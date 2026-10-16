मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार में अच्छी बिक्री और नए ग्राहकों से लाभ कमाने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने से मनोबल मजबूत होगा. माता से आर्थिक सहयोग या लाभ मिलने के योग हैं, हालांकि धार्मिक व मांगलिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है. पारिवारिक जीवन में व्यस्तता रहेगी, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें और गुस्से पर नियंत्रण रखें. काम की हड़बड़ाहट में चोट लगने की आशंका है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं. जीवनसाथी के साथ यात्रा का सुखद योग बन रहा है. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग ऑफ व्हाइट है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफेद वस्तु दान करें.
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वृषभ राशि वालों को आज ई-कॉमर्स, मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री में नए बाहरी अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा जातक कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखें, अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. जीवनसाथी या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर धन खर्च होने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी से बचें और निवेश में सलाह लें. घर में एकादशी के अवसर पर धार्मिक माहौल रहेगा, लेकिन चिड़चिड़े स्वभाव से बचें. सिरदर्द और हाथ-पैरों में चोट लगने की आशंका है, इसलिए वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता बरतें. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी है. शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें.
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मिथुन राशि के जातकों को चंद्र-मंगल युति के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में बड़ा आत्मविश्वास और नई जिम्मेदारियां हासिल होंगी. व्यापारियों की नई योजनाएं व साझेदारियां गति पकड़ेंगी. धन आगमन के बेहतरीन योग बन रहे हैं और वरिष्ठों का आर्थिक सहयोग मिलेगा, हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर व्यर्थ खर्च से बचें. पंचक समाप्त होने और एकादशी के शुभ प्रभाव से परिवार में सुखद माहौल रहेगा और बच्चों के साथ उत्तम समय बीतेगा. मानसिक थकान व सिरदर्द से बचने के लिए हर्बल व आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं और स्क्रीन टाइम सीमित करें. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं.
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कर्क राशि वालों के लिए दशम भाव में चंद्र-मंगल की स्थिति करियर में नए विस्तार और प्रगति के द्वार खोलेगी. पुराने संपर्कों से कारोबार में बड़ा लाभ होगा और दफ्तर में आपकी साख मजबूत होगी. अचानक मिलने वाले अवसरों से आमदनी बढ़ेगी और लंबित भुगतान वापस मिल सकता है, फिर भी निवेश से पहले विशेषज्ञों की राय जरूर लें. परिवार में मांगलिक कार्य पर चर्चा होगी और ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, हालांकि जीवनसाथी से बातचीत में कटुता से बचें. अधिक सोचने के कारण शाम तक शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, तला-भुना सीमित करें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग हल्का लाल है. मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों के लिए पंचक समाप्त होने से कामकाज और करियर में स्थिरता लौटेगी, हालांकि चंद्र-मंगल युति के कारण कार्यस्थल पर जल्दबाजी या गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें. महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे वरिष्ठों के विचार-विमर्श के बाद ही तय करें. धन के मामलों में फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें और बचत को प्राथमिकता दें. बच्चों की गतिविधियों से घर का वातावरण जीवंत रहेगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ व्यर्थ की पूछताछ या जिद से बचें ताकि विवाद न हो. चंद्रमा के अष्टम प्रभाव से ऊर्जा में उतार-चढ़ाव और मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा हरा है. देवी को श्वेत पुष्प अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों को आज मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता व सम्मान मिलेगा. पुराने ग्राहकों से कारोबारियों को बड़ा सौदा मिल सकता है और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भविष्य में तरक्की दिलाएगा. पुरानी बचत या निवेश से अचानक धन लाभ के योग हैं, जिसका कुछ हिस्सा शुभ कार्यों में लगेगा. एकादशी की शुभता से घर में पूजा-पाठ और मांगलिक माहौल रहेगा तथा बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभ देगा. मानसिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए योग अपनाएं और घर के बड़ों की सेहत का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और प्रगाढ़ता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग फिरोजी हरा है. मंदिर में विष्णु जी का पूजन करें.
