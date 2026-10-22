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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल: 7वें चंद्रमा से चमकेगा व्यापार, नई प्रॉपर्टी व वाहन की खरीद के योग, पैतृक विवाद से बचें

आज का सिंह राशिफल: 7वें चंद्रमा से चमकेगा व्यापार, नई प्रॉपर्टी व वाहन की खरीद के योग, पैतृक विवाद से बचें

आज का सिंह राशिफल: 7वें चंद्रमा से चमकेगा बिजनेस, नई प्रॉपर्टी व वाहन खरीद के योग, ऑफिस मीटिंग में अहम रोल, पैतृक विवाद से बचें! पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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Singh Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव, दैनिक व्यापार, साझेदारी, दांपत्य, नई संपत्ति व विस्तार स्थान) में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आज आप अपनी अद्भुत आंतरिक क्षमताओं, तीक्ष्ण बुद्धि और अथक कड़ी मेहनत के बल पर अपने व्यवसाय को तेजी से विकसित और विस्तृत करेंगे. शुभ ग्रहों के प्रभाव से आज वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो आपके कार्यक्षेत्र में प्रभाव और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए नई संपत्ति खरीदने, मुनाफा कमाने और पैतृक विवादों से बचने का रहेगा.

निवेश और खरीदारी के लिए स्वर्णिम समय: व्यापार में पूंजी निवेश करने के साथ-साथ नई प्रॉपर्टी (New Property), नया वाहन (New Vehicle) या घर के लिए आधुनिक होम अप्लायंसेज खरीदने के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

तगड़ा मुनाफा, पर बढ़ेंगे घरेलू खर्चे: कारोबार में आज बेहतरीन प्रॉफिट मिलने से मन अत्यधिक हर्षित और प्रफुल्लित रहेगा; हालांकि, अच्छी आय के साथ-साथ आज जरूरत की चीजों और विलासिता पर खर्चे भी बढ़ेंगे.

पैतृक व्यापार में विवाद से बचें: एंसेस्ट्रल बिजनेस (पुश्तैनी व्यापार) से जुड़े लोग विशेष सावधानी बरतें; आपसी मतभेद और अचानक आने वाले गुस्से से स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, इसलिए शांति से बातचीत करें.

करियर और जॉब (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वृद्धि योग के प्रभाव से मीटिंग में अहम भूमिका निभाने और सूझबूझ से काम लेने का रहेगा.

ऑफिस मीटिंग में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका: वृद्धि योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर आयोजित होने वाली किसी अहम ऑफिशियल मीटिंग में आपको मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है; आपकी राय को प्राथमिकता मिलेगी.

मेहनत अनुरूप कम परिणाम, दूरदर्शिता जरूरी: नौकरीपेशा लोगों को अपनी भारी मेहनत के अनुपात में तात्कालिक परिणाम थोड़े कम मिल सकते हैं; ऐसे में हताश होने के बजाय अत्यधिक सूझबूझ, धैर्य और दूरदर्शिता से काम लें.

करियर की नकारात्मकता दूर करने के करें प्रयास: यदि कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो उसे दूर करने के लिए ठोस और सकारात्मक प्रयास तुरंत शुरू करें.

लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा. घरेलू मोर्चे पर कुछ अप्रत्याशित खर्चे बजट पर दबाव डाल सकते हैं. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी नियमित दिनचर्या के साथ सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक रहेगा, बस मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल व सफेद चंदन चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें और जरूरतमंदों को मीठे फल दान करें. इससे सातवें भाव के चंद्रमा से व्यापार में वृद्धि होगी, पैतृक विवाद शांत होंगे और करियर में प्रगति के मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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