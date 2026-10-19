कुंभ राशि फेस्टिव माहौल से दैनिक बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी. नया आउटलेट खोलने और शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ के योग हैं. कार्यक्षेत्र में दिन-रात की मेहनत का फल प्रमोशन व इंक्रीमेंट के रूप में मिलेगा. नई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा पूरी होगी और अविवाहितों का रिश्ता तय होगा. छात्रों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, सेहत उत्तम रहेगी और ट्रेवलिंग कारोबार में मुनाफा होगा.