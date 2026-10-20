आज का राशिफल 20 अक्टूबर 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से कुंभ और वृश्चिक राशि बरतें ये सावधानी, लेन-देन व निवेश में न करें गलती

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने और नई जिम्मेदारियों को भुनाने का रहेगा. व्यापार में कोई महत्वपूर्ण सौदा आगे बढ़ेगा और नए संपर्कों से लाभ होगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें; किसी को धन उधार देने से पहले अपनी स्थिति का सही आकलन कर लें और बचत की योजना बनाएं. पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा और किसी मांगलिक कार्य पर चर्चा होगी, हालांकि छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान से बचने हेतु दिनचर्या व्यवस्थित रखें और प्राणायाम करें. लव लाइफ में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पर्पल है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.