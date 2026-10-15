आज का राशिफल 15 अक्टूबर 2026: गुरुवार को भगवान विष्णु की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य; पढ़ें पूरा भविष्यफल

तुला राशि के जातकों को करियर में तरक्की के नए मौके मिलेंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट या नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है. व्यापारियों को साझेदारी से लाभ होगा, लेकिन अनुबंध की शर्तों की गहन जांच कर लें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी अत्यधिक जोखिम भरे निवेश से बचें और बचत बढ़ाएं. परिवार में मांगलिक कार्य या उत्सव की चर्चा से माहौल आनंदमय रहेगा. कमर दर्द या थकान से बचने के लिए लगातार एक ही जगह बैठने से बचें और हल्की कसरत करें. लव पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीतेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी है. जरूरतमंद महिला को सफेद वस्तु दान करें.