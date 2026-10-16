मीन राशि के जातकों को आज व्यापार में अत्यधिक सक्रियता का लाभ मिलेगा और नए सौदे तय होने के साथ सरकारी पक्ष का समर्थन प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोग अपनी गुणवत्तापूर्ण कार्यशैली से वरिष्ठों का भरोसा जीतेंगे. आय सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ने से बजट बनाकर चलना जरूरी होगा; बड़े निवेश से फिलहाल बचें. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को मनोरंजन का मौका मिलेगा, हालांकि अतिगण्ड योग के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों से मतभेद से बचने के लिए वाणी में मधुरता रखें. अधिक थकान से बचने के लिए खानपान और नींद का ध्यान रखें. जीवनसाथी से दिल की बात साझा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.