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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से हठधर्मिता पर नियंत्रण जरूरी, ग्रहण दोष से काम में लापरवाही से बचें व परिजनों का संबल

आज का कर्क राशिफल 22 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से हठधर्मिता पर नियंत्रण जरूरी, ग्रहण दोष से काम में लापरवाही से बचें व परिजनों का संबल

आज का कर्क राशिफल: 8वें चंद्रमा से हठधर्मिता छोड़ें, बिजनेस असमंजस से बचें, ग्रहण दोष से ऑफिस में काम पर खुद दें ध्यान, परिजनों का साथ! पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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Kark Rashifal: 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि (पापांकुशा एकादशी) का पावन प्रभाव रहेगा. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, नक्षत्र और ग्रहों के विशेष गोचर के बीच चंद्रमा कुंभ राशि में (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव आयु, अचानक अड़चनें, हठधर्मिता, असमंजस, अप्रत्याशित खर्चे व आंतरिक भ्रम स्थान) में संचरण कर रहे हैं.

साथ ही कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. आठवें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपके भीतर अनायास ही अपनी बात पर अड़े रहने और हठधर्मिता की तीव्र प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है; अपनी जिद के कारण किसी भी आकस्मिक यात्रा पर जाने से बचें, अन्यथा यात्रा में बड़ा नुकसान या असुविधा झेलनी पड़ सकती है. शुभ कार्यों के लिए दिन के शुभ चौघड़ियों का ध्यान रखें और राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय टालें. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए मानसिक असमंजस से बाहर निकलने, बेवजह की चिंताओं को त्यागने और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने का रहेगा.

अजीब कंफ्यूजन में बीतेगा दिन, परेशानियां रहेंगी हावी: बिज़नेस में आज का दिन कई अप्रत्याशित परेशानियों से भरा रह सकता है; व्यापारी वर्ग एक अजीब ही मानसिक असमंजस और कंफ्यूजन (Confusion) में रहेगा कि क्या फैसला करें और क्या न करें. जब तक मन शांत न हो, कोई बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.

ग्रह गोचर प्रतिकूल, दिन रहेगा कठिनाइयों से भरा: वर्तमान में ग्रहों की चाल आपके पक्ष में नहीं चल रही है, जिसके चलते बिजनेसमैन के दैनिक कारोबार में कई तरह की प्रशासनिक या संचालन संबंधी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं; अपनी जमीनी व्यवस्था को मजबूत रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ग्रहण दोष के चलते अपना काम दूसरों पर न छोड़ने, बॉस की डांट से बचने और नकारात्मक भ्रमों को दूर रखने का रहेगा.

कलीग के भरोसे काम न छोड़ें, बॉस के गुस्से से बचें: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में अपना निर्धारित ऑफिशियल कार्य किसी दूसरे सहकर्मी (Colleague) के भरोसे छोड़कर बिल्कुल न जाएं; यदि उस काम में कोई चूक हुई, तो बॉस के तीखे गुस्से और कड़ी डांट का सामना सीधे आपको ही करना पड़ सकता है.

मन के नकारात्मक विचार और भ्रम से बचें: नौकरीपेशा लोगों के मन में कभी-कभी यह नकारात्मक विचार उठ सकता है कि कार्यस्थल पर आपकी भावनाओं का कोई गलत फायदा उठा रहा है; लेकिन यह केवल आपके मन का एक भ्रम और वहम ही है. इसलिए अपने आत्मविश्वास और मनोबल को पूरी तरह मजबूत बनाकर रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा परिजनों का मजबूत सहारा दिलाने और घरेलू खर्चों में तेजी बने रहने का संकेत दे रहा है.

परिवार वाले देंगे पूरा साथ, खर्चों में रहेगी तेजी: विपरीत परिस्थितियों के बावजूद घर-परिवार के सभी सदस्य आपका पूरा साथ और संबल देंगे; परिजनों के सहयोग से आपका मनोबल बना रहेगा. हालांकि त्योहारी जरूरतों और दैनिक आवश्यकताओं के चलते घरेलू खर्चों में खासी तेजी बनी रहेगी.

दांपत्य जीवन में संयम रखें: जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपनी हठधर्मिता या चिड़चिड़ापन न दिखाएं; शांत रहकर एक-दूसरे का संबल बनें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और कुंभ राशि में प्रभावी चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के निवारण हेतु भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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