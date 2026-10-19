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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलWeekly Horoscope 19 to 24 October 2026: मेष, तुला और धनु समेत इन राशियों को मिलेगा बंपर मुनाफा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 19 to 24 October 2026: मेष, तुला और धनु समेत इन राशियों को मिलेगा बंपर मुनाफा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

साप्ताहिक राशिफल 19 से 24 अक्टूबर 2026: फेस्टिव सीजन में किन राशियों के बिजनेस में होगी बंपर सेल, किसे मिलेगा प्रमोशन और कहां बनेगी नई प्रॉपर्टी? पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली से 12 राशियों का हाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली  | Updated at : 19 Oct 2026 04:21 PM (IST)
साप्ताहिक राशिफल 19 से 24 अक्टूबर 2026: फेस्टिव सीजन में किन राशियों के बिजनेस में होगी बंपर सेल, किसे मिलेगा प्रमोशन और कहां बनेगी नई प्रॉपर्टी? पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली से 12 राशियों का हाल.

साप्ताहिक राशिफल, 19 से 24 अक्टूबर 2026

1/12
मेष राशि बिजनेस में फेस्टिव सीजन से बंपर प्रॉफिट और सेल में भारी उछाल आएगा. लोन पास होने से बड़े ऑर्डर्स समय पर पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातकों का वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन प्रमोशन व टारगेट पूरे होने की खुशी मिलेगी. परिवार में मांगलिक कार्य और सगाई की बात आगे बढ़ेगी. प्रॉपर्टी से लाभ, सेहत उत्तम और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.
मेष राशि बिजनेस में फेस्टिव सीजन से बंपर प्रॉफिट और सेल में भारी उछाल आएगा. लोन पास होने से बड़े ऑर्डर्स समय पर पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातकों का वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन प्रमोशन व टारगेट पूरे होने की खुशी मिलेगी. परिवार में मांगलिक कार्य और सगाई की बात आगे बढ़ेगी. प्रॉपर्टी से लाभ, सेहत उत्तम और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.
2/12
वृषभ राशि पार्टनरशिप बिजनेस में शानदार मुनाफा और हिस्सेदारी बढ़ेगी. फेस्टिव सीजन में ओपन सेल और आउटलेट डेकोरेशन से बिक्री चमकेगी. नौकरी में नए कर्मचारियों को गाइड करने की जिम्मेदारी मिलेगी और जरूरी डीलिंग हेतु यात्रा फलदायी रहेगी. परिवार के साथ शॉपिंग का आनंद मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, सेहत बढ़िया रहेगी और वर्किंग वुमन को सफलता मिलेगी.
वृषभ राशि पार्टनरशिप बिजनेस में शानदार मुनाफा और हिस्सेदारी बढ़ेगी. फेस्टिव सीजन में ओपन सेल और आउटलेट डेकोरेशन से बिक्री चमकेगी. नौकरी में नए कर्मचारियों को गाइड करने की जिम्मेदारी मिलेगी और जरूरी डीलिंग हेतु यात्रा फलदायी रहेगी. परिवार के साथ शॉपिंग का आनंद मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, सेहत बढ़िया रहेगी और वर्किंग वुमन को सफलता मिलेगी.
3/12
मिथुन राशि मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने और नया आउटलेट खोलने की योजना पूरी होगी. सेल्स बढ़ने से कर्मचारियों के इंक्रीमेंट और पेमेंट का दबाव आसानी से संभल जाएगा. नई नौकरी की अड़चनें दूर होंगी. परिवार के साथ फेस्टिव शॉपिंग रिश्तों को मजबूत करेगी. नई प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, छात्रों का फोकस बढ़ेगा और ट्रेवलिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे.
मिथुन राशि मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने और नया आउटलेट खोलने की योजना पूरी होगी. सेल्स बढ़ने से कर्मचारियों के इंक्रीमेंट और पेमेंट का दबाव आसानी से संभल जाएगा. नई नौकरी की अड़चनें दूर होंगी. परिवार के साथ फेस्टिव शॉपिंग रिश्तों को मजबूत करेगी. नई प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, छात्रों का फोकस बढ़ेगा और ट्रेवलिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे.
4/12
कर्क राशि पैतृक बिजनेस की पुरानी समस्याओं का सटीक हल निकलेगा और तगड़ा मुनाफा होगा. शेयर मार्केट में निवेश से लाभ मिलेगा और बाजार में साख बढ़ेगी. नौकरीपेशा और वर्किंग वुमन को प्रमोशन व समय पर इंक्रीमेंट मिलने से तनाव दूर होगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी से बॉन्डिंग मजबूत होगी, बच्चे खुश रहेंगे और आपकी सेहत भी एकदम फिट रहेगी.
