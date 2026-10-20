आज का राशिफल 20 अक्टूबर 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से कुंभ और वृश्चिक राशि बरतें ये सावधानी, लेन-देन व निवेश में न करें गलती

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने और नई जिम्मेदारियों को भुनाने का रहेगा. व्यापार में कोई महत्वपूर्ण सौदा आगे बढ़ेगा और नए संपर्कों से लाभ होगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें; किसी को धन उधार देने से पहले अपनी स्थिति का सही आकलन कर लें और बचत की योजना बनाएं. पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा और किसी मांगलिक कार्य पर चर्चा होगी, हालांकि छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से बचने हेतु दिनचर्या व्यवस्थित रखें और प्राणायाम करें. लव लाइफ में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पर्पल है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के भरपूर सहयोग से जटिल कार्यों को पूरा करने में आसानी होगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलेगा, लेकिन नए अनुबंध स्वीकार करने से पहले सभी नियम-शर्तें जांच लें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और भावुक होकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. परिवार में विचारों के अंतर पर संयम बरतें ताकि शांति बनी रहे. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें और हल्का व्यायाम अपनाएं. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें और खुलकर बातचीत करें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग श्वेत है. "ॐ केतवे नमः" मंत्र का जाप करें.
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मिथुन राशि के लेखन, मार्केटिंग और संचार क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नए विचार प्रस्तुत करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. व्यापार में ग्राहकों से वार्तालाप लाभकारी रहेगा, हालांकि एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. अतिरिक्त आय के रास्ते खुलेंगे, लेकिन छोटी-छोटी खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है; वित्तीय दस्तावेजों की सुरक्षा का ध्यान रखें. परिवार में शुभ समाचार मिलने से हर्ष का माहौल बनेगा. स्क्रीन टाइम कम करें ताकि मानसिक थकान और आंखों में तनाव न हो. लव लाइफ में खुलकर बात करने से नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज भूमि, भवन या वाहन से जुड़े कार्यों में सकारात्मक प्रगति के शुभ योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता सराही जाएगी और व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे. घर या वाहन से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बड़ी खरीदारी से पहले अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें और बचत को प्राथमिकता दें. पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन दूसरों की समस्याओं का अत्यधिक बोझ अपने सिर न लें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए काम के बीच ब्रेक लें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग सिल्वर है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और प्रतिभा की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखने पर लाभ मिलेगा और व्यापारियों को लेन-देन में स्पष्टता रखनी होगी. किसी महंगी वस्तु की खरीदारी का विचार बन सकता है, लेकिन जरूरत के आधार पर ही खर्च करें और जल्दबाजी में निवेश से बचें. पारिवारिक जीवन में विनम्रता बनाए रखें और दूसरों की आलोचना को दिल पर न लें. ऊर्जावान बने रहने के लिए हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन अपनाएं. प्रेम संबंधों में साथी की उपलब्धियों की प्रशंसा करने से रिश्ता मजबूत होगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग केसरी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि के लेखांकन, शोध और तकनीकी कार्यों से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. आपकी व्यावहारिक सोच और वाणी वरिष्ठों को प्रभावित करेगी, वहीं कारोबारियों को कार्यप्रणाली सुधारने का मौका मिलेगा. बजट बनाने और खर्चों की समीक्षा के लिए दिन उपयुक्त है; पुराने आर्थिक मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी, लेकिन हर छोटी बात में कमियां निकालने से बचें ताकि रिश्तों में दूरी न आए. काम के बीच में थोड़ा टहलें और आंखों को आराम दें. लव लाइफ में साथी की भावनाओं को समझें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग हरा है. जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करें.
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तुला राशि के साझेदारी, डिजाइन, कला और जनसंपर्क से जुड़े जातकों को कार्यक्षेत्र में नए और आकर्षक अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को समझौतों की शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए. खरीदारी और शौक पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से बजट का पालन करें और साझा निवेश में नियम स्पष्ट रखें. सामाजिक संपर्कों से उपयोगी जानकारी मिलेगी, हालांकि दूसरों को खुश करने में अपनी प्राथमिकताओं की उपेक्षा न करें. नियमित सैर और योग से मानसिक तनाव कम होगा. प्रेम संबंधों में खुला संवाद रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गहरा लाल है. मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में संयम और दृढ़ता से काम लेने का लाभ मिलेगा. शोध, तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी क्षमता साबित करेंगे और कारोबारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा. अचानक आने वाले घरेलू खर्चों के लिए फंड सुरक्षित रखें और किसी के कहने पर बिना जांचे निवेश न करें. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा, बशर्ते मन में बातें दबाकर रखने के बजाय खुलकर साझा करें. मानसिक दबाव घटाने के लिए नियमित विश्राम लें और देर रात तक जागने से बचें. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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धनु राशि के शिक्षा, प्रशिक्षण और सलाहकारी कार्यों से जुड़े जातकों को आज उन्नति के नए अवसर हासिल होंगे. व्यापार में नए ग्राहकों से संपर्क का दायरा बढ़ेगा, हालांकि योजनाओं को व्यावहारिक बनाकर ही आगे बढ़ें. यात्रा या शिक्षा पर खर्च होने की संभावना है, इसलिए अवास्तविक लाभ के प्रलोभन से दूर रहें और बचत को प्राथमिकता दें. मित्रों और भाई-बहनों के सहयोग से घर में उत्साह रहेगा, लेकिन अति-आत्मविश्वास में कोई वादा न करें. भागदौड़ के बीच पर्याप्त आराम लें और समय पर भोजन करें. लव पार्टनर के साथ छोटी यात्रा की सुखद योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद विद्यार्थी को लेखन सामग्री दें.
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मकर राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी गंभीरता और जिम्मेदारी को महत्व देंगे, वहीं कारोबारियों को दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए. संपत्ति या बड़ी खरीदारी से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की गहन जांच करें और जोखिम भरे विकल्पों से बचें. घर में किसी जरूरी जिम्मेदारी को निभाने में आपका योगदान सराहा जाएगा, बस काम के चक्कर में परिजनों की अनदेखी न करें. शारीरिक थकान से बचने हेतु दिन में छोटे विराम लें और पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग नीला है. काले तिल का दान करें.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और नई तकनीक अपनाने का जज्बा कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम दिलाएगा. व्यापारी किसी नई योजना पर काम शुरू करने से पहले उसकी व्यवहारिकता भली-भांति जांच लें. आय और खर्च में संतुलन बनाए रखें; किसी मित्र के कहने पर बिना सोचे निवेश न करें और ऑनलाइन लेन-देन में सतर्क रहें. परिवार में आध्यात्मिक वातावरण से सकारात्मकता रहेगी, हालांकि वैचारिक मतभेद पर बहस बढ़ाने से बचें. मानसिक ताजगी के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें और वॉक करें. प्रेम संबंधों में दोस्ताना भाव और आपसी सम्मान गहराएगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग क्रीम है. पक्षियों के लिए पानी रखें.
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मीन राशि के रचनात्मक, कला, लेखन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का शानदार अवसर मिलेगा. व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी, जिससे साख मजबूत होगी. घरेलू या व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी को उधार देने से पहले अपनी स्थिति देख लें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि भावुक होकर किसी पर अंधविश्वास न करें. मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान अपनाएं और खानपान नियमित रखें. जीवनसाथी से दिल की बात साझा करने से आपसी तालमेल मजबूत होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. भगवान विष्णु का स्मरण करें.