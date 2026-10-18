आज का राशिफल 18 अक्टूबर 2026: मेष-तुला राशि के व्यापार में बंपर मुनाफा, वृषभ को मिलेगा अटका धन, पढ़ें पूरा भविष्यफल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना पाने का रहेगा. व्यापारियों को नए ग्राहक और बड़े ऑर्डर मिलने से कारोबार में विस्तार होगा, हालांकि साझेदारों से विचार-विमर्श करके ही कोई बड़ा फैसला लें. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खरीदारी पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी और मांगलिक कार्य या खुशखबरी के योग बनेंगे. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से बचने के लिए नियमित दिनचर्या और योग अपनाएं. दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग वाइन रेड है. हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों की संतुलित कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से कारोबार बढ़ाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा, लेकिन नई योजनाएं शुरू करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें. नियमित आय के साथ अतिरिक्त स्रोतों से धीरे-धीरे सुधार होगा, फिर भी सुख-सुविधाओं पर फिजूलखर्ची से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में अपनी बात शांत भाव से रखें और जिद से बचें. लगातार बैठकर काम करने से बचें और हल्का व्यायाम करें. लव लाइफ में साथी की छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखने से नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग दूधिया सफेद है. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.
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मिथुन राशि के मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और संचार क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज नए व आकर्षक अवसर हासिल होंगे. व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों की जांच अवश्य कर लें. अतिरिक्त आमदनी के रास्ते खुलेंगे, फिर भी ऑनलाइन लेन-देन में सतर्कता बरतें और बजट बनाकर चलें. परिवार में खुलकर बात करने से पुरानी अनबन समाप्त होगी और बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा. स्क्रीन टाइम अधिक होने से सिरदर्द हो सकता है, इसलिए काम के बीच ब्रेक लें. पार्टनर के साथ बातचीत से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने से लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के सहयोग से जरूरी कार्य समय पर पूरे होंगे और कारोबारियों को नए निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए. घर से जुड़े जरूरी सामान पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बड़ी खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना करें और बजट का ध्यान रखें. परिवार का सहयोग भावनात्मक संबल देगा, हालांकि किसी करीबी की बात पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. मानसिक शांति के लिए हल्का भोजन लें और देर रात तक जागने से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्वक संवाद रखें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पिंक है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखने और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने से सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए सौदों में सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए, वहीं घर से काम करने वाले जातकों को समय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा. घरेलू जरूरतों और आवश्यक सामान पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए भविष्य के लिए फंड सुरक्षित रखें. पारिवारिक मामलों में बड़ों का मार्गदर्शन उपयोगी साबित होगा, हालांकि दूसरों की जिम्मेदारियां बेवजह अपने सिर न लें. मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान करें और पर्याप्त आराम लें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ अपनी चिंताओं को शांत तरीके से साझा करें. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पिंक है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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image 6कन्या राशि वालों की सूझबूझ और बारीकी पर ध्यान देने की आदत आज दफ्तर की किसी बड़ी उलझन को सुलझाएगी. अधिकारियों में आपकी साख बढ़ेगी और व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से पुनः संपर्क का लाभ मिलेगा. पुराने बकाए को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर भी जोखिम भरे प्रस्तावों से दूरी बनाए रखें और बचत की समीक्षा करें. परिवार में मांगलिक कार्य पर चर्चा होगी, लेकिन हर छोटी बात में कमियां निकालने से बचें. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए भोजन का समय नियमित रखें और योग अपनाएं. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.
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तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और मीटिंग्स में आपके सुझावों की खुलकर सराहना होगी. व्यापारियों को साझेदारी में आपसी तालमेल से बड़ा मुनाफा होगा, हालांकि किसी भी अनुबंध की शर्तों को ध्यान से समझें. धन लाभ के साथ सौंदर्य और गृह-सज्जा पर खर्च बढ़ेगा, इसलिए खरीदारी की सूची बनाकर चलें. परिवार में पुराने मतभेद सुलझेंगे और बच्चों से संतोषजनक समाचार प्राप्त होगा. कमर व गर्दन में खिंचाव से बचने के लिए स्ट्रेचिंग करें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में मधुर संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज साझेदारी के व्यापार में बेहतरीन तालमेल से नए अनुबंध मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी सराही जाएगी, लेकिन किसी भी आकर्षक प्रस्ताव की शर्तों को समझे बिना हामी न भरें. सौंदर्य, वस्त्र या सजावटी सामान पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी के कहने पर आर्थिक फैसला न लें. घर में मधुर व्यवहार से सुखद माहौल रहेगा, फिर भी दूसरों को खुश करने में अपनी प्राथमिकताओं की अनदेखी न करें. मानसिक तनाव घटाने हेतु काम के बीच हल्का विश्राम लें. प्रेम जीवन में साथी के साथ संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ग्रे है. घर की साफ-सफाई पर ध्यान दें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नए विचार सामने रखने और नई स्किल सीखने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन किसी समझौते पर हस्ताक्षर से पहले सभी शर्तों की बारीकी से जांच कर लें. यात्रा, शिक्षा या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए केवल दूसरों की देखा-देखी निवेश न करें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी और शुभ कार्य पर चर्चा होगी. यात्रा या भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मकर राशि वालों की निरंतरता और जिम्मेदारी की भावना आज वरिष्ठ अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी. व्यापारियों को खर्चों और संसाधनों का सही हिसाब रखना होगा; किसी जरूरी काम को टालने से बचें. रुके हुए भुगतान को लेकर प्रगति होगी, लेकिन घर की मरम्मत या जरूरी सामान पर खर्च हो सकता है, इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखें. परिवार में संपत्ति या घरेलू मामलों का व्यावहारिक समाधान मिलेगा, बशर्ते सभी काम अकेले करने की जिद न करें. जोड़ों और मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए बैठने की मुद्रा सही रखें. व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय निकालें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग पर्पल है. काले तिल का दान करें.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता आज तकनीक, मीडिया और डिजिटल कार्यों में बड़ी सफलता दिलाएगी. व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट्स पर जल्दबाजी के बजाय समयसीमा तय करके काम करना चाहिए. तकनीकी सामान या दोस्तों के साथ योजनाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बिना जांचे किसी ऑनलाइन ऑफर पर भरोसा न करें. परिवार के सदस्यों की निजी बातों में अनावश्यक दखल न दें ताकि अनबन से बचा जा सके. कंप्यूटर या मोबाइल के लंबे इस्तेमाल से आंखों पर दबाव पड़ सकता है, नियमित ब्रेक लें. लव लाइफ में खुला संवाद और दोस्ताना व्यवहार मिठास बढ़ाएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग मैजेंटा है. पक्षियों के लिए पानी रखें.
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मीन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने से बड़ी राहत मिलेगी. लेखन, कला और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों के सामने बेहतरीन विचार आएंगे. व्यापारियों को अधूरी योजनाओं को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए. आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं और किसी को बिना पड़ताल उधार देने से बचें. परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि दूसरों की समस्याओं का अत्यधिक बोझ अपने ऊपर न लें. नियमित भोजन और पर्याप्त पानी से स्वास्थ्य ठीक रहेगा. प्रेम संबंधों में किसी बात का अनुमान लगाने के बजाय साथी से खुलकर बात करें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग बैंगनी है. जरूरतमंद को मौसमी फल दान करें.