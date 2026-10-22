कैगिसो रबाड़ा ने रचा इतिहास, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

कैगिसो रबाड़ा ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वह अपने घरेलू मैदानों पर खेलते हुए 200 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ चौथे गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन हासिल किया. हालांकि रबाड़ा, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए.

कैगिसो रबाड़ा ने अब तक दक्षिण अफ्रीकी धरती पर 38 टेस्ट मैचों में 200 विकेट लिए हैं. घरेलू मैदानों पर उनका औसत (20.06) भी शानदार है. इस दौरान उन्होंने 10 बार किसी पारी में पांच या उससे अधिक विकेट भी लिए हैं. वहीं घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सिर्फ डेल स्टेन (261 विकेट), मखाया एनटिनी (249 विकेट) और शॉन पोलॉक (235 विकेट) ही रबाड़ा से आगे हैं.

डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

दक्षिण अफ्रीका के लिए होम सॉइल पर सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट पूरे करने का रिकॉर्ड डेल स्टेन के नाम है. उन्होंने 37 टेस्ट मैचों में विकेटों की डबल सेंचुरी पूरी की थी. जबकि रबाड़ा ने 38 टेस्ट मैचों में यह मुकाम हासिल किया है. हालांकि गेंदों के मामले में रबाड़ा आगे निकल गए हैं. रबाड़ा ने 7017 गेंदों में 200 विकेट पूरे किए हैं, वहीं डेल स्टेन को ऐसा करने में 7751 गेंद लगी थीं.

रबाड़ा अभी टेस्ट क्रिकेट में 344 विकेट ले चुके हैं. एक्टिव तेज गेंदबाजों की बात करें तो रबाड़ा टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मिचेल स्टार्क (451) के बाद दूसरे नंबर पर हैं. वह पहले ही टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं.

मैच का हाल

ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बुरे हाल में है और उस पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है. बारिश से प्रभावित इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 425 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 99 रनों पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना चुकी थी. ऑस्ट्रेलिया को पारी की हार से बचने के लिए अब भी कम से कम 170 रन और बनाने हैं.

यह भी पढ़ें:

पहले टी20 में ऐसी होगी भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन