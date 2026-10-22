तिहाड़ से बाहर आने के बाद आशुतोष रांका का पहला पोस्ट, कहा- 'भारत माता की जय'

सीजेपी नेता आशुतोष रांका को बुधवार को एसईएम कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया है. तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आशुतोष रांका ने पहला पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने हाथ में तिरंगा लिए हुए फोटो शेयर की है.

फोटो में आशुतोष के साथ सौरव दास भी खड़े हुए हैं. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, भारत माता की जय.

Bharat Mata ki Jai! https://t.co/nwyLvCQRmN — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 22, 2026

सौरव दास ने शेयर किया पहला पोस्ट

तिहाड़ से बाहर आने के बाद सौरव दास ने देर रात पहला पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, ''ज्ञानू को जाना ही होगा.'' सौरव और आशुतोष जंतर-मंतर पर गेट लांघकर गए थे और तिरंगा लहराया था. अब जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने तिरंगा हाथ में लिए फोटो शेयर की है. सौरव और आशुतोष को बेल बॉन्ड तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

Gyanu has to go. — Saurav Das (@SauravDassss) October 21, 2026

वीडियो किया था शेयर

अभिजीत दीपके ने सौरव और आशुतोष का एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें दोनों ने तिरंगा हाथ में पड़ा हुआ है और भारत माता की जय और सौरव दास इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं. आखिरी में दोनों ने कहा, ज्ञानू मस्ट गो.

Boys have a message Gyanu must go! https://t.co/53Od3dJZ8W — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026

क्राइम ब्रांच ने दिया नोटिस

क्राइम ब्रांच ने सौरव दास और आशुतोष रांका को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है. उन्हें 22 अक्टूबर को 12 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होना है. बुधवार को करीब 8. 30 बजे बुधवार तिहाड़ जेल से जब रांका और दास बाहर निकल रहे थे तब क्राइम ब्रांच ने दोनों को नोटिस दिया था. BNS 223 सरकारी आदेश का पालन न करने और किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में घुसकर जंतर मंतर पहुंचने के मामले में पूछताछ होगी. सौरव और आशुतोष के साथ अजिंक्य शिंदे को भी क्राइम ब्रांच संपर्क कर रही है.

बता दें सीजेपी के दोनों नेताओं ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया है. इसके अलावा दोनों से एक शपथपत्र भी साइन करवाया है.

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