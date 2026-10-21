आज का राशिफल 21 अक्टूबर 2026, वृश्चिक और तुला राशि बरतें ये सावधानी, लेन-देन व अनुबंध में न करें गलती

तुला राशि के साझेदारी, जनसंपर्क, कला और डिजाइन से जुड़े जातकों को आज उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. टीमवर्क से जटिल काम आसानी से पूरे होंगे, लेकिन किसी नए समझौते पर सहमति देने से पहले शर्तें अच्छी तरह समझ लें. निजी व घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए साझेदारी के निवेश में नियम स्पष्ट रखें और बचत पर ध्यान दें. आपके विनम्र व्यवहार से परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, हालांकि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी उपेक्षा न करें. नींद पूरी लें और स्क्रीन से दूरी बनाएं. जीवनसाथी के साथ बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.