कर्क राशि पैतृक बिजनेस की पुरानी समस्याओं का सटीक हल निकलेगा और तगड़ा मुनाफा होगा. शेयर मार्केट में निवेश से लाभ मिलेगा और बाजार में साख बढ़ेगी. नौकरीपेशा और वर्किंग वुमन को प्रमोशन व समय पर इंक्रीमेंट मिलने से तनाव दूर होगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी से बॉन्डिंग मजबूत होगी, बच्चे खुश रहेंगे और आपकी सेहत भी एकदम फिट रहेगी.
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सिंह राशि त्योहारी सीजन में मार्केट की चहल-पहल से सेल और प्रॉफिट दोनों आसमान छुएंगे. लोन क्लियर होने से प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सूझबूझ से सभी टारगेट पूरे करेंगे. परिवार के साथ फेस्टिव परचेजिंग और घर की सजावट में मन लगेगा. पुरानी संपत्ति बेचकर नई खरीदने के शुभ योग हैं. दांपत्य जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा और हेल्थ बेहतरीन बनी रहेगी.
सिंह राशि त्योहारी सीजन में मार्केट की चहल-पहल से सेल और प्रॉफिट दोनों आसमान छुएंगे. लोन क्लियर होने से प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सूझबूझ से सभी टारगेट पूरे करेंगे. परिवार के साथ फेस्टिव परचेजिंग और घर की सजावट में मन लगेगा. पुरानी संपत्ति बेचकर नई खरीदने के शुभ योग हैं. दांपत्य जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा और हेल्थ बेहतरीन बनी रहेगी.
6/12
कन्या राशि पार्टनरशिप बिजनेस में उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा. ओपन सेल और ऑफिस डेकोरेशन से ग्राहकों की संख्या व बिक्री कई गुना बढ़ेगी. नौकरीपेशा और वर्किंग वुमन के टारगेट समय से पूरे होंगे. घर में अविवाहितों की सगाई तय होने से उत्सव का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों व कलाकारों को शानदार तरक्की मिलेगी, सेहत तंदुरुस्त रहेगी और जरूरी व्यावसायिक यात्रा लाभदायक साबित होगी.
कन्या राशि पार्टनरशिप बिजनेस में उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा. ओपन सेल और ऑफिस डेकोरेशन से ग्राहकों की संख्या व बिक्री कई गुना बढ़ेगी. नौकरीपेशा और वर्किंग वुमन के टारगेट समय से पूरे होंगे. घर में अविवाहितों की सगाई तय होने से उत्सव का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों व कलाकारों को शानदार तरक्की मिलेगी, सेहत तंदुरुस्त रहेगी और जरूरी व्यावसायिक यात्रा लाभदायक साबित होगी.
7/12
तुला राशि दुकान व बिजनेस में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने से भारी सेल दर्ज होगी. शेयर बाजार और लोन फाइल क्लियर होने से विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे. नई जॉब की शुरुआती चुनौतियां डटकर संभाल लेंगे. परिवार में मांगलिक आयोजन की योजना बनेगी. दांपत्य जीवन में तालमेल बेहतरीन रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा और बिजनेस डीलिंग से जुड़ी यात्रा दीर्घकालिक लाभ देगी.
तुला राशि दुकान व बिजनेस में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने से भारी सेल दर्ज होगी. शेयर बाजार और लोन फाइल क्लियर होने से विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे. नई जॉब की शुरुआती चुनौतियां डटकर संभाल लेंगे. परिवार में मांगलिक आयोजन की योजना बनेगी. दांपत्य जीवन में तालमेल बेहतरीन रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा और बिजनेस डीलिंग से जुड़ी यात्रा दीर्घकालिक लाभ देगी.
8/12
वृश्चिक राशि खानदानी व्यापार की पुरानी अड़चनें दूर होने से सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल सेल को कई गुना बढ़ाएगा. ऑफिस में सहकर्मियों संग सामंजस्य बनाकर टारगेट हासिल करेंगे. परिवार में नई प्रॉपर्टी खरीदने और बच्चों संग शॉपिंग के योग हैं. अविवाहितों के रिश्ते पक्के हो सकते हैं. सेहत अच्छी रहेगी और ट्रेवलिंग से जुड़े जातकों को बड़ी डील मिलेगी.
