप से रचनात्मक और अत्यंत कल्पनाशील रहेंगे; आपकी मौलिक सोच जटिल समस्याओं के समाधान में सहायक बनेगी.

आज बनने वाले शुभ वृद्धि योग के प्रभाव से आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में चौतरफा विस्तार होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए तेज कैश फ्लो, फेस्टिव शॉपिंग के भारी खर्चों और पूर्व-नियोजित मीटिंग्स का रहेगा.

तेजी से आएगा धन, पर फेस्टिव शॉपिंग में होगा खर्च: बिजनेसमैन के पास इस हफ्ते धन का प्रवाह काफी तीव्र गति से होगा; हालांकि जितनी तेजी से पैसा आएगा, उतनी ही स्पीड से फेस्टिव सीजन की शॉपिंग और सुख-सुविधाओं में खर्च भी हो जाएगा. इसलिए बजट का संतुलन बनाए रखें.

मीटिंग से पहले बनाएं रूपरेखा, सहज बने रहें: व्यावसायिक कार्य को लेकर किसी भी क्लाइंट या पार्टनर से बातचीत अथवा मीटिंग करने से पहले पूरी रूपरेखा (Outline) तैयार कर लें; इससे ठोस निर्णय लेने में आसानी होगी. इस समय अनावश्यक तनाव लेने के बजाय सहज और शांत बने रहना ही हितकर रहेगा.

न्यू बिजनेसमैन करें ध्यान और प्राणायाम: नए उद्यमियों को अपने व्यावसायिक विचारों में स्पष्टता लाने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वृद्धि योग के शुभ प्रभाव से मील का पत्थर साबित होगा.

वृद्धि योग से बड़ी अचीवमेंट व करियर में गुड न्यूज: वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन करियर और जॉब को लेकर कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया है. संस्थान में कोई बड़ी अचीवमेंट (Achievement) आपकी झोली में आ सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र और समाज दोनों जगह आपकी साख व मान-सम्मान में जबर्दस्त वृद्धि होगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Family & Health)

पारिवारिक जीवन में अत्यधिक व्यस्तता रहने के बावजूद कुछ समय निकालकर परिजनों के साथ मनोरंजन और हास-परिहास में जरूर व्यतीत करें; इससे आपसी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स (Competitive Students) को अपने एग्जाम को लेकर अभी से ठोस और अनुशासित प्लानिंग बनानी पड़ेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, खान-पान पर नियंत्रण रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. गाय को हरा चारा खिलाएं.

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