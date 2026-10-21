आज का राशिफल 21 अक्टूबर 2026, वृश्चिक और तुला राशि बरतें ये सावधानी, लेन-देन व अनुबंध में न करें गलती

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने और नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का रहेगा. व्यापार में नए ग्राहकों से जुड़ने और पुराने अटके सौदों को गति देने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें. पुराना भुगतान मिलने की संभावना है, लेकिन अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी बजट बिगाड़ सकती है; निवेश से पहले जोखिम समझें. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास मजबूत करेगा, हालांकि किसी करीबी से तीखी बहस से बचें. काम की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग क्रीम है. हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
2/12
वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों से संबंध प्रगाढ़ करने और नई साझेदारी पर विचार करने का यह उत्तम समय है, बशर्ते शर्तों को पहले स्पष्ट कर लें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें और केवल आकर्षक मुनाफे के चक्कर में बिना जांचे निवेश न करें. परिवारजनों के सहयोग से लंबे समय से रुकी योजना दोबारा शुरू होगी. अधिक देर तक लगातार बैठने से बचें और हल्की कसरत करें. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.
3/12
मिथुन राशि के लेखन, संचार और तकनीक से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नए रचनात्मक विचार प्रस्तुत करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे, लेकिन एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने के बजाय प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, हालांकि छोटे-छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. परिवार में आपकी संवाद कुशलता से सकारात्मक माहौल बनेगा और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क लाभ दिलाएगा. मानसिक थकान से बचने हेतु काम के बीच ब्रेक लें और स्क्रीन टाइम कम करें. लव लाइफ में हंसी-मजाक से रिश्ते मजबूत होंगे. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गहरा लाल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
4/12
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लेना बेहद फलदायी सिद्ध होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और घर से काम करने वाले जातक समय प्रबंधन पर ध्यान दें. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए किसी को उधार देने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा जरूर करें. परिवार और करीबी लोगों का सहयोग आपको संबल देगा और घर का अटका काम पूरा होगा, हालांकि छोटी बातों को दिल से न लगाएं. मानसिक शांति के लिए समय पर सोएं और ध्यान लगाएं. जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करने से मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग दूधिया सफेद है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
5/12
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास आज कार्यक्षेत्र में अलग पहचान दिलाएगा. अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखें और व्यापारियों को सेवाओं के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए. सामाजिक संपर्क बढ़ने से घर में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन बड़ों की राय की उपेक्षा न करें. दिखावे या अचानक खरीदारी से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें. ऊर्जा बनाए रखने के लिए काम और आराम में संतुलन रखें तथा तेज धूप से बचें. दांपत्य जीवन में अहंकार से बचें और साथी की उपलब्धियों की सराहना करें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग केसरी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
6/12
कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली आज दफ्तर के जटिल कार्यों को आसान बनाएगी. कार्यालय में दस्तावेजों और आंकड़ों की जांच बारीकी से करें ताकि कोई चूक न हो; व्यापारी ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दें. खर्चों की समीक्षा करने और बचत की योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है, अनावश्यक खरीदारी रोकें. परिवार में आपकी सलाह को मान मिलेगा और अधूरे घरेलू काम पूरे होंगे, बशर्ते छोटी-मोटी कमियों पर नुक्ताचीनी न करें. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में आलोचना के बजाय सहयोग को बढ़ावा दें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग हल्का हरा है. जरूरतमंद को फल दान करें.
7/12
तुला राशि के साझेदारी, जनसंपर्क, कला और डिजाइन से जुड़े जातकों को आज उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. टीमवर्क से जटिल काम आसानी से पूरे होंगे, लेकिन किसी नए समझौते पर सहमति देने से पहले शर्तें अच्छी तरह समझ लें. निजी व घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए साझेदारी के निवेश में नियम स्पष्ट रखें और बचत पर ध्यान दें. आपके विनम्र व्यवहार से परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, हालांकि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी उपेक्षा न करें. नींद पूरी लें और स्क्रीन से दूरी बनाएं. जीवनसाथी के साथ बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.
8/12
वृश्चिक राशि के शोध, तकनीक और विश्लेषण से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमता साबित करने का रहेगा. कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं और गोपनीय जानकारियों को सुरक्षित रखें; व्यापारी पुराने संपर्कों से लाभ उठाएंगे. अचानक आने वाले खर्चों के लिए बजट में जगह रखें और आकर्षक निवेश योजनाओं में जल्दबाजी से बचें. आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति घर के किसी जटिल पारिवारिक मामले को सुलझाने में काम आएगी, लेकिन संदेह व गुस्से से दूर रहें. मानसिक थकान घटाने के लिए नियमित विश्राम लें और सैर करें. प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को दोहराने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
9/12
धनु राशि वालों को आज नए कौशल सीखने और भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार करने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों को नए बाजारों में विस्तार के रास्ते मिलेंगे, हालांकि योजनाओं के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान दें. यात्रा, शिक्षा या परिवार से जुड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए जल्द मुनाफे के लालच में जोखिम भरे फैसले न लें. मित्रों और परिजनों के सहयोग से घर में सकारात्मकता रहेगी; किसी की सलाह पर बिना जांचे अमल न करें. यात्रा या भागदौड़ के दौरान खानपान और विश्राम का पूरा ध्यान रखें. लव पार्टनर के साथ छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.
10/12
मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में मेहनत और बेहतर समय प्रबंधन का सीधा लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके समर्पण की सराहना करेंगे और नई जिम्मेदारियों के योग बनेंगे. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना चाहिए. बचत और वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान देने का दिन है; लंबित भुगतानों को व्यवस्थित करें और अनावश्यक खरीदारी टालें. घर में अनुशासन व सौहार्द्र बना रहेगा, अनुभवी बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभ देगा. लगातार बैठकर काम करने से कमर व गर्दन में जकड़न हो सकती है, स्ट्रेचिंग करें. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग गहरा नीला है. काले तिल का दान करें.
11/12
कुंभ राशि वालों की रचनात्मक सोच और नए विचार कार्यक्षेत्र में सुधार लाएंगे. तकनीक और संचार से जुड़े लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे; व्यापारी नए प्रोजेक्ट्स की व्यवहारिकता जांचकर ही कदम उठाएं. आय के नए साधन तलाशने पर विचार करें, लेकिन किसी मित्र के साथ आर्थिक लेन-देन करते समय नियम-शर्तें स्पष्ट रखें और ऑनलाइन खरीदारी पर नजर रखें. परिवार में मतभेद होने पर शांतिपूर्वक अपनी बात रखें और सबकी सुनें. देर रात तक जागने से बचें ताकि थकान न बढ़े. लव लाइफ में दोस्ताना भाव और आपसी सम्मान से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हल्का नीला है. पक्षियों के लिए पानी रखें.
12/12
मीन राशि के कला, लेखन, शिक्षा और सेवा क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज अपनी कल्पनाशीलता के बल पर शानदार परिणाम हासिल होंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरतें समझकर रणनीति में सुधार करना चाहिए, किसी के वादे पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. घरेलू या व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी को उधार देने से पहले अपनी स्थिति देख लें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार के साथ खुली बातचीत से पुरानी उलझनें सुलझेंगी और मानसिक शांति मिलेगी. नियमित भोजन और विश्राम से स्वास्थ्य ठीक रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नारंगी है. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.