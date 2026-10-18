आज का राशिफल 18 अक्टूबर 2026: मेष-तुला राशि के व्यापार में बंपर मुनाफा, वृषभ को मिलेगा अटका धन, पढ़ें पूरा भविष्यफल

धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नए विचार सामने रखने और नई स्किल सीखने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा, लेकिन किसी समझौते पर हस्ताक्षर से पहले सभी शर्तों की बारीकी से जांच कर लें. यात्रा, शिक्षा या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए केवल दूसरों की देखा-देखी निवेश न करें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी और शुभ कार्य पर चर्चा होगी. यात्रा या भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.