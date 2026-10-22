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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRतिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग

तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग

तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास का मजाकिया अंदाज वायरल हो रहा है. उनसे किसी ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई तो सौरव ने कहा, "मुझे भी मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है."

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Oct 2026 09:18 AM (IST)
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तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रवक्ता सौरव दास का मजाकिया अंदाज वायरल हो रहा है. उनके कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग उनसे जेल का एक्पीरिएंस पूछ रहे हैं और वह जवाब में कॉमेडी करते दिख रहे हैं. ऐसे ही एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि वह 'जेल की हवा खाकर आए हैं, कैसा लग रहा है.' जवाब में सौरव बोले- जेल का दाल रोटी सब्जी सब खाकर आया हूं. बाहर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी टीम साथ आई है, देखकर बहुत खुशी हो रही है. 

सौरव दास से जब सवाल किया गया कि इतने दिन अंदर रहने के बाद आपकी दाढ़ी भी बढ़ गई है तो सौरव ने इसे अपना 'नया लुक' बताया और हंसते हुए बोले- कैसा लग रहा है मेरा न्यू लुक? 

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'मैं भी खुद को देखकर बहुत खुश हूं'- सौरव दास

एक दूसरे इंटरव्यू में जब सौरव दास से एक व्यक्ति ने कहा कि आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है. मजाकिया लहजे में सौरव दास बोले- 'मुझे भी मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अंदर शीशा ही नहीं था.'

जानकारी के लिए बता दें कि सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने लिखित में माफीनामा और शपथ पत्र दिया था, जिसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है. उन्होंने SEM के सामने लिखित में आश्वासन दिया कि वे जंतर-मंतर स्थल को कानून के अनुसार गैर-अधिसूचित किए जाने तक शांति बनाए रखेंगे और वहां विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे. एसईएम ऋतु राज ने जंतर-मंतर अतिक्रमण मामले की जांच पूरी होने तक दोनों कार्यकर्ताओं द्वारा 50,000 रुपए के व्यक्तिगत बांड और जमानत बांड जमा करने के बाद उनकी रिहाई का निर्देश दिया है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Tihar Jail CJP DELHI NEWS Viral Video Saurav Das
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