आज का राशिफल 15 अक्टूबर 2026: गुरुवार को भगवान विष्णु की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य; पढ़ें पूरा भविष्यफल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास से संभालने और वरिष्ठों से सराहना पाने का रहेगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकते हैं. गुरु के प्रभाव से आय के नए साधन बनेंगे और निवेश से लाभ के संकेत हैं, हालांकि बड़े वित्तीय निर्णयों में जोखिम की जांच अवश्य करें. घर में मांगलिक चर्चा से सुख-शांति रहेगी, लेकिन सूर्य ग्रहण के प्रभाव के चलते क्रोध व विवाद से बचें. सिरदर्द और थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग केसरिया है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
2/12
वृषभ राशि वालों की मेहनत और कार्यक्षमता की आज दफ्तर में प्रशंसा होगी. व्यापारियों को नए ग्राहक और अच्छे सौदे मिलने के योग हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से पुराने रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, हालांकि अपनी गोपनीय योजनाएं दूसरों से साझा न करें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी; दिखावे के खर्चों पर रोक लगाएं और बचत पर ध्यान दें. पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से माहौल खुशनुमा रहेगा. पेट व गले से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए तला-भुना सीमित करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग लेमन येलो है. जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करें.
3/12
मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं और आपकी रणनीतियां व्यापार में बेहतरीन परिणाम देंगी. आपकी संवाद शैली बैठकों व प्रस्तुतियों में असरदार रहेगी. संपत्ति या बड़े निवेश के मामलों में पूरी सतर्कता बरतें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए बजट तैयार रखें. परिवार में आपकी बात को सम्मान मिलेगा और आपसी संवाद से पुरानी अनबन समाप्त होगी. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में तनाव या सिरदर्द हो सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम घटाएं. लव लाइफ में साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग कत्था है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
4/12
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई भूमिका मिलने के अनुकूल योग बन रहे हैं. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा, लेकिन किसी भी नए सौदे की पूरी पड़ताल कर लें. आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, फिर भी जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, हालांकि ग्रहण के प्रभाव से छोटी बातों पर उत्तेजित होने से बचें और शांति बनाए रखें. मानसिक तनाव घटाने के लिए रात में मोबाइल का अधिक उपयोग न करें और ध्यान लगाएं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
5/12
सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में व्यस्तता के बीच कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी पड़ सकती हैं. नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और पुराने संपर्कों से व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन मोलभाव में सतर्कता रखें. आर्थिक योजना बनाकर चलें और विलासिता की वस्तुओं पर फिजूलखर्ची से बचें. पारिवारिक जीवन में अहंकार और कटु वचनों से दूर रहें ताकि विवाद न हो; वरिष्ठों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी. थकान व गर्मी से बचने के लिए तेज धूप से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. लव लाइफ में साथी की बात ध्यान से सुनकर फैसला लें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य मंत्र का जाप करें.
6/12
कन्या राशि वालों को आज व्यापार में पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ने और पुराने सौदों से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी; विरोधी बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण जानकारियां गोपनीय रखें और शांत रहकर काम करें. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. परिवार में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और शुभ कार्य पर चर्चा होगी. पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने हेतु खानपान में संतुलन रखें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में भरोसा और स्थिरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मिल्की व्हाइट है. पक्षियों को अनाज डालें.
7/12
तुला राशि के जातकों को करियर में तरक्की के नए मौके मिलेंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट या नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है. व्यापारियों को साझेदारी से लाभ होगा, लेकिन अनुबंध की शर्तों की गहन जांच कर लें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी अत्यधिक जोखिम भरे निवेश से बचें और बचत बढ़ाएं. परिवार में मांगलिक कार्य या उत्सव की चर्चा से माहौल आनंदमय रहेगा. कमर दर्द या थकान से बचने के लिए लगातार एक ही जगह बैठने से बचें और हल्की कसरत करें. लव पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीतेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी है. जरूरतमंद महिला को सफेद वस्तु दान करें.
8/12
वृश्चिक राशि वालों की कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी और नौकरी में बदलाव की योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. व्यापार में नए अवसरों से अच्छा मुनाफा होगा; वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें और व्यर्थ के विवादों से बचें. पुराने निवेश से फायदा होने और फंसा हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि जल्दबाजी में बड़ा निवेश न करें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और पुराने मतभेद बातचीत से समाप्त होंगे. तनाव व अनियमित दिनचर्या से बचने के लिए समय पर सोएं और ध्यान लगाएं. प्रेम संबंध विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
9/12
धनु राशि के व्यापारियों को विदेश या दूरस्थ संपर्कों से जुड़े सौदों के बेहतरीन अवसर हासिल होंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारियों से आपकी कार्यक्षमता में निखार आएगा, हालांकि किसी भी प्रस्ताव के दस्तावेजों की भली-भांति जांच कर लें. धन का प्रवाह सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें. परिवार में शुभ समाचार मिलने से खुशी का माहौल बनेगा, ससुराल पक्ष से बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. पैरों व कमर के दर्द से बचने हेतु लंबी यात्रा में विश्राम का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग हरा है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.
10/12
मकर राशि वालों को आज साझेदारी के व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा और अनुभवी व्यक्ति की सलाह से नई योजनाएं सफल होंगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता पर भरोसा जताते हुए नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. नियमित बचत पर ध्यान दें और बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे. पारिवारिक जीवन में एकजुटता रहेगी और महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग मिलेगा. पेट दर्द व गैस की परेशानी से बचने के लिए समय पर भोजन लें और तला-भुना कम करें. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग ऑरेंज है. काले तिल का दान करें.
11/12
कुंभ राशि के कारोबारियों के अटके हुए प्रोजेक्ट्स आज दोबारा गति पकड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में पुराने विवाद सुलझने से माहौल सुखद रहेगा. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से जटिल कार्य समय पर पूरे होंगे. पुराने भुगतान मिलने से धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी की आर्थिक गारंटी लेने या बिना सोचे निवेश करने से बचें. परिवार में आपसी तालमेल मजबूत रहेगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा. मानसिक तनाव घटाने हेतु काम के बीच पर्याप्त आराम लें और योग अपनाएं. लव लाइफ में खुला संवाद गलतफहमियों को दूर करेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग मैजेंटा है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
12/12
मीन राशि के रचनात्मक, कला और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े जातकों की प्रतिभा को आज नई पहचान मिलेगी. कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे और नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होगा. घरेलू व यात्रा संबंधी खर्च बढ़ने से बजट पर दबाव आ सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर खर्च न करें और बचत को प्राथमिकता दें. संतान पक्ष से जुड़ी खुशखबरी से घर में उत्सव का माहौल बनेगा. यात्रा के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग फिरोजी नीला है. केसर का तिलक लगाएं.