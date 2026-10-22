आज का राशिफल 22 अक्टूबर 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से मेष और वृषभ के व्यापार में बंपर मुनाफा, धनु को धन लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का लोहा मनवाने और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी हासिल करने का रहेगा. व्यापारियों के नए सौदे और साझेदारियां लाभदायक सिद्ध होंगी, लेकिन दस्तावेजों की गहन जांच जरूर करें. पुराना बकाया धन वापस मिलने के संकेत हैं, हालांकि अचानक बड़ी खरीदारी या जोखिम भरे निवेश से बचें. पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा और किसी मांगलिक कार्य पर चर्चा होगी; छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से बचने के लिए योग और प्राणायाम अपनाएं. प्रेम संबंधों में आपसी अपनापन बना रहेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग केसरिया है. हनुमान जी को गुड़-बूंदी का भोग लगाएं.
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वृषभ राशि वालों की लगन और अनुशासन आज कार्यक्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं, लेकिन किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले भुगतान की शर्तें ध्यान से पढ़ लें. घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट की समीक्षा करें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से पुराने मतभेद सुलझेंगे और शांति लौटेगी. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें और हल्की सैर करें. दांपत्य जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें.
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मिथुन राशि के संचार, लेखन, मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े जातकों को आज उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. बैठकों में आपके नए विचारों की सराहना होगी, हालांकि किसी भी जरूरी दस्तावेज या ईमेल को भेजने से पहले दोबारा जांच लें. अतिरिक्त कमाई के नए साधन सामने आ सकते हैं, लेकिन छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बजट बिगाड़ सकती है; अनावश्यक व्यय पर रोक लगाएं. परिवार में आपकी समझदारी से पुराना उलझा मामला सुलझेगा, बशर्ते वाणी पर संयम रखें. स्क्रीन टाइम अधिक होने से मानसिक थकान हो सकती है, बीच-बीच में विश्राम लें. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. कारोबारियों को ग्राहकों की बदलती मांग को समझना होगा; किसी सहकर्मी की अधूरी जानकारी पर निर्णय न लें. घर, परिवार या दैनिक जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बड़ी खरीदारी से पहले अपनी वास्तविक वित्तीय क्षमता का आकलन कर लें. परिवार का सहयोग भावनात्मक संबल देगा, हालांकि दूसरों की बातों को दिल से लगाकर मन अशांत न करें. मानसिक शांति के लिए सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं और ध्यान लगाएं. जीवनसाथी से अपनी चिंताएं साझा करने से नजदीकी बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग सिल्वर है. शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता की आज दफ्तर में खूब सराहना होगी. कारोबारियों को बड़े संस्थानों या नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी भी प्रस्ताव की व्यावहारिकता जरूर जांच लें. दिखावे और शौक पर फिजूलखर्ची से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में अपनी बात मनवाने की जिद न करें और सभी सदस्यों की राय का सम्मान करें. काम के उत्साह के बीच आराम की उपेक्षा न करें ताकि थकान या चिड़चिड़ापन न बढ़े. जीवनसाथी की उपलब्धियों का सम्मान करने से दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की विश्लेषण क्षमता और व्यवस्थित सोच आज दफ्तर के उलझे हुए हिसाब-किताब और योजनाओं को सुलझाने में बेहद उपयोगी सिद्ध होगी. कारोबारियों को पुराने रिकॉर्ड्स की समीक्षा से भविष्य की मजबूत रणनीति बनाने में मदद मिलेगी. पुराने बिल और भुगतान व्यवस्थित करने के लिए दिन अनुकूल है; ऑनलाइन खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना अवश्य करें. पारिवारिक जीवन में सदस्यों के काम की बेवजह आलोचना करने से बचें ताकि सौहार्द बना रहे. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा टहलें. प्रेम संबंधों में व्यावहारिकता के साथ भावनाओं का भी आदर करें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पिकॉक ब्लू है. गणेश जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं.
