Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRamayana OTT Release: रणबीर कपूर की 'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स

Ramayana OTT Release: रणबीर कपूर की 'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स

Ramayana Part 1 OTT Release: 'रामायण पार्ट 1' इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. उससे पहले इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर सारी डिटेल्स आ गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण पार्ट 1' को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. फिल्म इस दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. उससे पहले फिल्म के ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं. यहां जान सकते हैं कि थिएट्रिकल रन के बाद 'रामायण पार्ट 1' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां डेब्यू करेगी?

'रामायण पार्ट 1' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
रिलीज से पहले, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण पार्ट 1' ने अपने डिजिटल पार्टनर्स तय कर लिए हैं. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत यह फिल्म जियोहॉटस्टार पर ऑनलाइन स्ट्रीम होगी. बुधवार को फिल्म की टीम ने 'रामायण' के लिए जियोहॉटस्टार और फिल्म निर्माता नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज़' के बीच साझेदारी की पुष्टि की.

'रामायण पार्ट 1' को ओटीटी पर कैसे देख सकेंगे?
बता दें कि नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, जियोहॉटस्टार पर 'पे-पर-व्यू' ऑप्शन के जरिए भारतीय दर्शकों के लिए अवेलेबल होगी. इसका मतलब ये है कि दर्शक इसे अपने रेगुलर स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन के हिस्से के रूप में नहीं देख पाएंगे, बल्कि उन्हें इसे देखने के लिए अलग से पेमेंट करनी होगी.

'पे-पर-व्यू' मॉडल का मतलब है कि फिल्म की थिएट्रिकल विंडो (सिनेमाघरों में चलने की ड्यूरेशन) खत्म होने के बाद, दर्शक इसे खरीदकर देख सकेंगेय रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में दर्शकों को यह ऑप्शन जियोहॉटस्टार पर एक खास 'ऑन-डिमांड' परचेज फीचर के जरिए मिलेगा, न कि किसी रेगुलर सब्सक्रिप्शन के माध्यम से.

कब रिलीज होगी ‘रामायण’ ?
यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को, यानी दिवाली के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे IMAX 3D में भी दिखाया जाएगा। फिल्म के मेकर्स दर्शकों को सलाह दे रहे हैं कि ऑनलाइन आने से पहले, वे इस महाकाव्य को बड़े से बड़े पर्दे पर देखने का एक्सपीरियंस लें.

'रामायण: राइज ऑफ द लीजेंड' की कास्ट और क्रू
'रामायण: राइज ऑफ द लीजेंड' को दो पार्ट वाली लाइव-एक्शन फिल्म सीरीज के रूप में प्लान किया गया है, जिसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. श्रीधर राघवन ने वाल्मीकि के महाकाव्य को स्क्रीन के लिए एडेप्ट किया है. इस प्रोजेक्ट को प्राइम फ़ोकस स्टूडियोज, डीएनईजी (आठ बार अकादमी पुरस्कार जीतने वाला प्रोडक्शन और विज़ुअल इफेक्ट्स स्टूडियो) और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

Published at : 22 Oct 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana Part 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर को महा-धमाका: ‘गजब रात' से लेकर 'ल्यूपिन 4' तक, आ रहीं ये धांसू फिल्में और सीरीज
नेटफ्लिक्स न्यू रिलीज: 23 अक्टूबर को स्ट्रीम होंगी ये धांसू फिल्में और वेब शोज
ओटीटी
इंडिया में फ्री देख डालें ये 5 चाइनीज ड्रामा, IMDB पर मिली तगड़ी रेटिंग
इंडिया में फ्री देख डालें ये 5 चाइनीज ड्रामा, आईएमडीबी पर मिली तगड़ी रेटिंग
ओटीटी
Rise And Fall 2 Episode 26 Review: पवन सिंह की एंट्री से मचा धमाल, जशवंत-ऋषभ को लगा झटका
'राइज एंड फॉल 2' में पवन सिंह की एंट्री से मचा धमाल, जशवंत-ऋषभ को लगा झटका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुर्गा पूजा में शामिल हुए न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, बोले- 'जय माता दी'
दुर्गा पूजा में शामिल हुए न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, बोले- 'जय माता दी'
दिल्ली NCR
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका को किसने तिहाड़ से बाहर निकाला? ये रही वकीलों की लिस्ट
सौरव दास-आशुतोष रांका को किसने तिहाड़ से बाहर निकाला? ये रही वकीलों की लिस्ट
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: रणवीर सिंह के घर और ऑफिस की भी की गई थी रेकी, मुख्य साजिशकर्ता को भेजे थे फोटो-वीडियो
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: रणवीर सिंह के घर और ऑफिस की भी की गई थी रेकी
क्रिकेट
कैगिसो रबाड़ा ने रचा इतिहास, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
कैगिसो रबाड़ा ने रचा इतिहास, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
इंडिया
'केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि...', बोले अन्नामलाई, CJP और कांग्रेस पर क्या कहा?
'केंद्र सरकार यह भूल जाती है कि...', बोले अन्नामलाई, CJP और कांग्रेस पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम केस: मुस्कान की बेटी का खर्च उठाएंगे फैजान अंसारी? कोर्ट में दी अर्जी
नीला ड्रम केस: मुस्कान की बेटी का खर्च उठाएंगे फैजान अंसारी? कोर्ट में दी अर्जी
Home Tips
इस एक तरीके से 1 महीने तक गंदी नहीं होगी बेडशीट, कुंवारों के फायदे की खबर
इस एक तरीके से 1 महीने तक गंदी नहीं होगी बेडशीट, कुंवारों के फायदे की खबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget