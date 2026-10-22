Singh Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव, दैनिक व्यापार, साझेदारी, दांपत्य, नई संपत्ति व विस्तार स्थान) में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आज आप अपनी अद्भुत आंतरिक क्षमताओं, तीक्ष्ण बुद्धि और अथक कड़ी मेहनत के बल पर अपने व्यवसाय को तेजी से विकसित और विस्तृत करेंगे. शुभ ग्रहों के प्रभाव से आज वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो आपके कार्यक्षेत्र में प्रभाव और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए नई संपत्ति खरीदने, मुनाफा कमाने और पैतृक विवादों से बचने का रहेगा.

निवेश और खरीदारी के लिए स्वर्णिम समय: व्यापार में पूंजी निवेश करने के साथ-साथ नई प्रॉपर्टी (New Property), नया वाहन (New Vehicle) या घर के लिए आधुनिक होम अप्लायंसेज खरीदने के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

तगड़ा मुनाफा, पर बढ़ेंगे घरेलू खर्चे: कारोबार में आज बेहतरीन प्रॉफिट मिलने से मन अत्यधिक हर्षित और प्रफुल्लित रहेगा; हालांकि, अच्छी आय के साथ-साथ आज जरूरत की चीजों और विलासिता पर खर्चे भी बढ़ेंगे.

पैतृक व्यापार में विवाद से बचें: एंसेस्ट्रल बिजनेस (पुश्तैनी व्यापार) से जुड़े लोग विशेष सावधानी बरतें; आपसी मतभेद और अचानक आने वाले गुस्से से स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, इसलिए शांति से बातचीत करें.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वृद्धि योग के प्रभाव से मीटिंग में अहम भूमिका निभाने और सूझबूझ से काम लेने का रहेगा.

ऑफिस मीटिंग में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका: वृद्धि योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आयोजित होने वाली किसी अहम ऑफिशियल मीटिंग में आपको मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है; आपकी राय को प्राथमिकता मिलेगी.

मेहनत अनुरूप कम परिणाम, दूरदर्शिता जरूरी: नौकरीपेशा लोगों को अपनी भारी मेहनत के अनुपात में तात्कालिक परिणाम थोड़े कम मिल सकते हैं; ऐसे में हताश होने के बजाय अत्यधिक सूझबूझ, धैर्य और दूरदर्शिता से काम लें.

करियर की नकारात्मकता दूर करने के करें प्रयास: यदि कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो उसे दूर करने के लिए ठोस और सकारात्मक प्रयास तुरंत शुरू करें.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा. घरेलू मोर्चे पर कुछ अप्रत्याशित खर्चे बजट पर दबाव डाल सकते हैं. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी नियमित दिनचर्या के साथ सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक रहेगा, बस मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल व सफेद चंदन चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें और जरूरतमंदों को मीठे फल दान करें. इससे सातवें भाव के चंद्रमा से व्यापार में वृद्धि होगी, पैतृक विवाद शांत होंगे और करियर में प्रगति के मार्ग खुलेंगे.

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