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तुला राशि के टीमवर्क, जनसंपर्क, कला और साझेदारी से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी. कारोबार में नई साझेदारी पर विचार हो सकता है, लेकिन बाजार और बजट का सही आकलन करने के बाद ही समझौते पर मुहर लगाएं. मनोरंजन और व्यक्तिगत पसंद पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए सीमाएं तय रखें. आपकी संतुलित सोच घर के विवादों को शांति से सुलझाएगी, हालांकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी प्राथमिकताओं की अनदेखी न करें. मानसिक शांति के लिए संगीत सुनें और हल्की सैर करें. दांपत्य जीवन में सुखद सामंजस्य रहेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग क्रीम है. मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि के शोध, तकनीक, प्रबंधन और जांच से जुड़े जातकों को आज अपनी क्षमता के बल पर बड़ी प्रगति हासिल होगी. व्यापार में जरूरी दस्तावेजों, अनुबंधों और भुगतानों की जांच पूरी सतर्कता से करें. पुराने अटके भुगतान पर ध्यान देना पड़ सकता है; किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर पूंजी लगाने का जोखिम न लें. परिवार में संदेह या शक के कारण कड़वाहट न आने दें और किसी बात का पूरा सच जानकर ही प्रतिक्रिया दें. मानसिक दबाव घटाने हेतु काम के बीच विश्राम लें और क्रोध पर संयम रखें. प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को दोहराने से बचें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों को उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत और नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. शिक्षा, प्रशिक्षण और यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी; अधूरे काम छोड़कर नई जिम्मेदारियां न लें. यात्रा या शिक्षा पर खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए केवल दूसरों की देखा-देखी अपनी बचत का बड़ा हिस्सा जोखिम में न डालें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह घरेलू योजनाओं को सही दिशा देगी; बहस में अपनी बात साबित करने की जिद न करें. सक्रिय दिनचर्या के बीच शरीर को पर्याप्त आराम दें. लव पार्टनर के साथ भविष्य पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नारंगी है. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
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मकर राशि वालों का अनुशासन और समर्पण आज वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा, जिससे पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की चर्चा आगे बढ़ सकती है. कारोबार में संपत्ति या वाहन से जुड़ी योजनाएं गति पकड़ेंगी, लेकिन किसी भी प्रस्ताव के नियम व शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें. लंबी अवधि की बचत योजनाओं पर ध्यान दें और अपनी क्षमता का आकलन किए बिना नया कर्ज लेने से बचें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएं और काम के चक्कर में अपनों को नजरअंदाज न करें. शरीर में दर्द या थकान से बचने के लिए बैठने की मुद्रा सही रखें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग काला है. पीपल के पास स्वच्छता रखें और भोजन दान करें.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और तकनीकी समझदारी आज कार्यक्षेत्र में नए समाधान दिलाएगी. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से जटिल प्रोजेक्ट्स आसान होंगे; व्यापारी नई योजनाओं के संसाधन पहले जुटाएं. बजट और बचत पर ध्यान दें; ऑनलाइन सदस्यता और छोटे खर्चों की समीक्षा करके फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं. परिवार में किसी करीबी का सहयोग मिलेगा, हालांकि घरेलू मामलों में अचानक बदलाव करने से बचें और धैर्य रखें. स्क्रीन के सामने ज्यादा रहने से आंखों पर दबाव पड़ सकता है, नियमित ब्रेक लें. प्रेम संबंधों में दोस्ताना भाव और सहजता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. पक्षियों के लिए पानी रखें.
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मीन राशि के शिक्षा, लेखन और रचनात्मक कार्यों से जुड़े जातकों को आज अपनी कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान के बल पर नए विचार मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन किसी के वादे पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय वास्तविक स्थिति समझकर ही कदम बढ़ाएं. बजट का कड़ाई से पालन करें और किसी को उधार देने या नई योजना में पूंजी लगाने से पहले विश्वसनीयता जांच लें. पारिवारिक मामलों में गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, हालांकि किसी परिजन की चिंता को खुद पर हावी न होने दें. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं और प्रकृति के बीच समय बिताएं. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता और अपनापन बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फल का भोग लगाएं.