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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकैगिसो रबाड़ा ने रचा इतिहास, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

कैगिसो रबाड़ा ने रचा इतिहास, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

SA vs AUS 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कैगिसो रबाड़ा ने विकेटों की डबल सेंचुरी लगाकर इतिहास रच दिया. हालांकि वह डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 22 Oct 2026 08:49 AM (IST)
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कैगिसो रबाड़ा ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वह अपने घरेलू मैदानों पर खेलते हुए 200 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले दक्षिण अफ्रीका के सिर्फ चौथे गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन हासिल किया. हालांकि रबाड़ा, डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए.

कैगिसो रबाड़ा ने अब तक दक्षिण अफ्रीकी धरती पर 38 टेस्ट मैचों में 200 विकेट लिए हैं. घरेलू मैदानों पर उनका औसत (20.06) भी शानदार है. इस दौरान उन्होंने 10 बार किसी पारी में पांच या उससे अधिक विकेट भी लिए हैं. वहीं घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सिर्फ डेल स्टेन (261 विकेट), मखाया एनटिनी (249 विकेट) और शॉन पोलॉक (235 विकेट) ही रबाड़ा से आगे हैं.

डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

दक्षिण अफ्रीका के लिए होम सॉइल पर सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट पूरे करने का रिकॉर्ड डेल स्टेन के नाम है. उन्होंने 37 टेस्ट मैचों में विकेटों की डबल सेंचुरी पूरी की थी. जबकि रबाड़ा ने 38 टेस्ट मैचों में यह मुकाम हासिल किया है. हालांकि गेंदों के मामले में रबाड़ा आगे निकल गए हैं. रबाड़ा ने 7017 गेंदों में 200 विकेट पूरे किए हैं, वहीं डेल स्टेन को ऐसा करने में 7751 गेंद लगी थीं.

रबाड़ा अभी टेस्ट क्रिकेट में 344 विकेट ले चुके हैं. एक्टिव तेज गेंदबाजों की बात करें तो रबाड़ा टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मिचेल स्टार्क (451) के बाद दूसरे नंबर पर हैं. वह पहले ही टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं.

मैच का हाल

ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बुरे हाल में है और उस पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है. बारिश से प्रभावित इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 425 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 99 रनों पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना चुकी थी. ऑस्ट्रेलिया को पारी की हार से बचने के लिए अब भी कम से कम 170 रन और बनाने हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Kagiso Rabada Aus Vs SA
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