दुर्गा पूजा में शामिल हुए न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, बोले- 'जय माता दी'
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी क्वींस के ओम शक्ति मंदिर पहुंचे. उन्होंने नफरत के खिलाफ एकजुट होने और आपसी भाईचारा बढ़ाने का संदेश दिया.
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को दुर्गा पूजा से शुभ अवसर पर न्योता दिया गया था. इस मौके पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस सप्ताह, मुझे न्यूयॉर्क क्वींस में रहने वाले हिंदुओं के साथ नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयादशमी मनाने का सौभाग्य मिला. हमने गरबा किया, आरती की, सिंदूर खेला और देवी दुर्गा का सम्मान किया.
मेयर जोहरान ममदानी ने आगे लिखा कि इलिनोइस के एक हिंदू मंदिर में हुई सामूहिक गोलीबारी की कोशिश के बाद इस तरह से शहर के मंदिरों में खुशी, आस्था और समुदाय के साथ एक साथ आना सम्मान की बात थी. आइए, हम सब मिलकर नफरत के खिलाफ खड़े होते हैं. हम एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं. इसे जिम्मेदारी से निभाते हैं. जय माता दी.
This week, I was blessed to join Hindu New Yorkers in Queens celebrating Navratri, Durga Puja, Dashain, and Vijayadashami. We danced garba, performed aarti, witnessed Sindoor Khela, and honored the Goddess Durga. It was an honor to come together in joy, faith, and community in temples across our city — especially after the attempted mass shooting at a Hindu temple in Illinois last week. May we all join together in our shared responsibility to stand against hate and care for one another. Jai Mata Ki.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 21, 2026
शेखर कृष्णन ने शेयर किया पोस्ट
भारतीय मूल के न्यूयॉर्क काउंसिल मेंबर शेखर कृष्णन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जैक्सन हाइट्स के ओम शक्ति मंदिर में दुर्गा पूजा मनाने के उन्हें न्योता दिया गया था. इस मौके पर मेयर जोहरान ममदानी भी मौजूद थे, जो उनके लिए सम्मान की बात है. शेखर कृष्णन ने आगे लिखा कि हमने मिलकर बुराई पर अच्छाई की जीत,मातृत्व और ब्रह्मांड में नारी शक्ति और अज्ञानता पर धर्म की विजय का जश्न मनाया है.
I was honored to join @NYCMayor at Om Shakti Temple in Jackson Heights to celebrate Durga Puja. Over the last week, we’ve spent this time in community, honoring the triumph of good over evil, motherhood and feminine power in this universe, and righteousness over ignorance. https://t.co/dPe0a86B6u— Shekar Krishnan (@voteshekar) October 21, 2026