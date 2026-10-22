आज का राशिफल 22 अक्टूबर 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से मेष और वृषभ के व्यापार में बंपर मुनाफा, धनु को धन लाभ

मीन राशि के शिक्षा, लेखन और रचनात्मक कार्यों से जुड़े जातकों को आज अपनी कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान के बल पर नए विचार मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन किसी के वादे पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय वास्तविक स्थिति समझकर ही कदम बढ़ाएं. बजट का कड़ाई से पालन करें और किसी को उधार देने या नई योजना में पूंजी लगाने से पहले विश्वसनीयता जांच लें. पारिवारिक मामलों में गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, हालांकि किसी परिजन की चिंता को खुद पर हावी न होने दें. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं और प्रकृति के बीच समय बिताएं. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता और अपनापन बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फल का भोग लगाएं.