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तुला राशि के जातकों को साझेदारी के व्यापार में अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे जरूरी निर्णय लेने और काम में तेजी लाने में आसानी होगी. स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग से जुड़े लोगों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. शाम के समय घरेलू आवश्यकताओं और व्यक्तिगत पसंद पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें और बड़े वित्तीय लेन-देन में जल्दबाजी न करें. घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने से आराम के लिए समय कम मिल पाएगा, जिससे मानसिक थकान हो सकती है; ध्यान का सहारा लें. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर रहेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग डार्क ब्लू है. गाय को रोटी खिलाएं.
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वृश्चिक राशि के सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. कारोबार में अपनी कुशाग्र बुद्धि से आप प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाएंगे और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी. रुकी हुई पेमेंट मिलने या लोन की किस्त पूरी होने से आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी, हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जांच पर खर्च हो सकता है. घर में किसी निर्णय को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें. खानपान में ठंडी या बासी चीजों से परहेज करें अन्यथा पेट की समस्या हो सकती है. साथी पर अपनी जिद थोपने से बचें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग धानी है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि वालों के लिए आज चंद्र-मंगल की शुभ दशा और एकादशी का पावन पर्व व्यापार में नए क्लाइंट्स और बेहतरीन मुनाफा लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम को समाज में मान-सम्मान मिलेगा और पदोन्नति के प्रयास सफल होंगे. व्यापार से संतोषजनक धन लाभ होगा, लेकिन किसी नई योजना को लेकर जल्दबाजी में बड़े निवेश का फैसला न लें. घर में किसी खास मेहमान के आगमन से रौनक बढ़ेगी और बच्चों के साथ खुशी के पल बीतेंगे. भारी और तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि पाचन तंत्र दुरुस्त रहे. प्रेम संबंधों में साथी के साथ घूमने की अचानक योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग जामुनी है. पक्षियों को दाना डालें.
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मकर राशि के नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज अच्छे अवसर मिलने के प्रबल आसार हैं. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा और व्यापारियों को नए सौदों में प्रगति दिखेगी. परिवार या किसी करीबी से आर्थिक सहयोग मिलने से चिंताएं दूर होंगी, फिर भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. माता जी के साथ काम में हाथ बंटाने से उनका आशीर्वाद मिलेगा और दोस्तों के आगमन से घर में रौनक रहेगी; घर के नियमों का उल्लंघन न करें. व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें ताकि किसी मौसमी संक्रमण से बचा जा सके. दांपत्य जीवन में संयम रखें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग ग्रे है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को तीसरे भाव में चंद्र-मंगल की उपस्थिति के कारण कई कार्यों में लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में समय पर काम पूरा करने के लिए बेहतर समय प्रबंधन आवश्यक होगा; व्यापारी नए सौदों में पूरी पड़ताल करें. आय के नए साधन बनने के संकेत हैं, लेकिन अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए संतुलन साधें. परिवार में एकादशी के प्रभाव से सकारात्मक माहौल रहेगा और शुभ आयोजन पर चर्चा होगी. लगातार बैठकर काम करने से कमर और गर्दन में दर्द हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग लाल है. मंदिर में लाल मिठाई बांटें.
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मीन राशि के जातकों को आज व्यापार में अत्यधिक सक्रियता का लाभ मिलेगा और नए सौदे तय होने के साथ सरकारी पक्ष का समर्थन प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोग अपनी गुणवत्तापूर्ण कार्यशैली से वरिष्ठों का भरोसा जीतेंगे. आय सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ने से बजट बनाकर चलना जरूरी होगा; बड़े निवेश से फिलहाल बचें. दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को मनोरंजन का मौका मिलेगा, हालांकि अतिगण्ड योग के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों से मतभेद से बचने के लिए वाणी में मधुरता रखें. अधिक थकान से बचने के लिए खानपान और नींद का ध्यान रखें. जीवनसाथी से दिल की बात साझा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.