वृश्चिक राशि खानदानी व्यापार की पुरानी अड़चनें दूर होने से सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल सेल को कई गुना बढ़ाएगा. ऑफिस में सहकर्मियों संग सामंजस्य बनाकर टारगेट हासिल करेंगे. परिवार में नई प्रॉपर्टी खरीदने और बच्चों संग शॉपिंग के योग हैं. अविवाहितों के रिश्ते पक्के हो सकते हैं. सेहत अच्छी रहेगी और ट्रेवलिंग से जुड़े जातकों को बड़ी डील मिलेगी.
9/12
धनु राशि बिजनेस में चौतरफा मुनाफे की बारिश होगी. पार्टनरशिप में हिस्सेदारी बढ़ेगी और ओपन सेल लगाने से पुराना स्टॉक तेजी से खाली होगा. समय पर ऑर्डर पूरे करने से बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पुरानी प्रॉपर्टी की बिक्री से आर्थिक मजबूती आएगी. दांपत्य रिश्ते विश्वास से भरे रहेंगे. विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को बड़ी उपलब्धि मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और यात्राएं ताजगी देंगी.
धनु राशि बिजनेस में चौतरफा मुनाफे की बारिश होगी. पार्टनरशिप में हिस्सेदारी बढ़ेगी और ओपन सेल लगाने से पुराना स्टॉक तेजी से खाली होगा. समय पर ऑर्डर पूरे करने से बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पुरानी प्रॉपर्टी की बिक्री से आर्थिक मजबूती आएगी. दांपत्य रिश्ते विश्वास से भरे रहेंगे. विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को बड़ी उपलब्धि मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और यात्राएं ताजगी देंगी.
10/12
मकर राशि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स और बंपर प्रॉफिट मिलेगा. रनिंग बिजनेस के साथ नए काम को भी कुशलता से संभालेंगे. नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होंगी और प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी व खरीदारी का आनंद मिलेगा. आर्टिस्ट्स का दबदबा बढ़ेगा, सेहत एकदम दुरुस्त रहेगी और करियर संबंधी यात्राएं सफल रहेंगी.
मकर राशि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स और बंपर प्रॉफिट मिलेगा. रनिंग बिजनेस के साथ नए काम को भी कुशलता से संभालेंगे. नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होंगी और प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी व खरीदारी का आनंद मिलेगा. आर्टिस्ट्स का दबदबा बढ़ेगा, सेहत एकदम दुरुस्त रहेगी और करियर संबंधी यात्राएं सफल रहेंगी.
11/12
कुंभ राशि फेस्टिव माहौल से दैनिक बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी. नया आउटलेट खोलने और शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ के योग हैं. कार्यक्षेत्र में दिन-रात की मेहनत का फल प्रमोशन व इंक्रीमेंट के रूप में मिलेगा. नई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा पूरी होगी और अविवाहितों का रिश्ता तय होगा. छात्रों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, सेहत उत्तम रहेगी और ट्रेवलिंग कारोबार में मुनाफा होगा.
कुंभ राशि फेस्टिव माहौल से दैनिक बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी. नया आउटलेट खोलने और शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ के योग हैं. कार्यक्षेत्र में दिन-रात की मेहनत का फल प्रमोशन व इंक्रीमेंट के रूप में मिलेगा. नई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा पूरी होगी और अविवाहितों का रिश्ता तय होगा. छात्रों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, सेहत उत्तम रहेगी और ट्रेवलिंग कारोबार में मुनाफा होगा.
12/12
मीन राशि पैतृक कारोबार की उलझनें सुलझने और बैंक लोन पास होने से आर्थिक गति तेज होगी. दुकान की सजावट नए ग्राहक जोड़ेगी. नौकरीपेशा व वर्किंग वुमन सीनियर्स के सहयोग से टारगेट पूरे कर इंसेंटिव पाएंगे. पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई खरीदने की योजना बनेगी. परिजनों के साथ सहयोग बढ़ेगा, सेहत शानदार रहेगी और फेस्टिव सीजन की यात्राएं नई ऊर्जा व ताजगी भरेंगी.
मीन राशि पैतृक कारोबार की उलझनें सुलझने और बैंक लोन पास होने से आर्थिक गति तेज होगी. दुकान की सजावट नए ग्राहक जोड़ेगी. नौकरीपेशा व वर्किंग वुमन सीनियर्स के सहयोग से टारगेट पूरे कर इंसेंटिव पाएंगे. पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई खरीदने की योजना बनेगी. परिजनों के साथ सहयोग बढ़ेगा, सेहत शानदार रहेगी और फेस्टिव सीजन की यात्राएं नई ऊर्जा व ताजगी भरेंगी.
Published at : 19 Oct 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal

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